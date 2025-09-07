Près de Lyon : il poursuit son ex en voiture et la projette contre un arbre

Et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Pour une raison encore inconnue, un jeune homme de 26 ans a poursuivi en voiture une femme de son âge, qui s'avérait être son ex-compagne.

Arrivé avenue Barthélémy Thimonnier vers 23h, il a percuté le véhicule qu'il suivait à vive allure, le projetant contre un arbre. Ne s'arrêtant pas là, le chauffard s'encastrait encore une fois dans l'arrière de la voiture accidentée.

Sur place, les secours ont désincarcéré les deux protagonistes et ont pris en charge la jeune femme grièvement blessée. Son pronostic vital n'était toutefois pas engagé.

Légèrement touché, son agresseur a pu être placé en garde à vue. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon.