Près de Lyon : il poursuit son ex en voiture et la projette contre un arbre

C'est un accident d'une grande violence qui s'est déroulé ce samedi soir à Caluire-et-Cuire.

Et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Pour une raison encore inconnue, un jeune homme de 26 ans a poursuivi en voiture une femme de son âge, qui s'avérait être son ex-compagne.

Arrivé avenue Barthélémy Thimonnier vers 23h, il a percuté le véhicule qu'il suivait à vive allure, le projetant contre un arbre. Ne s'arrêtant pas là, le chauffard s'encastrait encore une fois dans l'arrière de la voiture accidentée.

Sur place, les secours ont désincarcéré les deux protagonistes et ont pris en charge la jeune femme grièvement blessée. Son pronostic vital n'était toutefois pas engagé.

Légèrement touché, son agresseur a pu être placé en garde à vue. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon.

Pl le 07/09/2025 à 21:36

Les psy appellent ça une blessure narcissique

Kaïra au coeur d'artichaut.... le 07/09/2025 à 20:50

Cette vielle mouille, comme on dit à Lyon n'a pas supporté la rupture ou alors il a dû se faire péter à l'amende par cette fatiguée....
Grosse mouille qu'il est ...

Ex Précisions le 07/09/2025 à 20:39

Les barjos sont de sortie !
Bientôt ce genre de type va mettre une balle dans la tête de celle qui romp avec lui...

