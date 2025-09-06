Judiciaire

Lyon : ils frappent un riverain qui leur demandait de faire moins de bruit, prison avec sursis requise

Lyon : ils frappent un riverain qui leur demandait de faire moins de bruit, prison avec sursis requise

Cette semaine, deux étudiants étaient jugés devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Presque un an en arrière, ils auraient agressé un habitant de la Presqu'île qui leur aurait demandé de faire moins de bruit.

Durant cette soirée du 18 octobre 2024, après avoir bu chez une amie, un groupe de jeunes attendait leur VTC dans la cour d'un immeuble voisin de la place Bellecour.

Peu respectueux du voisinage, ils parlaient fort. Et insultaient même une habitante qui, depuis sa fenêtre, exigeait le retour du calme. Le mari de cette dernière était alors descendu pour réitérer la demande, de manière plus concrète et menaçante. Mais le quinquagénaire avait été frappé, souffrant ensuite d'une fracture d'un doigt (21 jours d'ITT).

Au terme de l'enquête, les deux étudiants soupçonnés de l'avoir agressé ont été identifiés. Et ils se sont donc retrouvés sur le banc des prévenus cette semaine à Lyon.

Face aux juges, ils ont nié catégoriquement les faits, expliquant s'être simplement défendus en repoussant le riverain qui tentait d'en découdre.

Une version qui a visiblement convaincu le parquet, qui a requis 6 mois de prison avec sursis pour les deux jeunes hommes. Le jugement a été mis en délibéré et sera connu le 24 septembre.

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
French connection le 06/09/2025 Ã  11:13

Y-a-t-il un pilote dans la justice ?

Signaler RÃ©pondre
avatar
Catalan le 06/09/2025 Ã  11:07

la gÃ©nÃ©ration a laquelle on a jamais dit non .voilÃ  le rÃ©sultat

Signaler RÃ©pondre
avatar
bomer le 06/09/2025 Ã  10:54

Eh oui,la racaille est partout.......
C'est toujours les mÃ©me......

Signaler RÃ©pondre
avatar
Connor McLeod le 06/09/2025 Ã  10:39

L'enfer, c'est les autres

Signaler RÃ©pondre
avatar
EntiÃ¨rement d'accord le 06/09/2025 Ã  10:38
Ex PrÃ©cisions a Ã©crit le 06/09/2025 Ã  09h18

A se demander dans ce type de cas pas "trop grave" s'il ne faut pas leur faire la mÃªme chose, Ã§a leur passerait l'envie de recommencer Ã  ne pas pas respecter le voisinage.

Il n'y a que de cette faÃ§on qu'ils comprennent ces jeunes abrutis.

Signaler RÃ©pondre
avatar
Sinon le 06/09/2025 Ã  10:35
laya a Ã©crit le 06/09/2025 Ã  08h43

il s'est passÃ© la mÃªme chose dans mon immeuble.Des jeunes Ã©tudiants en face de ma porte menaient le souk tous les samedis,avec techno Ã  fond,mais je dormais dans la derniÃ¨re chambre de mon appart avec des boules quiÃ¨s dans les oreilles.Les voisins habitant juste en dessous de chez eux n'arrivaient pas Ã  dormir,jusqu'Ã  quatre heures du matin,d'autant plus que leur chambre donnait sur la cour intÃ©rieure qui faisait caisse de rÃ©sonnance avec les murs en face.Impossible de les calmer jusqu'Ã  ce que la police frappe Ã  leur porte.Depuis,plus rien.

Chacun Ã  un moment veut Ã  son tour dormir , vous attendez bien sagement ce moment pour bien rÃ©veiller vos voisins indÃ©licats et les empÃªcher de dormir Ã  votre tour quand ils sont bien Ã©puisÃ©s aprÃ¨s leur nouba, jâ€™ai expÃ©rimentÃ© plusieurs fois et je peux vous dire que câ€™est efficace !

