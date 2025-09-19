Trois stagiaires l'accusent de harcèlement sexuel : le directeur d'un musée près de Lyon écarté

Le musée Fossiléa n'a ouvert qu'en mai dernier à Saint-Jean-des-Vignes, mais son directeur a déjà été révoqué. Il avait même été mis de côté quelques jours après l'inauguration.

Cette semaine, Nicolas Hirsch, archéologue passé par la Ville de Lyon, a appris que le conseil d'administration l'écartait définitivement après le témoignage et le départ précipité de trois stagiaires.

Les jeunes femmes, étudiantes à l'Université Lyon 3, avaient dénoncé des faits présumés de harcèlement sexuel, alors qu'elles préparaient les expositions du musée pour son ouverture au public.

Nicolas Hirsch conteste les accusations, et déplore le fait que le conseil d'administration ne l'a pas auditionné.

Une enquête est également en cours du côté du parquet de Villefranche-sur-Saône.