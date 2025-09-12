Faits Divers

Lyon : il tire à la carabine à la Guillotière

La journée du mercredi 10 septembre a décidément été mouvementée.

En marge des blocages, manifestations officielle ou sauvages, de la fusillade mortelle à proximité du cortège rue Duquesne, des coups de feu ont également retenti vers 20h.

Dans le quartier de la Guillotière, un individu a tiré à la carabine. Prévenues, les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont interpellé l'homme âgé de 30 ans. Il est déjà défavorablement connu des services de police.

Une enquête a été ouverte afin de comprendre pourquoi ce trentenaire tirait à la carabine dans le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon. Aucune victime n'est en tout cas à déplorer.

27 commentaires
bleucerise le 12/09/2025 à 14:13

Parfois les bras nous en tombent,
Parfois ils creusent notre tombe,
Parfois, sur la police, ils tombent
L'année prochaine, c'est nos pingouins qui tombent.
Espérance, faisons que cet espoir ne soit pas vain.

Ça pour une surprise, c'est une surprise ! le 12/09/2025 à 13:33

Il était DÉJÀ connu des services de police ? Me dites pas que c’est pas vrai...

Ex Précisions le 12/09/2025 à 12:13

Bé quoi c'est la Guill ;-)
Pas à mettre dans leur bilan aux pastèques...

Fxempire le 12/09/2025 à 12:10
Argumentum a silentio... a écrit le 12/09/2025 à 10h27

...la preuve par le vide.

Ben non justement, personne ne sait. Et si quelqu'un savait il le dirait. Et quand quelqu'un saura il le dira.
L'argument fallacieux par excellence: "C'est sur que c'est un bucheron albanais qui a fait le coup, la preuve: tout le monde le sait mais personne ne le dit. Et ce silence en est la preuve...".
L'argument le plus creux du monde présenté avec une expression à la mode pour lui donner de la force.

Hé ! Tout le monde le sait... que tu n'as rien à dire.

Un indice l'aveugle qui voit le vide : Il est déjà défavorablement connu des services de police.

Electeur EELV,., le 12/09/2025 à 11:28
Bouquet final, avant son retour à l'humanitaire a écrit le 12/09/2025 à 10h51

Apaisement : acte final du maire G Doucet.

Ecoutez notre maire, il a eu ces paroles prophétique : "le danger c'est l'esstreme drouate"

il faudrait peut etre le 12/09/2025 à 11:20
tout a fait a écrit le 12/09/2025 à 10h46

Doudou a raison de vouloir fermé le zoo du Parc , il est obsolète ; ici nous avons une véritable réserve sur plusieurs dizaines ha et protégée même , avec sa faune , et même ses safaris

faire comme dans jurassique parc , une bonne clôture électrifiée pour que le sur tourisme ne vienne pas déranger l'ordre naturel de la réserve ...

Amen le 12/09/2025 à 11:18

Ce sont les représentants du mal , armes à feu , couteaux , machettes sont leur seules raisons de vivre !
Jouer au Scrabble ou aux échecs ne leur effleure même pas l'esprit , ils ne savent même pas que ces jeux existent !

Bouquet final, avant son retour à l'humanitaire le 12/09/2025 à 10:51

Apaisement : acte final du maire G Doucet.

tout a fait le 12/09/2025 à 10:46
johnny a écrit le 12/09/2025 à 10h01

Quartier de la Guillotière bah vu les gens chelou qui y traîne c'est normal pour eux MTN et dire j'habite a 5 min de ça

Doudou a raison de vouloir fermé le zoo du Parc , il est obsolète ; ici nous avons une véritable réserve sur plusieurs dizaines ha et protégée même , avec sa faune , et même ses safaris

Argumentum a silentio... le 12/09/2025 à 10:27
Wallah',. a écrit le 12/09/2025 à 08h52

Tout le monde sait !!

...la preuve par le vide.

