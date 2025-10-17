Lyon : des crottes de rat et des cadavres de blattes découverts dans ce restaurant italien fermé en urgence

La Squadra, restaurant italien de la rue Voltaire dans le 3e arrondissement de Lyon, situé juste en face de la Bourse du Travail, a subi les foudres de la préfecture du Rhône, qui lui a fait baisser le rideau après une visite inquiétante de la DDPP ce jeudi.

Les services d'hygiène ont découvert sur place des "manquements graves aux règles d'hygiène", avec notamment la présence de cadavres de blattes, des crottes de rats et un défaut d'entretien et de nettoyage, sans oublier une mauvaise conservation des aliments et leur traçabilité. Des denrées périmées ont aussi été retrouvées.

Les gérants de la Squadra ne pourront pas rouvrir leur établissement avant d'avoir réalisé les efforts réclamés par la préfecture, et s'être soumis à une nouvelle inspection en règle.