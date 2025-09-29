Faits Divers

Lyon : un enfant percuté par un automobiliste, le chauffard activement recherché

Ce samedi après-midi, un accident s'est produit rue Joseph-Chalier dans le 8e arrondissement de Lyon.

Vers 16h30, un enfant de 6 ans qui traversait la route a été percuté par le conducteur d'une puissante berline de location.

Le chauffard a immédiatement pris la fuite à pied, laissant derrière lui son véhicule mais surtout la petite victime grièvement blessé.

Pris en charge par les secours, le garçon a été hospitalisé dans un état critique. Son pronostic vital n'était plus engagé ce dimanche.

Une enquête a été ouverte pour retrouver l'automobiliste en fuite.

Catalan le 29/09/2025 à 09:38

j ai une puissante berline de location, j ai un accident et je m en vais sans m occuper de la victime ,,,,,,,, qui suis je ? sûrement un mineur qui va opportunement venir se dénoncer car désigné d office

Le shérif le 29/09/2025 à 09:30

Une voiture en location, quand même facile de trouver le contrat de location… et s’il n’y en a pas, on ferme définitivement ce commerce

roulette russe le 29/09/2025 à 09:10

Il se rendait à un mariage, il ne pouvait pas rester près de l'enfant.

Conducteur en fuite, grosse berline de location.
Tout le monde sait.

Bonjour à tous.

Sans vouloir rajouter du malheur à tout ses drames liée à la route (2 dames renverser par un camion, et un jeune homme décédé au volant aussi depujs hier dans notre département) on peut revenir sur les débats des dangers des cyclistes que beaucoup ici dénonce comme étant les dangers publics numéro 1?

Je ne veut pas polémiquer surtout que c'est dramatique, mais sincèrement c'est pas les cyclistes le problème.

La vrai cause c'est qu'aujourd'hui y'a beaucoup d'imprudence à tout les niveaux, y compris des cyclistes, tout le monde est sur son téléphone, les clignotants sont oublier, la vitesse légale autorisée est dépassé, le petit verre de trop n'est pas considéré comme dangereux, les pietons traverse la route sans regarder, en fait jai l'impression que tout le monde est à l'ouest..

Dans ma génération (je suis pas bien vieux) les règles etait répéter chaques jours et ca finissait par rentrer dans la tête, aujourd'hui tout le monde abandonne ou est passé l'éducation des parents, des professeurs, des spécialistes ?

Ils attendent que ça soit les spots publicitaires qui éleve et discipline leurs gosses??
Ce matin en allant au boulot j'ai croiser pas mal d'ados et de pré ado partant à l'école à velo, sans casque, sans lumière, alors que le jour se lève à peine, je comprend pas.

Tout ses automobilistes qui ne regarde que leur téléphone et qu'on est obligé de crier pour leur dire que le feu est vert!
Des odeurs de cannabis flotte partout sur la route et pourtant c'est tôt le matin.
Des mamies toute tremblante qui roule à 10 km heure sans se rendre compte qu'elle n'avance pas et qu'elles sont dangereuse !

C'est dramatique franchement !
Soyons conscient du danger et mettons nous à la place de chacun, au lieu de critiquer les uns et les autres et de se diviser, soyons solidaire sur cette question qui coûte des vies.
Une grande pensée pour ceux qui ont perdu des proches.

Et puis on peut ajouter "puissante berline de location" ce qui donne quelques indications supplémentaires sur le profil de l'individu.
Résultat du laxisme gouvernemental et judiciaire.

Sans permis,alcoolo,stups ,voilà les vrais visages des courageux qui fuient devant leur responsabilité

