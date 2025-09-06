Lyon : ils frappent un riverain qui leur demandait de faire moins de bruit, prison avec sursis requise

Presque un an en arrière, ils auraient agressé un habitant de la Presqu'île qui leur aurait demandé de faire moins de bruit.

Durant cette soirée du 18 octobre 2024, après avoir bu chez une amie, un groupe de jeunes attendait leur VTC dans la cour d'un immeuble voisin de la place Bellecour.

Peu respectueux du voisinage, ils parlaient fort. Et insultaient même une habitante qui, depuis sa fenêtre, exigeait le retour du calme. Le mari de cette dernière était alors descendu pour réitérer la demande, de manière plus concrète et menaçante. Mais le quinquagénaire avait été frappé, souffrant ensuite d'une fracture d'un doigt (21 jours d'ITT).

Au terme de l'enquête, les deux étudiants soupçonnés de l'avoir agressé ont été identifiés. Et ils se sont donc retrouvés sur le banc des prévenus cette semaine à Lyon.

Face aux juges, ils ont nié catégoriquement les faits, expliquant s'être simplement défendus en repoussant le riverain qui tentait d'en découdre.

Une version qui a visiblement convaincu le parquet, qui a requis 6 mois de prison avec sursis pour les deux jeunes hommes. Le jugement a été mis en délibéré et sera connu le 24 septembre.