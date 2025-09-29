Lyon : un enfant percuté par un automobiliste, le chauffard activement recherché

Vers 16h30, un enfant de 6 ans qui traversait la route a été percuté par le conducteur d'une puissante berline de location.

Le chauffard a immédiatement pris la fuite à pied, laissant derrière lui son véhicule mais surtout la petite victime grièvement blessé.

Pris en charge par les secours, le garçon a été hospitalisé dans un état critique. Son pronostic vital n'était plus engagé ce dimanche.

Une enquête a été ouverte pour retrouver l'automobiliste en fuite.