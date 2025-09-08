Faits Divers

Lyon : un patient octogénaire se jette par la fenêtre à l'hôpital Edouard-Herriot

Le drame est survenu ce dimanche soir, peu avant 20h.

A l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, un patient âgé de 88 ans s'est jeté par la fenêtre de sa chambre dans le pavillon I.

Il n'a pas survécu à sa chute, trois étages plus bas.

L'enquête de police a rapidement conclu à un suicide. On ignore les raisons qui ont poussé l'octogénaire à prendre cette décision.

Ex Précisions le 08/09/2025 à 12:40
An a écrit le 08/09/2025 à 09h45

La dernière phrase de l'article est inutile et gênante : un octogénaire hospitalisé qui se suicide .. Un peu de pudeur ne nuirait pas.

Ils en parlent dans tous les autres médias car le personnel soignant réclame une formation spécialisée en cas de drames comme celui-ci.

avatar
velobobo le 08/09/2025 à 12:27
la France déchirer a écrit le 08/09/2025 à 10h58

Nos aînés enfermés dans l’isolement et minés par la maladie, sombrent dans la précarité. Telle est la France de Macron une nation déchirée où l’extrême droite gagne du terrain

La vie sera tellement plus belle avec LFI qui appelle à attraper les riches par les cheveux, emprisonner les préfets, donner les clefs de la France à l’Afrique…

avatar
Rlb le 08/09/2025 à 11:53
la France déchirer a écrit le 08/09/2025 à 10h58

Nos aînés enfermés dans l’isolement et minés par la maladie, sombrent dans la précarité. Telle est la France de Macron une nation déchirée où l’extrême droite gagne du terrain

Tout ramener à la politique, on en crève.
B. A. R

avatar
6.5.4.3.2.1 ! le 08/09/2025 à 11:09
An a écrit le 08/09/2025 à 09h45

La dernière phrase de l'article est inutile et gênante : un octogénaire hospitalisé qui se suicide .. Un peu de pudeur ne nuirait pas.

La mort est constante et la seule victorieuse finalement !

avatar
memento mori ! le 08/09/2025 à 11:08
kool a écrit le 08/09/2025 à 10h09

C'est ça la sensation de L.M !

La réalité ne nuit pas, elle est crue, n'en déplaise au bien pensants !

avatar
extrème facsiste de gauche ! le 08/09/2025 à 11:06
la France déchirer a écrit le 08/09/2025 à 10h58

Nos aînés enfermés dans l’isolement et minés par la maladie, sombrent dans la précarité. Telle est la France de Macron une nation déchirée où l’extrême droite gagne du terrain

Telle est la France de Macron une nation déchirée où l’extrême gauche pourrie la vie nationale !

avatar
la France déchirer le 08/09/2025 à 10:58

Nos aînés enfermés dans l’isolement et minés par la maladie, sombrent dans la précarité. Telle est la France de Macron une nation déchirée où l’extrême droite gagne du terrain

avatar
elia le 08/09/2025 à 10:55

il n'y a pas lieu d'incriminer un tel où une telle ce pauvre monsieur à choisi son destin.
paix en son âme et arrêtons de vouloir toujours polémiquer.

avatar
kool le 08/09/2025 à 10:09
An a écrit le 08/09/2025 à 09h45

La dernière phrase de l'article est inutile et gênante : un octogénaire hospitalisé qui se suicide .. Un peu de pudeur ne nuirait pas.

C'est ça la sensation de L.M !

avatar
laya le 08/09/2025 à 10:06

j'espère que le personnel présent ne soit pas incriminé !

avatar
An le 08/09/2025 à 09:45

La dernière phrase de l'article est inutile et gênante : un octogénaire hospitalisé qui se suicide .. Un peu de pudeur ne nuirait pas.

