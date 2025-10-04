Lyon : une convention inédite pour renforcer l’éducation à la citoyenneté des jeunes signée à la Nuit du droit

Objectif : donner aux jeunes les moyens de mieux comprendre le fonctionnement des institutions et de s’engager activement dans la vie démocratique.

La cérémonie s’est tenue dans le cadre du grand événement national porté par le Conseil constitutionnel, qui chaque année célèbre la place du droit dans la société. À Lyon, cette édition a pris une dimension particulière avec cet accord tripartite, présenté comme un levier concret pour former les citoyens de demain.

Le président de l’Université Jean-Moulin Lyon 3, Gilles Bonnet, a salué "un partenariat qui illustre la mission d’ouverture de notre université sur la cité et son engagement dans la transmission des valeurs républicaines".

Pour Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, cette collaboration marque une étape importante : "Cette convention offre aux élèves des clés de compréhension du monde institutionnel et renforce leur parcours citoyen".

L’association Parlons Démocratie, présidée par Antoine Stephany, intervient depuis plusieurs années dans les établissements scolaires pour organiser des ateliers de débats, des simulations parlementaires ou encore des rencontres avec des juristes et élus. "Pour faire vivre notre démocratie, nous devons donner aux jeunes les moyens de comprendre nos institutions et de débattre, afin qu’ils puissent exercer pleinement leur citoyenneté", souligne-t-il.

Concrètement, cette convention prévoit la mise en place d’actions pédagogiques innovantes : ateliers autour du droit, simulations de procès, concours oratoires et accompagnement des enseignants dans l’éducation civique et juridique. L’objectif est aussi de favoriser la compréhension du droit, d’encourager la participation active des lycéens et de susciter leur intérêt pour les métiers de la justice et du débat public.

En signant cet accord, les trois partenaires entendent inscrire durablement la culture démocratique au cœur de la formation des jeunes du territoire lyonnais, dans un contexte où la participation civique apparaît plus que jamais comme un enjeu essentiel.