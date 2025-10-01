Près de Lyon : les livreurs de drogue grillent un feu rouge devant les policiers

Deux livreurs présumés de drogue ont été interpellés vendredi soir à Limas. L'automobiliste venait de griller un feu rouge devant les forces de l'ordre. Et lorsqu'un policier s'est approché du véhicule, il a remarqué la présence d'une savonnette de cannabis au pied du passager.

Le duo a donc été fouillé, ce qui a permis la découverte de 18 grammes de cocaïne, des cigarettes et 460 euros dont la provenance n'a pas pu être prouvée par les individus placés en garde à vue.

D'où les soupçons des enquêteurs sur une possible livraison de drogue en cours.

Les deux jeunes âgés de 20 ans ont été relâchés et seront prochainement convoqués devant la justice caladoise.