Signaler RÃ©pondre
avatar
oui eh bien le 06/09/2025 Ã  10:32
laya a Ã©crit le 06/09/2025 Ã  08h43

il s'est passÃ© la mÃªme chose dans mon immeuble.Des jeunes Ã©tudiants en face de ma porte menaient le souk tous les samedis,avec techno Ã  fond,mais je dormais dans la derniÃ¨re chambre de mon appart avec des boules quiÃ¨s dans les oreilles.Les voisins habitant juste en dessous de chez eux n'arrivaient pas Ã  dormir,jusqu'Ã  quatre heures du matin,d'autant plus que leur chambre donnait sur la cour intÃ©rieure qui faisait caisse de rÃ©sonnance avec les murs en face.Impossible de les calmer jusqu'Ã  ce que la police frappe Ã  leur porte.Depuis,plus rien.

Vous avez de la chance car Ã  Villeurbanne la police ne se dÃ©place pas !

Signaler RÃ©pondre
avatar
johnny le 06/09/2025 Ã  10:23

C'est la nouvelle gÃ©nÃ©ration y s'en foutent .
J'ai eu le mÃªme soucis avec une voisine rdv mairie gendarmerie la meuf a sorti rien a foutre suis jeune je fais ceux que je veut

Signaler RÃ©pondre
avatar
raslebol69 le 06/09/2025 Ã  09:58

Sursis et mÃªme pas d'amende pour coups et blessures... Ils doivent encore rire du jugement.

Signaler RÃ©pondre
avatar
A LA BARRE ! le 06/09/2025 Ã  09:55
French connection a Ã©crit le 06/09/2025 Ã  09h34

Aimez vous les uns les autres qu'il disait...

Et oui ! Et vous serez appelÃ© Ã  la barre !

Signaler RÃ©pondre
avatar
French connection le 06/09/2025 Ã  09:34

Aimez vous les uns les autres qu'il disait...

Signaler RÃ©pondre
avatar
roulette russe le 06/09/2025 Ã  09:33
Dupon a Ã©crit le 06/09/2025 Ã  09h03

IntÃ©ressant..

Oui.
La police les aurait elle emmenÃ©s au bagne ?

Signaler RÃ©pondre
avatar
Ex PrÃ©cisions le 06/09/2025 Ã  09:18

A se demander dans ce type de cas pas "trop grave" s'il ne faut pas leur faire la mÃªme chose, Ã§a leur passerait l'envie de recommencer Ã  ne pas pas respecter le voisinage.

Signaler RÃ©pondre
avatar
Dupon le 06/09/2025 Ã  09:03
laya a Ã©crit le 06/09/2025 Ã  08h43

il s'est passÃ© la mÃªme chose dans mon immeuble.Des jeunes Ã©tudiants en face de ma porte menaient le souk tous les samedis,avec techno Ã  fond,mais je dormais dans la derniÃ¨re chambre de mon appart avec des boules quiÃ¨s dans les oreilles.Les voisins habitant juste en dessous de chez eux n'arrivaient pas Ã  dormir,jusqu'Ã  quatre heures du matin,d'autant plus que leur chambre donnait sur la cour intÃ©rieure qui faisait caisse de rÃ©sonnance avec les murs en face.Impossible de les calmer jusqu'Ã  ce que la police frappe Ã  leur porte.Depuis,plus rien.

IntÃ©ressant..

Signaler RÃ©pondre
avatar
Alouf le 06/09/2025 Ã  08:49

Encore une fois, les victimes sont les coupables !!!

Signaler RÃ©pondre
avatar
et oui le 06/09/2025 Ã  08:44

Encore deux qui s'en tirent bien et ils pourront recommencer !

Signaler RÃ©pondre
avatar
laya le 06/09/2025 Ã  08:43

il s'est passÃ© la mÃªme chose dans mon immeuble.Des jeunes Ã©tudiants en face de ma porte menaient le souk tous les samedis,avec techno Ã  fond,mais je dormais dans la derniÃ¨re chambre de mon appart avec des boules quiÃ¨s dans les oreilles.Les voisins habitant juste en dessous de chez eux n'arrivaient pas Ã  dormir,jusqu'Ã  quatre heures du matin,d'autant plus que leur chambre donnait sur la cour intÃ©rieure qui faisait caisse de rÃ©sonnance avec les murs en face.Impossible de les calmer jusqu'Ã  ce que la police frappe Ã  leur porte.Depuis,plus rien.

Signaler RÃ©pondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiÃ©e.
Les champs requis sont identifiÃ©s par une Ã©toile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de rÃ©server votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistrÃ©.
Vous pouvez crÃ©er un compte gratuitement en cliquant ici.