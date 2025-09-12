Lyon : il tire à la carabine à la Guillotière

En marge des blocages, manifestations officielle ou sauvages, de la fusillade mortelle à proximité du cortège rue Duquesne, des coups de feu ont également retenti vers 20h.

Dans le quartier de la Guillotière, un individu a tiré à la carabine. Prévenues, les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont interpellé l'homme âgé de 30 ans. Il est déjà défavorablement connu des services de police.

Une enquête a été ouverte afin de comprendre pourquoi ce trentenaire tirait à la carabine dans le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon. Aucune victime n'est en tout cas à déplorer.