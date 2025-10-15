Près de Lyon : un garage fermé administrativement après la découverte de 11 migrants employés

Au garage MNA Automobile de Genas, elle a découvert la présence de personnes qui travaillaient sur place sans autorisation : 11 migrants sans visa de travail. Ils étaient de nationalités albanaise, marocaine et algérienne. Et ils vivaient directement sur place, dans une pièce aménagée pour eux.
Les faits ont été reconnus par le gérant.
Le site a été rapidement fermé par la préfecture du Rhône, la sanction administrative durera 2 mois.
Ceux qui s'insurgent de la sanction administrative n'ont pas compris, d'autres sanctions vont tomber, autrement plus lourdes:Signaler Répondre
- l'urssaf pour les impayés de cotisation sur les salaires (si la régularisation est imposée aussi pour l'emploi de sans papiers, mais je ne vois pas pourquoi ça ferait exception),
- probablement les impôts aussi car il y a généralement de grosses manip pour payer moins d'impôts et surtout passer sous le radar (si tout est correctement déclaré ça doit faire une marge de malade un garage avec des salariés non déclarés, mais en plus sous payés).
- et enfin les sanctions pénales: l'amende et la prison.
Sans compter une probable interdiction d'exercer à la sortie.
Il serait souhaitable que les patrons (James Léçous et sa compagne Jade Oreléçous) n'aient pas finis de regretter ce qu'ils ont fait. Mais d'ici le procès ils auront probablement organisé leur insolvabilité, et doivent être soutien de famille pour leurs gosses et leurs parents... et merde.
Oubliez ce que j'ai dit, ça va rester scandaleux. Et en attendant n'envoyez pas vos enfants vers des formations de mécanique, sauf pour devenir patrons bien entendu.
Quand des immigrés + ou - clandestins s'efforcent de travailler au lieu de vivre de la charité ou de divers trafics,Signaler Répondre
l'Etat s'empresse d'y mettre fin.
Ce garagiste est un honnête citoyen, Macron a distribué 200 milliards aux entreprises, n ayant pas eu sa part du gâteau des ristournes il s est arrangé à sa façon.Signaler Répondre
50€ par jour c'est une fortune pour un migrant , le SMIC au Congo c'est 50 dollars !Signaler Répondre
2 mois de fermeture c'est tout ? Pas de rattrapage sur les charges , amende etc ?Signaler Répondre
On n'a pas besoin de migrants,trop nombreux dans notre pays...Signaler Répondre
Si vous regardiez de près le Monde vous constaterez de contrairement à ce qui est dit l'Esclavage existe encore.Signaler Répondre
Je vous laisse vérifier les pays concernés et quelles "cultures" le pratique encore.
Pour moi c'est "comique" quand je mets cela en parallèle avec les discours décoloniaux et indigénistes en Occident . On essaye de nos faire croire qu'une culture arabo-persique est "dominée" .
Mais bon si on regarde pas réellement l'Histoire et aussi les faits actuels (on l'a un peu vu lors de la construction des infrastructures lors de la coupe du monde de foot dans un certain pays ou il fait plus de 50° au soleil je vous laisse deviner lequel ...)
Dans c'est cas la il faudrait donner du travail au migrant pour qu'il puisse travailler et contribuer à l'économie française afin que personne puisse les exploiter com certains patrons sens scrupule profite de leur misère pour les sous payė com les Bangladesh heu 'ils travail pour 2 euros de l'heur loin du smic il y a plusieurs emplois qui ne respecte pa les lois du travail com amazon et leur sous traitant pourtant des employés français .Signaler Répondre
Pourquoi en disant simplement qu'on a une partie du patronat qui est "pour" l'immigration pour avoir des salaires plus bas est il choquant ?
Je me souviens d'une interview d'un grand restaurateur parisien qui allait à l'encontre d'une partie de ses collègues en disant qu'il n'avait pas besoin d'immigrés car le concernant il avait un système de réelle formation dans ses établissements et des salaires honorables
Nos politiques néo-libéraux ne sont certainement des "mères thérésa" faut éviter de se faire avoir par leurs discours sur le sujet.
L'esclavage du 21eme siècle.Signaler Répondre
Le chef de l'État a rappelé qu'il ne faut pas confondre les clandestins et les travailleurs immigrés..Signaler Répondre
Qu'est ce que vous croyez , que tous ces garages , ces commerces de malbouffe et autres , tenus par ces personnes sont en règle ?Signaler Répondre
Fausse déclaration des revenus , emploi d'ouvriers au noir , aucun suivi des travaux , etc..
Ils ne rapportent pas un euro à l'État , au contraire , ils ruinent l'économie française avec leurs magouilles et leur malhonnêteté.
Et certains réclament plus d'immigration pour soit disant faire le travail que refusent de faire les français , ils vont couler le pays.
Je ne connais pas ce garage en particulier par contre j ai remarqué que les garages d albanais travaillent 10X mieux, 5X plus vite, 3X moins chères que les garages classique. En tant que prolo les pneus suisse Michelin d occas a 50€ le train montés équilibrés et seulement 200 boules de main d œuvre pour un embrayage ou une distrib fait en moins d une demi journée c est une vraie bénédiction... Un peu comme action ou stockomanie.Signaler Répondre
Un p’tit goût d’esclavage moderne. On n’est plus sur du « simple » travail dissimulé compte tenu de l’hébergement sur place. De la prison ferme s’impose.Signaler Répondre
