Lyon : il tire à la carabine à la Guillotière

En marge des blocages, manifestations officielle ou sauvages, de la fusillade mortelle à proximité du cortège rue Duquesne, des coups de feu ont également retenti vers 20h.
Dans le quartier de la Guillotière, un individu a tiré à la carabine. Prévenues, les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont interpellé l'homme âgé de 30 ans. Il est déjà défavorablement connu des services de police.
Une enquête a été ouverte afin de comprendre pourquoi ce trentenaire tirait à la carabine dans le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon. Aucune victime n'est en tout cas à déplorer.
Parfois les bras nous en tombent,Signaler Répondre
Parfois ils creusent notre tombe,
Parfois, sur la police, ils tombent
L'année prochaine, c'est nos pingouins qui tombent.
Espérance, faisons que cet espoir ne soit pas vain.
Il était DÉJÀ connu des services de police ? Me dites pas que c’est pas vrai...Signaler Répondre
Bé quoi c'est la Guill ;-)Signaler Répondre
Pas à mettre dans leur bilan aux pastèques...
Un indice l'aveugle qui voit le vide : Il est déjà défavorablement connu des services de police.Signaler Répondre
Ecoutez notre maire, il a eu ces paroles prophétique : "le danger c'est l'esstreme drouate"Signaler Répondre
faire comme dans jurassique parc , une bonne clôture électrifiée pour que le sur tourisme ne vienne pas déranger l'ordre naturel de la réserve ...Signaler Répondre
Ce sont les représentants du mal , armes à feu , couteaux , machettes sont leur seules raisons de vivre !Signaler Répondre
Jouer au Scrabble ou aux échecs ne leur effleure même pas l'esprit , ils ne savent même pas que ces jeux existent !
Apaisement : acte final du maire G Doucet.Signaler Répondre
Doudou a raison de vouloir fermé le zoo du Parc , il est obsolète ; ici nous avons une véritable réserve sur plusieurs dizaines ha et protégée même , avec sa faune , et même ses safarisSignaler Répondre
...la preuve par le vide.Signaler Répondre
Ben non justement, personne ne sait. Et si quelqu'un savait il le dirait. Et quand quelqu'un saura il le dira.
L'argument fallacieux par excellence: "C'est sur que c'est un bucheron albanais qui a fait le coup, la preuve: tout le monde le sait mais personne ne le dit. Et ce silence en est la preuve...".
L'argument le plus creux du monde présenté avec une expression à la mode pour lui donner de la force.
Hé ! Tout le monde le sait... que tu n'as rien à dire.
Le RN c'est la dernière dernière chance à prendre,après le pays la france va descendre dans l'enfer.Signaler Répondre
Quartier de la Guillotière bah vu les gens chelou qui y traîne c'est normal pour eux MTN et dire j'habite a 5 min de çaSignaler Répondre
Au lieu de construire des prisons qui coûtent un max , on peut mettre tous les dangereux en liberté, mais aux Kerguelen .Climat agréable, aucune contrainte puisque libres de leurs mouvements ,première terre a 3000km , population locale absolument pas dérangée, puisque il n y a que des pingouins, et des chats errants , donc proche de la nature,,,,, après un tel séjour de vacances normalement tu reviens calme sans envie de repartir. Tu es au plus proche de la nature donc c'est ecolo . Évidemment pour l encadrement, que des volontaires bien payés puisque l argent attire toujours les vocations .Signaler Répondre
C'est la faute de la télé...Signaler Répondre
Et pour toi c’est la faute à Cnews ….Signaler Répondre
Next !
Tout le monde sait !!Signaler Répondre
Un cinglé importé que certaines organisations aiment à faire venir !Signaler Répondre
Inutile de savoir pourquoi : prison !!!Signaler Répondre
Pour Doucet c'est l'extrême droite le danger à Lyon, lui est responsable public ou militant écolo ?Signaler Répondre
ben quoi c encore une chance pur la France ..Signaler Répondre
Il manque énormément d'éléments : il habite où ? A Francheville ? Dans le Beaujolais ? A la Duchere ? Il a tiré pourquoi ? Une dette de deal, un acte politique terroriste ? Une dette de jeu ? Quelle est sa profession ? Fort des halles ? Commercant ? Journaliste ? ... Merci de nous livrer une information de qualité, responsable, honnête et complète.Signaler Répondre
"Il est déjà défavorablement connu des services de police" et en possession d'une carabine dont il fait usage...Signaler Répondre
QUELLE CHANCE...
Pour CNEWS c'est de la faute de la gauche, sûre.Signaler Répondre
Encore un qui restera tranquille sous sursis, peinard et pourra recommencer sitôt...Signaler Répondre
Avec toujours la même excuse des problèmes psychiatriques, personne n'est plus coupable dans ce Pays, sauf les citoyens qui poussent la charrette
un finlandais qui préparait la saison de chasse !Signaler Répondre
Banal non ???Signaler Répondre
Cette journée du 10 septembre aura été un condensé "des valeurs humanistes de la gauche" pour reprendre l'expression de Valentin Lugenstrass...Signaler Répondre
"Il est déjà défavorablement connu des services de police."Signaler Répondre
La fantasia ce n'est pas ce qu'il faut sous nos climats....
Il faut aller la faire dans un de ces pays que l'on nous dit si .......