Près de Lyon : addict au PMU, il arnaquait des seniors dès sa sortie de prison

A 57 ans, ce père de famille divorcé est chômeur et SDF. Et surtout, il a la fâcheuse tendance de replonger dans ses travers dès qu'il sort de prison.

Condamné en 2020 et en 2023 pour des vols et des escroqueries, il avait récidivé cette année, dans le sud de la France mais aussi dans l'agglomération lyonnaise où il s'était fait pincer.

Face aux juges, ce Stéphanois a expliqué qu'il était addict au PMU et qu'il avait besoin d'argent pour jouer aux courses.

Son modus operandi consistait à s'introduire chez des personnes âgées, se faisant passer pour un livreur ou un plombier. Sur place, il faisait main basse sur de l'argent, des cartes bancaires ou des bijoux.

Près d'une cinquantaine de cambriolages et d'escroqueries lui ont été attribués, mais le quinquagénaire en réfute une partie, expliquant n'avoir jamais volé de bijoux puisqu'il avait seulement besoin de cash pour jouer au PMU.

Conformément aux réquisitions, il a écopé cette fois de 3 ans de prison et a été écroué à l'issue de l'audience.