Ben non justement, personne ne sait. Et si quelqu'un savait il le dirait. Et quand quelqu'un saura il le dira.
L'argument fallacieux par excellence: "C'est sur que c'est un bucheron albanais qui a fait le coup, la preuve: tout le monde le sait mais personne ne le dit. Et ce silence en est la preuve...".
L'argument le plus creux du monde présenté avec une expression à la mode pour lui donner de la force.

Hé ! Tout le monde le sait... que tu n'as rien à dire.

Glok le 12/09/2025 à 10:24

Le RN c'est la dernière dernière chance à prendre,après le pays la france va descendre dans l'enfer.

johnny le 12/09/2025 à 10:01

Quartier de la Guillotière bah vu les gens chelou qui y traîne c'est normal pour eux MTN et dire j'habite a 5 min de ça

Catalan le 12/09/2025 à 09:26

Au lieu de construire des prisons qui coûtent un max , on peut mettre tous les dangereux en liberté, mais aux Kerguelen .Climat agréable, aucune contrainte puisque libres de leurs mouvements ,première terre a 3000km , population locale absolument pas dérangée, puisque il n y a que des pingouins, et des chats errants , donc proche de la nature,,,,, après un tel séjour de vacances normalement tu reviens calme sans envie de repartir. Tu es au plus proche de la nature donc c'est ecolo . Évidemment pour l encadrement, que des volontaires bien payés puisque l argent attire toujours les vocations .

Chris696969 le 12/09/2025 à 09:13
ZIPPO74 a écrit le 12/09/2025 à 08h19

Pour CNEWS c'est de la faute de la gauche, sûre.

C'est la faute de la télé...

Au dodo le 12/09/2025 à 08:54
ZIPPO74 a écrit le 12/09/2025 à 08h19

Pour CNEWS c'est de la faute de la gauche, sûre.

Et pour toi c’est la faute à Cnews ….
Next !

Wallah',. le 12/09/2025 à 08:52

Tout le monde sait !!

probablement le 12/09/2025 à 08:51

Un cinglé importé que certaines organisations aiment à faire venir !

pie69 le 12/09/2025 à 08:48

Inutile de savoir pourquoi : prison !!!

Aveuglement militant le 12/09/2025 à 08:46
ZIPPO74 a écrit le 12/09/2025 à 08h19

Pour CNEWS c'est de la faute de la gauche, sûre.

Pour Doucet c'est l'extrême droite le danger à Lyon, lui est responsable public ou militant écolo ?

eurpbo le 12/09/2025 à 08:44

ben quoi c encore une chance pur la France ..

123456 le 12/09/2025 à 08:25

Il manque énormément d'éléments : il habite où ? A Francheville ? Dans le Beaujolais ? A la Duchere ? Il a tiré pourquoi ? Une dette de deal, un acte politique terroriste ? Une dette de jeu ? Quelle est sa profession ? Fort des halles ? Commercant ? Journaliste ? ... Merci de nous livrer une information de qualité, responsable, honnête et complète.

Chris696969 le 12/09/2025 à 08:24

"Il est déjà défavorablement connu des services de police" et en possession d'une carabine dont il fait usage...

QUELLE CHANCE...

ZIPPO74 le 12/09/2025 à 08:19

Pour CNEWS c'est de la faute de la gauche, sûre.

Encore un le 12/09/2025 à 08:12

Encore un qui restera tranquille sous sursis, peinard et pourra recommencer sitôt...
Avec toujours la même excuse des problèmes psychiatriques, personne n'est plus coupable dans ce Pays, sauf les citoyens qui poussent la charrette

Parponnes le 12/09/2025 à 08:07

un finlandais qui préparait la saison de chasse !

ZIPPO74 le 12/09/2025 à 08:05

Banal non ???

condensé le 12/09/2025 à 08:02

Cette journée du 10 septembre aura été un condensé "des valeurs humanistes de la gauche" pour reprendre l'expression de Valentin Lugenstrass...

Fantasia le 12/09/2025 à 07:45

"Il est déjà défavorablement connu des services de police."
La fantasia ce n'est pas ce qu'il faut sous nos climats....
Il faut aller la faire dans un de ces pays que l'on nous dit si .......

