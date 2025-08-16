Prison ferme pour le Comorien arrêté à Lyon après une folle et dangereuse course-poursuite

Quelques jours plus tôt, dimanche, il avait réalisé une course-poursuite avec les gendarmes entre Anse et le tunnel de Fourvière à Lyon.
Circulant à bord de la voiture d'un proche à Anse, il avait paniqué lorsque les militaires lui avaient demandé de s'arrêter pour un contrôle. Persuadé, à tort, que le véhicule n'était pas assuré, il avait pris d'importants risques pour échapper à une sanction.
Il avait alors emprunté l'autoroute A6 jusqu'à Lyon, roulant jusqu'à 180km/h, percutant le véhicule de ses poursuivants. Le Comorien s'était ensuite rebellé lors de son interpellation facilitée par les embouteillages à l'approche de Fourvière, blessant un policier de la Bac au visage (3 jours d'ITT).
Face aux juges caladois, aidé par un traducteur, l'homme âgé de 37 ans s'est excusé, tout en déclarant n'avoir aucun souvenir de la course-poursuite.
Il a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. A l'issue de l'audience, il a été écroué.
Balivernes.... Du grand n importe quoiSignaler Répondre
On ne va tout de même pas se priver d'une chance pour la France de cette ampleur non ?Signaler Répondre
Vite vite sous bracelet électronique pour lui donner l'occasion de récidiver....
QUELLE CHANCE....
prison ,parce qu'il ne connait pas l'adresse des juges : ils ne risquent pas de représailles sur leur famille.Signaler Répondre
" Il a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. A l'issue de l'audience, il a été écroué. "Signaler Répondre
Enfin, on arrive à des résultats logiques.
Mayotte, la plus grande maternité de France!Signaler Répondre
Ils arrivent par milliers, bientôt ils seront en France
le pire est a venir
2027, ça vous dis quelque chose????
Comorien... il vient d'un département français ?Signaler Répondre
Non ????
Qu'il retourne sur son île, d'ailleurs on se demande comment il a pu venir jusqu'ici ? Ah bon l'état leur paie un billet d'avion de Mayotte ?
Ne vous plaignez : pas vous avez voté pour celui qui nous a mis dans la m...
Seule l'ile de Mayotte est Française et cet individu est déclaré Comorien donc surement pas Français !Signaler Répondre
Comment il a fait pour "percuter le véhicule de ses poursuivants" à 180 km/h ?Signaler Répondre
Il roulait en marche arrière ?!
Comores et Mayotte sont un archipel, ce comorien n'a pas la nationalité française.Signaler Répondre
C'est que je m'étais arrêté quand on me l'a demandé.Signaler Répondre
C'est comme les jeux d'argent qui sont interdits dans l'islam, juste à aller au PMU aux terreaux pour s'en rendre compteSignaler Répondre
S’il est de Mayotte, il est français, donc on ne peut pas le renvoyer. C’est la loi : il relève de la justice française, pas d’une expulsion.Signaler Répondre
Je retire ce que j'avais dit venant de Anse et la cause probable du beaujolpif, les comoriens sont à 99% musulmans et donc ne boivent pas d'alcool ;-)Signaler Répondre
ET LE RETOUR AU BLED C EST POUR QUAND ??? QUAND IL Y AURA DES MORTS .... PEUT ETRESignaler Répondre
On pourrait pas plutôt le remettre dans son milieu naturel aux Comores puisqu'il ne comprend pas le français à priori..Signaler Répondre
peine une nouvelle fois ridicule. délit de fuite, ça devrait être peine plancher de 5 ansSignaler Répondre
Vous nous donnez des suites,parce que c’est un comorien…pour Gérard,on aurait plus eu de nouvelles !Signaler Répondre