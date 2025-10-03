Faits Divers

Lyon : deux blessés et un mort dans un grave accident piéton-voiture-moto

Ce vendredi soir, un accident mortel s'est déroulé avenue Lacassagne dans le 3e arrondissement de Lyon.

Peu après 19h, un automobiliste et un motard sont entrés en collision. Une piétonne a été violemment percutée. Cette dernière n'a pas pu être ranimée, elle est décédée sur place.

Le motard a lui été très grièvement blessé et il a été hospitalisé en urgence absolue. Quant à l'automobiliste, il a été également blessé, mais dans un état plus léger.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame qui a entraîné la coupure de la circulation sur l'axe. La vitesse excessive de la voiture, constatée par des témoins, pourrait être à l'origine de l'accident.

Guigui40 le 03/10/2025 à 22:24

J'habite en face. Le feu tricolore devant ce passage piéton vient d'être supprimé. Pourquoi ?

Avenue mortellement dangereuse le 03/10/2025 à 22:20

Il y a un mort par an en moyenne sur l'avenue Lacassagne. Et les travaux des écolos n'y changent visiblement rien... Cette avenue est encore plus dangereuses pour les piétons maintenant qu'avant.

Toutes mes pensées aux proches de la dame décédée.

MAYLA le 03/10/2025 à 22:05

L automobiliste roulait trop vite et au final c lui qi s en sort

