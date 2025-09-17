Judiciaire

Un Lyonnais cachait de la drogue chez lui : prison avec sursis pour la nourrice qui ne connaissait pas le dealer

C'est le hasard qui a mené les forces de l'ordre jusqu'à l'appartement d'un Lyonnais installé à Carcassonne.

Début août, les policiers venaient interpeller un individu dans un immeuble, mais ce dernier n'était pas présent. Dans les parties communes, ils avaient remarqué une forte odeur de stupéfiants, qui les a menés jusqu'au domicile du Lyonnais.

A l'intérieur ont été découvert 3300 euros, près d'1,5kg de résine de cannabis, mais aussi de la cocaïne et de la MDMA.

Jugé ce lundi dans l'Aude, le jeune homme de 25 ans a reconnu être la nourrice d'un dealer, c'est-à-dire qu'il gardait sa marchandise à son domicile en échange d'une rétribution financière qui lui servait à payer son loyer.

Face aux juges, le Lyonnais a toutefois refusé de donner le nom du trafiquant de drogue, expliquant ne pas le connaître et le laisser aller et venir après lui avoir confié un double des clés.

Le tribunal lui a infligé une peine de 9 mois de prison avec sursis.

allons y le 17/09/2025 à 09:08

Finalement on ne risque rien en faisant la nourrice ??

Catalan le 17/09/2025 à 08:59

C est vrai, il est exceptionnel de connaître le nom d un gars qui te file du pognon et auquel tu donnes le double de tes clés. quand au juge,c est soit un naïf, ou un gars qui veut pas avoir de problèmes .

Claude maurice le 17/09/2025 à 08:32

justice laxiste : ça suffît.

gairy le 17/09/2025 à 08:29

Il veux pas donner le nom du trafiquant?
10 ans de tôle!
Ce sont les juges qui sont responsables avec leur peine honteuse!

Chris696959 le 17/09/2025 à 08:28

"Le tribunal lui a infligé une peine de 9 mois de prison avec sursis."

Autrement dit : RIEN....

Racailles de m... le 17/09/2025 à 07:58

Prison avec sursis = autorisation de continuer.

Consommateurs = complices de meurtres.

