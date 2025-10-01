Près de Lyon : plusieurs incendies à Lentilly, la gendarmerie ouvre une enquête

Car vers 1h30 du matin, plusieurs incendies ont été signalés. Il s'agissait de quatre bâtiments, situés sur deux lieux de Lentilly situés à l'opposé (chemin du Moiry et rue de Charpennay), qui étaient la proie des flammes.
Malgré l'intervention rapide des soldats du feu, environ 3200 m2 de bâtiments sont partis en fumée.
La gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer l'origine des sinistres suspects. L'objectif est de savoir si un pyromane a sévi ou si le hasard a mal fait les choses à Lentilly.
Mais ça ne saurait tarder.
Le problème des bâtiments agricoles désaffectés , c'est qu'ils doivent rester agricole...et on ne trouve pas à les louer ou "changer de destination " à cause du PLU
A priori anciens grands élevages de poules pondeuses du même propriétaire...
A l'enquête de déterminer l'origine très suspect de ces deux incendies ?!
