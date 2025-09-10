Faits Divers

Lyon : victime d'une fusillade, il est emmené à l'hôpital par ses amis

Dans la nuit de mardi à mercredi, une fusillade a éclaté dans le 8e arrondissement de Lyon.

Rue Stéphane Coignet, un homme a été blessé par balle peu avant 1h du matin.

Touchée au dos, la victime a été prise en charge par des amis qui l'ont véhiculée jusqu'à l'hôpital Jean Mermoz. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La police arrivée sur place a procédé aux premières constatations, avec la présence d'une dizaine de douilles percutées.

Les tireurs auraient pris la fuite à bord d'une voiture volée, retrouvée incendiée quelques rues plus loin.

Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de cette fusillade, ainsi que leurs motivations.

robert du 69 le 10/09/2025 à 18:47

merde!!! le jour ou il avait prévu d aller manifesté!!!!!!! un soldat de mélanchon blessé!

Ex Précisions le 10/09/2025 à 18:43
Okkkk a écrit le 10/09/2025 à 17h56

La différence ?

Le type de personnages évidemment

c'est évident le 10/09/2025 à 18:37
Free Lyon a écrit le 10/09/2025 à 16h48

qui va payer ?

Tous les couillons qui eux cotisent !

sparksys le 10/09/2025 à 18:34

Et les élus continueront à nous dire qu'ils ont fait une ville apaisée...

Doucet et son laxisme le 10/09/2025 à 18:24

Robert De Niro dans HEAT on se croirait dans des scènes de film .,

Maman de petit ange le 10/09/2025 à 18:20

On ne sait pas ce qu’il avait fait donc ne jugeons pas trop vite les jeunes qui ont tiré. Si ça se trouve, il l’avait bien mérité. Je vous laisse, il faut que je regarde par la fenêtre si mes 3 garçons sont bien rentrés de la garderie gratuite, heu de l’école, et en train de zoner sur le bitume avec les grands qui chillent avec la weed. Les filles sont rentrées directement pour faire le ménage et regarder des vidéos de maquillage sur Tik Tok. Ils ont pas besoin de faire leurs devoirs : c’est pas les activités lucratives qui manquent pour les petits anges dans le quartier, et pour les filles ben elles trouveront un gars débrouillard et elle feront plein d’enfants, comme maman, avant que le papa fuie, soit mis en taule ou meurt.

duflouse le 10/09/2025 à 18:18

Vous avez votre carte Vitale? Votre carte de mutuelle?

Amen le 10/09/2025 à 18:08

Une heure du matin , ou du soir , c'est comme on le sent , ça dépend des personnes .
N'importe comment , la nuit , tous les chats sont gris , idem pour les êtres humains !

le 8ème le 10/09/2025 à 17:57

Le 8ème c'est Vénissieux, la même population. Qu'ils s'entretuent ça simplifie le travail des policiers.

Signaler Répondre
Okkkk le 10/09/2025 à 17:56
Ex Précisions a écrit le 10/09/2025 à 17h51

Emmené par ses amis ou sa bande ?

La différence ?

Ex Précisions le 10/09/2025 à 17:51

Emmené par ses amis ou sa bande ?

Trop de balles perdues et gâchées le 10/09/2025 à 17:00

Doucet et sa clique vont organisé des stages de tir, pour améliorer le rendement,
De l'efficacité , soyez professionnels

Free Lyon le 10/09/2025 à 16:48

qui va payer ?

