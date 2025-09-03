Nuisances, violences, trafics : dans cette ville près de Lyon, le maire interdit certains rassemblements pour ramener la tranquillité

Le maire (LR) de Grigny-sur-Rhône, Xavier Odo, a annoncé ce mardi 2 septembre la mise en place d’un nouvel arrêté municipal interdisant certains rassemblements dans le centre-ville.

Cette décision intervient après la suspension, par le tribunal administratif de Lyon, d’un précédent arrêté pris le 18 juillet dernier.

Dans un communiqué, l’édile rappelle que "mon action a toujours eu un seul et même objectif : l’intérêt des Grignerots, partout et dans tous les domaines." Selon lui, les habitants et les commerçants "subissent de fortes nuisances liées à des rassemblements troublant l’ordre public, allant parfois jusqu’à des violences et des blessés."

Il rappelle également qu’en 2015, des regroupements et des squats avaient conduit à la fermeture d’une boulangerie du centre-ville.

Le tribunal administratif avait estimé, le 26 août, que la première mesure présentait un "caractère disproportionné" en raison de sa durée et de son champ géographique trop large. Mais pour Xavier Odo, "à aucun moment, le bien-fondé de cette mesure n’a été remis en cause."

Désormais, la nouvelle interdiction "intègre les observations du juge administratif" et vise, selon le maire, à "défendre la tranquillité et la sécurité des habitants, soutenir le développement de nos commerces et lutter contre les trafics."

L’arrêté entré en vigueur ce 2 septembre, pour une durée limitée, et s’applique jusqu’au 1er octobre. Il concerne plusieurs secteurs précis du centre-ville, ciblant notamment les regroupements à l’origine de nuisances, de violences et de troubles pour les habitants comme pour les commerçants.