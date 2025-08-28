Faits Divers

Près de Lyon : une jeune femme retrouvée morte seule dans son appartement

Le corps a été découvert dans un appartement à Sathonay-Camp au nord de Lyon.

Ce dimanche 24 août, vers 17h, une jeune femme, âgée de 25 ans, a été retrouvée morte dans son domicile par un ami à elle qui s’inquiétait de ne pas recevoir de nouvelles depuis quelques temps. Ce dernier a pu entrer sans forcer dans son appartement, situé sur l’avenue de Pérouges à Sathonay-Camp.

Contacté par le témoin, le Samu est rapidement intervenu pour effectuer les premières constatations à l’aide de la gendarmerie. Le décès a été considéré comme suspect en raison du jeune âge de la victime. Pour le moment, l’hypothèse pencherait vers une mort suite à une crise d’épilepsie.

Une autopsie médico-légale doit désormais être effectuée.

Ex Précisions le 28/08/2025 à 12:43

A priori crise d'épilepsie d'après d'autres médias.
C'est jeune.

Jk69 le 28/08/2025 à 11:20

Bonjour à tous,
Bien triste nouvelle pour cette jeune femme, 25 ans, encore une enfant 😪.
J'espère que toute la lumière sera faite, par nos formidables Gendarmes qui pour beaucoup sont également Papa(s).
Toutes mes condoléances à sa famille.
Jk69

