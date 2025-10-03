Lyon : deux blessés et un mort dans un grave accident piéton-voiture-moto

Peu après 19h, un automobiliste et un motard sont entrés en collision. Une piétonne a été violemment percutée. Cette dernière n'a pas pu être ranimée, elle est décédée sur place.
Le motard a lui été très grièvement blessé et il a été hospitalisé en urgence absolue. Quant à l'automobiliste, il a été également blessé, mais dans un état plus léger.
Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame qui a entraîné la coupure de la circulation sur l'axe. La vitesse excessive de la voiture, constatée par des témoins, pourrait être à l'origine de l'accident.
J'habite en face. Le feu tricolore devant ce passage piéton vient d'être supprimé. Pourquoi ?Signaler Répondre
Il y a un mort par an en moyenne sur l'avenue Lacassagne. Et les travaux des écolos n'y changent visiblement rien... Cette avenue est encore plus dangereuses pour les piétons maintenant qu'avant.Signaler Répondre
Toutes mes pensées aux proches de la dame décédée.
L automobiliste roulait trop vite et au final c lui qi s en sortSignaler Répondre