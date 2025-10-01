Faits Divers

Près de Lyon : les livreurs de drogue grillent un feu rouge devant les policiers

Ils n'ont pas fait profil bas et risquent de le regretter.

Deux livreurs présumés de drogue ont été interpellés vendredi soir à Limas. L'automobiliste venait de griller un feu rouge devant les forces de l'ordre. Et lorsqu'un policier s'est approché du véhicule, il a remarqué la présence d'une savonnette de cannabis au pied du passager.

Le duo a donc été fouillé, ce qui a permis la découverte de 18 grammes de cocaïne, des cigarettes et 460 euros dont la provenance n'a pas pu être prouvée par les individus placés en garde à vue.

D'où les soupçons des enquêteurs sur une possible livraison de drogue en cours.

Les deux jeunes âgés de 20 ans ont été relâchés et seront prochainement convoqués devant la justice caladoise.

Ma mita le 01/10/2025 à 17:27

Mon dieuuuu, mon dieuuu, quelle histoire incroyable.

Ex Précisions le 01/10/2025 à 14:49
Justice caladoise ??? a écrit le 01/10/2025 à 14h33

Donc si jamais il y a une condamnation, ce sera le "tarif syndical" de chez eux : sursis.

Du côté de Villefranche c'est habituel, peut-être que la magistrature a reçu gratuitement des caisses de beaujolpif ce qui expliquerait cela ;-)
N'empêche les policiers doivent être verts quand ils voient les gars ressortir...

Justice caladoise ??? le 01/10/2025 à 14:33

Donc si jamais il y a une condamnation, ce sera le "tarif syndical" de chez eux : sursis.

Lol.... le 01/10/2025 à 14:27

Notre belle ville apaisée....

Ex Précisions le 01/10/2025 à 14:16

Et oui relâchés, dans ce mot il y a lâche pour notre justice...
En possession de différentes drogues, et pas qu'un peu, et ils ressortent tranquillement pour continuer comme s'il ne s'était rien passé.

laissez faire.... le 01/10/2025 à 13:54

pas de perquisition? on ne creuse pas plus loin? étonnant!

