Lyon : deux blessés et un mort dans un grave accident piéton-voiture-moto

Peu après 19h, un automobiliste et un motard sont entrés en collision. Une piétonne a été violemment percutée. Cette dernière n'a pas pu être ranimée, elle est décédée sur place.

Le motard a lui été très grièvement blessé et il a été hospitalisé en urgence absolue. Quant à l'automobiliste, il a été également blessé, mais dans un état plus léger.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame qui a entraîné la coupure de la circulation sur l'axe. La vitesse excessive de la voiture, constatée par des témoins, pourrait être à l'origine de l'accident.