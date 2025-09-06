Suicide d'une enseignante victime de lesbophobie : un rassemblement à Lyon ce samedi pour ne pas "fermer les yeux"

Les participants rendront hommage à Caroline Grandjean, enseignante victime d’un harcèlement lesbophobe prolongé de la part d'un corbeau, qui s’est donné la mort le jour de la rentrée scolaire dans la région.

Organisé par une coalition de syndicats (SUD Éducation Rhône, SNUIPP-FSU 69, FSU 69, CNT éduc 69) et d’associations (Centre LGBTI Lyon, SOS Homophobie Lyon, Lesbiennes contre le patriarcat), le rassemblement vise à dénoncer l’inaction de l’institution éducative.

Victime de harcèlement depuis décembre 2023 — insultes, menaces de mort et isolement — Caroline Grandjean, directrice d’école dans le Cantal, avait multiplié les alertes auprès de sa hiérarchie sans obtenir de protection effective. Alors que des plaintes avaient été déposées, les syndicats déplorent que l’inspection académique ait “fermé les yeux”, qualifiant la réponse institutionnelle de “digne d’un désaveu”.

En marge de l’hommage lyonnais, les organisateurs réclament la mise en place de mesures concrètes au sein de l’Éducation nationale pour faire face aux LGBTphobies et protéger les personnels vulnérables. Le rassemblement s’inscrit comme une alerte citoyenne et politique : “La lesbophobie tue — les pouvoirs publics ferment les yeux”, peut-on lire dans leur communiqué.

"Le ministère de l'Éducation nationale ne doit pas fermer les yeux face aux LGBTIphobies qui sévissent dans notre société et donc au travail. Un travail pédagogique doit être mis en place à destination des élèves et des familles", poursuivent les syndicats.

D’autres mobilisations sont également prévues dans plusieurs villes de France, allant de la lecture de la lettre de la conjointe à des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Pour les syndicats, ce rassemblement est un premier pas vers la justice et la prévention effective des violences LGBTQIA+ au sein de l’institution éducative.