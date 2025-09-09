Faits Divers

Lyon : un SDF arrêté après avoir fracturé une voiture et saccagé la porte d’un hôtel

Lyon :un SDF arrêté après avoir fracturé une voiture et saccagé la porte d’un hôtel - LyonMag

La nuit de lundi à mardi a été mouvementée dans le quartier de Perrache (Lyon 2e).

Un peu avant 1h du matin, le gardien de nuit d’un hôtel a entendu des bruits suspects et découvert un individu armé de plots métalliques en train de s’en prendre aux portes de l’établissement.

Prévenue rapidement, la police a procédé à l’interpellation du suspect à proximité, à l’angle du cours de Verdun et du quai Rambaud. Âgé de 26 ans, ce sans domicile fixe de nationalité allemande était en état d’ivresse et portait sur lui des objets dérobés, rapporte le progrès. Les enquêteurs ont retrouvé à proximité une voiture fracturée, d’où provenaient ces effets.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu les faits de vol à la roulotte et de dégradations. Elle doit être présentée ce mardi au tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
gutentag le 09/09/2025 à 12:54

Un Allemand? C'est pas possible? Tout fou le camps! 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 09/09/2025 à 11:03

Lui comme les autres, il faut le renvoyer dans son pays d'origine.

Signaler Répondre
avatar
Manifestement le 09/09/2025 à 11:03
Cookie the first a écrit le 09/09/2025 à 10h49

Les allemands reviennent ! Il cherchait certainement la kommandantur

il n'était pas au courant que ses ancêtres s'étaient fait virer de Lyon selon la kmairie en septembre 1945

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 09/09/2025 à 10:55

IL S’APPELAIT "HANS" "GERD" "OTTO" CET ALLEMAND ?

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 09/09/2025 à 10:49

Les allemands reviennent ! Il cherchait certainement la kommandantur

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 09/09/2025 à 10:47

il a de l'énergie à revendre, faite lui balayer la rue, qu'il se rende utile...

Signaler Répondre

