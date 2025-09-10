Lyon : victime d'une fusillade, il est emmené à l'hôpital par ses amis

Rue Stéphane Coignet, un homme a été blessé par balle peu avant 1h du matin.
Touchée au dos, la victime a été prise en charge par des amis qui l'ont véhiculée jusqu'à l'hôpital Jean Mermoz. Son pronostic vital n'est pas engagé.
La police arrivée sur place a procédé aux premières constatations, avec la présence d'une dizaine de douilles percutées.
Les tireurs auraient pris la fuite à bord d'une voiture volée, retrouvée incendiée quelques rues plus loin.
Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de cette fusillade, ainsi que leurs motivations.
