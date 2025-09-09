Lyon : un SDF arrêté après avoir fracturé une voiture et saccagé la porte d’un hôtel

Un peu avant 1h du matin, le gardien de nuit d’un hôtel a entendu des bruits suspects et découvert un individu armé de plots métalliques en train de s’en prendre aux portes de l’établissement.

Prévenue rapidement, la police a procédé à l’interpellation du suspect à proximité, à l’angle du cours de Verdun et du quai Rambaud. Âgé de 26 ans, ce sans domicile fixe de nationalité allemande était en état d’ivresse et portait sur lui des objets dérobés, rapporte le progrès. Les enquêteurs ont retrouvé à proximité une voiture fracturée, d’où provenaient ces effets.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu les faits de vol à la roulotte et de dégradations. Elle doit être présentée ce mardi au tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).