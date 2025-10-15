Près de Lyon : un garage fermé administrativement après la découverte de 11 migrants employés

Au garage MNA Automobile de Genas, elle a découvert la présence de personnes qui travaillaient sur place sans autorisation : 11 migrants sans visa de travail. Ils étaient de nationalités albanaise, marocaine et algérienne. Et ils vivaient directement sur place, dans une pièce aménagée pour eux.

Les faits ont été reconnus par le gérant.

Le site a été rapidement fermé par la préfecture du Rhône, la sanction administrative durera 2 mois.