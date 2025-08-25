Près de Lyon : addict au PMU, il arnaquait des seniors dès sa sortie de prison

A 57 ans, ce père de famille divorcé est chômeur et SDF. Et surtout, il a la fâcheuse tendance de replonger dans ses travers dès qu'il sort de prison.
Condamné en 2020 et en 2023 pour des vols et des escroqueries, il avait récidivé cette année, dans le sud de la France mais aussi dans l'agglomération lyonnaise où il s'était fait pincer.
Face aux juges, ce Stéphanois a expliqué qu'il était addict au PMU et qu'il avait besoin d'argent pour jouer aux courses.
Son modus operandi consistait à s'introduire chez des personnes âgées, se faisant passer pour un livreur ou un plombier. Sur place, il faisait main basse sur de l'argent, des cartes bancaires ou des bijoux.
Près d'une cinquantaine de cambriolages et d'escroqueries lui ont été attribués, mais le quinquagénaire en réfute une partie, expliquant n'avoir jamais volé de bijoux puisqu'il avait seulement besoin de cash pour jouer au PMU.
Conformément aux réquisitions, il a écopé cette fois de 3 ans de prison et a été écroué à l'issue de l'audience.
il piquait l'argent des vieux pour le donner à l'état...il y a certains spécimens même l'asile ne peut plus rien pour eux.Signaler Répondre
trop clémente la justice. perso. c'était 5 ferme avec obligation de travailler en prisons pour payer les victimes et son séjour en ZONZON.Signaler Répondre
Oui et tout est prévue, même le délicat sujet de fin de vie !Signaler Répondre
Il agit comme un drogué, le sens moral s'évanouit, et pour se procurer de l'argent pour leur addiction coupable, ils (elles) sont prêt(e)s à tout. Il est temps que des mesures soient prises pour limiter les offres de jeux de hasard, tout autant d'ailleurs que l'offre d'alcool.Signaler Répondre
Une passion noble, il faut sauver les courses hippiques.Signaler Répondre
il y a un poste d'animateur au CROUS qui vient de se libérer ...Signaler Répondre
Les délinquants de notre pays ont très bien conscience des durées de peines effectives qu'ils risquent : c'est pour cela qu'ils passent à l'acte, et que de facto des gens se font attaquer...Signaler Répondre
Merci la Justice de ne pas protéger les citoyens mais de "protéger" l'activité délinquante...
Mais quand est-ce qu'un politique va poser ses c.. sur la table et imposer un décuplement des peines prononcées ?
C'est quoi cette société qui s'auto-agresse par lâcheté politique absolue ?
Et abus de faiblesse en plus.Signaler Répondre
C'est la faute de l'état si le mec joue aux courses et à rien foutu de sa vie à part voler des personnes âgées, la faute de l'état si le mec a jamais voulu bosser de sa vieSignaler Répondre
Voleur, chômeur et SDF.Signaler Répondre
Qui va lui proposer un emploi ? Emploi qu'il n'est pas sûr qu'il souhaite...
Pour l addiction aujeu , c est lui qui raconte ça . Ça doit faire bien devant la justice de se justifier par une addiction . Même si c'est un fléau social , d ailleurs les addictions aux jeux sportifs numériques et poker en ligne , des jeunes des milieux populaires augmentent énormément ces dernières années et rien n est fait pour légiférer dessusSignaler Répondre
entre la drogue l alcool et l'extrême jeux et la télévision et les médias l état fait tout pour nos rendre idiots et accroSignaler Répondre