Judiciaire

Prison ferme pour le Comorien arrêté à Lyon après une folle et dangereuse course-poursuite

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône jugeait un ressortissant comorien ce jeudi.

Quelques jours plus tôt, dimanche, il avait réalisé une course-poursuite avec les gendarmes entre Anse et le tunnel de Fourvière à Lyon.

Circulant à bord de la voiture d'un proche à Anse, il avait paniqué lorsque les militaires lui avaient demandé de s'arrêter pour un contrôle. Persuadé, à tort, que le véhicule n'était pas assuré, il avait pris d'importants risques pour échapper à une sanction.

Il avait alors emprunté l'autoroute A6 jusqu'à Lyon, roulant jusqu'à 180km/h, percutant le véhicule de ses poursuivants. Le Comorien s'était ensuite rebellé lors de son interpellation facilitée par les embouteillages à l'approche de Fourvière, blessant un policier de la Bac au visage (3 jours d'ITT).

Face aux juges caladois, aidé par un traducteur, l'homme âgé de 37 ans s'est excusé, tout en déclarant n'avoir aucun souvenir de la course-poursuite.

Il a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. A l'issue de l'audience, il a été écroué.

Shodoq le 16/08/2025 à 14:56
basta a écrit le 16/08/2025 à 14h26

prison ,parce qu'il ne connait pas l'adresse des juges : ils ne risquent pas de représailles sur leur famille.

Balivernes.... Du grand n importe quoi

Chris696969 le 16/08/2025 à 14:35

On ne va tout de même pas se priver d'une chance pour la France de cette ampleur non ?

Vite vite sous bracelet électronique pour lui donner l'occasion de récidiver....

QUELLE CHANCE....

basta le 16/08/2025 à 14:26

prison ,parce qu'il ne connait pas l'adresse des juges : ils ne risquent pas de représailles sur leur famille.

oui-oui le 16/08/2025 à 14:22

" Il a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. A l'issue de l'audience, il a été écroué. "

Enfin, on arrive à des résultats logiques.

ça déborde le 16/08/2025 à 14:18
Géographie a écrit le 16/08/2025 à 12h49

S’il est de Mayotte, il est français, donc on ne peut pas le renvoyer. C’est la loi : il relève de la justice française, pas d’une expulsion.

Mayotte, la plus grande maternité de France!
Ils arrivent par milliers, bientôt ils seront en France
le pire est a venir
2027, ça vous dis quelque chose????

Une chance pour la France le 16/08/2025 à 13:55

Comorien... il vient d'un département français ?
Non ????
Qu'il retourne sur son île, d'ailleurs on se demande comment il a pu venir jusqu'ici ? Ah bon l'état leur paie un billet d'avion de Mayotte ?
Ne vous plaignez : pas vous avez voté pour celui qui nous a mis dans la m...

oui enfin le 16/08/2025 à 13:25
Géographie a écrit le 16/08/2025 à 12h49

S’il est de Mayotte, il est français, donc on ne peut pas le renvoyer. C’est la loi : il relève de la justice française, pas d’une expulsion.

Seule l'ile de Mayotte est Française et cet individu est déclaré Comorien donc surement pas Français !

bolkian le 16/08/2025 à 13:20

Comment il a fait pour "percuter le véhicule de ses poursuivants" à 180 km/h ?
Il roulait en marche arrière ?!

Mauriceparpe le 16/08/2025 à 13:19
Géographie a écrit le 16/08/2025 à 12h49

S’il est de Mayotte, il est français, donc on ne peut pas le renvoyer. C’est la loi : il relève de la justice française, pas d’une expulsion.

Comores et Mayotte sont un archipel, ce comorien n'a pas la nationalité française.

Gérard du 69 le 16/08/2025 à 13:06
Voine a écrit le 16/08/2025 à 12h12

Vous nous donnez des suites,parce que c’est un comorien…pour Gérard,on aurait plus eu de nouvelles !

C'est que je m'étais arrêté quand on me l'a demandé.

Lol le 16/08/2025 à 12:53
Ex Précisions a écrit le 16/08/2025 à 12h29

Je retire ce que j'avais dit venant de Anse et la cause probable du beaujolpif, les comoriens sont à 99% musulmans et donc ne boivent pas d'alcool ;-)

C'est comme les jeux d'argent qui sont interdits dans l'islam, juste à aller au PMU aux terreaux pour s'en rendre compte

Géographie le 16/08/2025 à 12:49
stef69999 a écrit le 16/08/2025 à 12h26

ET LE RETOUR AU BLED C EST POUR QUAND ??? QUAND IL Y AURA DES MORTS .... PEUT ETRE

S’il est de Mayotte, il est français, donc on ne peut pas le renvoyer. C’est la loi : il relève de la justice française, pas d’une expulsion.

Ex Précisions le 16/08/2025 à 12:29

Je retire ce que j'avais dit venant de Anse et la cause probable du beaujolpif, les comoriens sont à 99% musulmans et donc ne boivent pas d'alcool ;-)

stef69999 le 16/08/2025 à 12:26

ET LE RETOUR AU BLED C EST POUR QUAND ??? QUAND IL Y AURA DES MORTS .... PEUT ETRE

Fleur de Lys le 16/08/2025 à 12:21

On pourrait pas plutôt le remettre dans son milieu naturel aux Comores puisqu'il ne comprend pas le français à priori..

Mauriceparpe le 16/08/2025 à 12:18

peine une nouvelle fois ridicule. délit de fuite, ça devrait être peine plancher de 5 ans

Voine le 16/08/2025 à 12:12

Vous nous donnez des suites,parce que c’est un comorien…pour Gérard,on aurait plus eu de nouvelles !

