Près de Lyon : le livreur volait les colis dans les boîtes aux lettres pour les revendre, plus de 40 000 euros de bénéfices

Un Lyonnais et un Stéphanois ont uni leurs forces pour voler des colis et les revendre ensuite. Le premier profitait de ses tournées de chauffeur-livreur dans le Val de Saône pour ouvrir les boîtes aux lettres des particuliers avec son passe et dérober les cartons qui attendaient sagement que leurs propriétaires viennent les récupérer.
Son complice ligérien était lui chargé de revendre la marchandise sur des sites comme Le Bon Coin.
Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation des deux suspects ce mardi, leurs gains s'élevaient à 40 000 euros. Et il restait encore 237 colis volés au domicile du Stéphanois !
La cadence était telle qu'il n'arrivait pas à tout écouler à temps !
L'enquête s'annonce encore difficile, pour identifier les victimes qui se sont signalées auprès de la Poste ou d'autres transporteurs.
Le duo sera lui prochainement jugé.
Tout le monde ne fait pas comme vous.Signaler Répondre
Tout le monde ne commande pas des godes.
C'est ce que l'on vous a volé ????!!!!Signaler Répondre
Je ne commande plus sur Amazon, deux fois colis livré alors que j’étais chez moi et les colis n’ont jamais été livré !Signaler Répondre
Ils embauchent les livreurs qu’ils trouvent !!
C'est embêtant c'est sûr, mais toujours moins que quand ce sont des élus....Signaler Répondre
Pourquoi vs ne commentez pas l’article du dessous ?? Alors qu’on vous voit sous tous les autres articles ? Bizarre… C’est pourtant bien plus grave qu’un mec qui vol des godes ds des boîtes aux lettres, après chacun ses priorités…Signaler Répondre
Bonjour, les temps changent, c'est plus tombé du camion, mais remis dans le camion, faut pas s'attendre à des miracles quand on embauche du 3ème choix.Signaler Répondre
Quand on voit certains livreurs pas étonnant...Signaler Répondre
237 colis y restait sa rigole pas les mecsSignaler Répondre
Pour ça que je fais livrer en point relais
Vu les juges actuels, pas de problèmes particuliers. Libération immédiate.Signaler Répondre