Lyon : incendie mortel rue de Bonnel, un habitant piégé par les flammes

Le drame est survenu ce jeudi matin.

Un incendie s'est déclaré dans un appartement du 1er étage de l'immeuble situé au 64 de la rue de Bonnel dans le 3e arrondissement de Lyon.

Rapidement sur place vers 7h30, les pompiers ont maîtrisé le sinistre alors que les flammes se propageaient déjà à l'appartement du dessus.

Lors des opérations de reconnaissance, les soldats du feu ont découvert le corps d'une personne dans l'appartement où s'était déclenché l'incendie. On ignore encore l'identité de la victime.

Une enquête a été ouverte, notamment pour déterminer l'origine du sinistre mortel.

Trop triste le 07/08/2025 à 12:30

De plus en plus de feux d'appartements, est ce dû à l'insalubrité des logements ?? Les propriétaires ne veulent pas faire les rénovations nécessaire tout ça pour gagner toujours plus peut importe la vie des gens

