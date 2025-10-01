Près de Lyon : plusieurs incendies à Lentilly, la gendarmerie ouvre une enquête

Car vers 1h30 du matin, plusieurs incendies ont été signalés. Il s'agissait de quatre bâtiments, situés sur deux lieux de Lentilly situés à l'opposé (chemin du Moiry et rue de Charpennay), qui étaient la proie des flammes.

Malgré l'intervention rapide des soldats du feu, environ 3200 m2 de bâtiments sont partis en fumée.

La gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer l'origine des sinistres suspects. L'objectif est de savoir si un pyromane a sévi ou si le hasard a mal fait les choses à Lentilly.