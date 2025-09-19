Près de Lyon : le livreur volait les colis dans les boîtes aux lettres pour les revendre, plus de 40 000 euros de bénéfices

Un Lyonnais et un Stéphanois ont uni leurs forces pour voler des colis et les revendre ensuite. Le premier profitait de ses tournées de chauffeur-livreur dans le Val de Saône pour ouvrir les boîtes aux lettres des particuliers avec son passe et dérober les cartons qui attendaient sagement que leurs propriétaires viennent les récupérer.

Son complice ligérien était lui chargé de revendre la marchandise sur des sites comme Le Bon Coin.

Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation des deux suspects ce mardi, leurs gains s'élevaient à 40 000 euros. Et il restait encore 237 colis volés au domicile du Stéphanois !

La cadence était telle qu'il n'arrivait pas à tout écouler à temps !

L'enquête s'annonce encore difficile, pour identifier les victimes qui se sont signalées auprès de la Poste ou d'autres transporteurs.

Le duo sera lui prochainement jugé.