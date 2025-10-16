Vague de gastro dans le Beaujolais : la faute à un jambon vendu aux conscrits ?

Elle a recensé 70 cas de gastro-entérites dans le Rhône suite à un évènement de la classe en 6 à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais le 4 octobre.

Et rapidement, les soupçons se sont tournés vers le jambon cuit à la broche, servi avec une sauce au vin et des pommes de terre aux conscrits.

L'ARS indique qu'aucun cas grave n'a été signalé, mais que les dizaines de personnes concernées ont présenté des troubles digestifs plus ou moins importants dans les heures voire les jours qui ont suivi le 4 octobre.

L'enquête sanitaire se poursuit, avec l'analyse ordonnée des restes alimentaires, afin de déterminer si le jambon est bien à l'origine de cette gastro générale.