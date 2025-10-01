Faits Divers

Près de Lyon : plusieurs incendies à Lentilly, la gendarmerie ouvre une enquête

Dans la nuit de mardi à mercredi, près d'une centaine de pompiers ont été mobilisés sur la commune de Lentilly.

Car vers 1h30 du matin, plusieurs incendies ont été signalés. Il s'agissait de quatre bâtiments, situés sur deux lieux de Lentilly situés à l'opposé (chemin du Moiry et rue de Charpennay), qui étaient la proie des flammes.

Malgré l'intervention rapide des soldats du feu, environ 3200 m2 de bâtiments sont partis en fumée.

La gendarmerie a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer l'origine des sinistres suspects. L'objectif est de savoir si un pyromane a sévi ou si le hasard a mal fait les choses à Lentilly.

moi de Lyon le 01/10/2025 à 11:41

Pour le moment, le pompier pyromane n'a pas encore accusé le mégot.
Mais ça ne saurait tarder.

antoine69 le 01/10/2025 à 11:26

il n'aura pas ce courage...

tout çà pour un plat de le 01/10/2025 à 10:30

lentill-Y?

Kool le 01/10/2025 à 09:58

Faut bien chauffer,le froid est là

ancien caviste le 01/10/2025 à 09:51

Le problème des bâtiments agricoles désaffectés , c'est qu'ils doivent rester agricole...et on ne trouve pas à les louer ou "changer de destination " à cause du PLU
A priori anciens grands élevages de poules pondeuses du même propriétaire...
A l'enquête de déterminer l'origine très suspect de ces deux incendies ?!

Hakim le 01/10/2025 à 08:53
French connection a écrit le 01/10/2025 à 08h39

Sans conteste une nouvelle façon de vouloir mettre notre pays à feu et à sang signée de ces pourritures de racailles de banlieues venant on sait bien d'où, on le sait tous, mais shut, pas de racisme hein ?

Quand l’enquête prouvera que tu racontes que des mensonges tu n’oublieras pas de présenter tes excuses
À ce demander si ce n’est pas toi le pyromane
Tout les prétextes sont bons

French connection le 01/10/2025 à 08:39

Sans conteste une nouvelle façon de vouloir mettre notre pays à feu et à sang signée de ces pourritures de racailles de banlieues venant on sait bien d'où, on le sait tous, mais shut, pas de racisme hein ?

Unmar le 01/10/2025 à 08:26

Un parent mécontent,pour les intoxications alimentaires a l’école,peut être !

