Près de Lyon : du sursis pour le père qui menaçait de mort ses enfants avec un katana

Le 10 juin dernier, il n'a toutefois pas mis ses menaces à exécution. Pour cette soirée de cris, de larmes et de peur, un habitant de Valsonne a été jugé et condamné cette semaine.

Au tribunal de Villefranche-sur-Saône, le récit de ses actes a été fait.

Séparé de sa femme, il avait rendez-vous avec cette dernière pour parler de leur situation. Et lorsqu'elle a annoncé qu'il était temps de divorcer, l'homme a pété les plombs de son propre aveu.

Armé d'un katana, puis d'un couteau de chasse, il a menacé de mort sa femme et ses enfants, leur expliquant qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il valait mieux tous quitter ce monde.

Un calvaire qui avait duré une partie de la soirée, le père de famille réalisant aussi une brève tentative de suicide en menaçant de prendre des médicaments.

Face aux juges caladois, le prévenu a refusé de prendre la parole, et a renoncé à son droit d'être assisté d'un avocat, déclarant simplement avoir honte et regretter son comportement.

Il a écopé d'un an de prison avec sursis. Une main tendue en direction de l'homme éploré qui a aussi l'interdiction d'entrer en contact avec sa femme ou de paraître à son domicile. Une obligation de soins a aussi été prononcée.