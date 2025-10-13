Lyon : Dalkia met en service la plus grande installation de récupération de chaleur sur fumées en France

Dalkia et la Métropole de Lyon ont inauguré la plus grande installation française de récupération de chaleur sur fumées à la chaufferie biomasse de Surville, à Gerland. Ce dispositif inédit permet de valoriser la chaleur issue des fumées de combustion, auparavant rejetées à 120°C, désormais refroidies à 40°C grâce à un procédé de condensation innovant.

Cette technologie améliore considérablement la performance énergétique du réseau de chaleur lyonnais, qui alimente près de 100 000 logements. Elle permet aussi de chauffer 5700 foyers supplémentaires et d’éviter chaque année plus de 10 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 5000 voitures retirées de la circulation.

Soutenu par l’ADEME à hauteur de 7 millions d’euros sur un investissement total de 16 millions, le projet illustre l’ambition environnementale de la métropole. "Grâce à cette technologie, nous faisons d’une contrainte — la gestion des rejets — une ressource utile pour chauffer des milliers de logements sans énergie supplémentaire", a salué le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard.

Pour Jérôme Aguesse, directeur régional de Dalkia, "en valorisant une source de chaleur jusqu’alors inexploitée, nous ouvrons la voie à de nouvelles solutions d’efficacité énergétique pour une énergie plus propre et plus durable".

Une centrale photovoltaïque de 250 m2, installée sur le toit de la chaufferie, complète le dispositif. Ce projet s’inscrit dans la stratégie énergie-climat de la Métropole, qui fait de Gerland un laboratoire de la transition énergétique urbaine.