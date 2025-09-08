Lyon : un patient octogénaire se jette par la fenêtre à l'hôpital Edouard-Herriot

A l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, un patient âgé de 88 ans s'est jeté par la fenêtre de sa chambre dans le pavillon I.

Il n'a pas survécu à sa chute, trois étages plus bas.

L'enquête de police a rapidement conclu à un suicide. On ignore les raisons qui ont poussé l'octogénaire à prendre cette décision.