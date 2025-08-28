Près de Lyon : une jeune femme retrouvée morte seule dans son appartement

Ce dimanche 24 août, vers 17h, une jeune femme, âgée de 25 ans, a été retrouvée morte dans son domicile par un ami à elle qui s’inquiétait de ne pas recevoir de nouvelles depuis quelques temps. Ce dernier a pu entrer sans forcer dans son appartement, situé sur l’avenue de Pérouges à Sathonay-Camp.

Contacté par le témoin, le Samu est rapidement intervenu pour effectuer les premières constatations à l’aide de la gendarmerie. Le décès a été considéré comme suspect en raison du jeune âge de la victime. Pour le moment, l’hypothèse pencherait vers une mort suite à une crise d’épilepsie.

Une autopsie médico-légale doit désormais être effectuée.