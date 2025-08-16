Prison ferme pour le Comorien arrêté à Lyon après une folle et dangereuse course-poursuite

Quelques jours plus tôt, dimanche, il avait réalisé une course-poursuite avec les gendarmes entre Anse et le tunnel de Fourvière à Lyon.

Circulant à bord de la voiture d'un proche à Anse, il avait paniqué lorsque les militaires lui avaient demandé de s'arrêter pour un contrôle. Persuadé, à tort, que le véhicule n'était pas assuré, il avait pris d'importants risques pour échapper à une sanction.

Il avait alors emprunté l'autoroute A6 jusqu'à Lyon, roulant jusqu'à 180km/h, percutant le véhicule de ses poursuivants. Le Comorien s'était ensuite rebellé lors de son interpellation facilitée par les embouteillages à l'approche de Fourvière, blessant un policier de la Bac au visage (3 jours d'ITT).

Face aux juges caladois, aidé par un traducteur, l'homme âgé de 37 ans s'est excusé, tout en déclarant n'avoir aucun souvenir de la course-poursuite.

Il a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. A l'issue de l'audience, il a été écroué.