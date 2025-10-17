Faits Divers

Lyon : des crottes de rat et des cadavres de blattes découverts dans ce restaurant italien fermé en urgence

La fermeture administrative est tombée.

La Squadra, restaurant italien de la rue Voltaire dans le 3e arrondissement de Lyon, situé juste en face de la Bourse du Travail, a subi les foudres de la préfecture du Rhône, qui lui a fait baisser le rideau après une visite inquiétante de la DDPP ce jeudi.

Les services d'hygiène ont découvert sur place des "manquements graves aux règles d'hygiène", avec notamment la présence de cadavres de blattes, des crottes de rats et un défaut d'entretien et de nettoyage, sans oublier une mauvaise conservation des aliments et leur traçabilité. Des denrées périmées ont aussi été retrouvées.

Les gérants de la Squadra ne pourront pas rouvrir leur établissement avant d'avoir réalisé les efforts réclamés par la préfecture, et s'être soumis à une nouvelle inspection en règle.

EL LOBO le 17/10/2025 à 18:46

Merci les écolos vous nous avez ramener au moyen âge , heureusement Aulas va vous mettre une belle veste aux municipales

PAUVRE FRANCE SECTEUR NORD-SUD le 17/10/2025 à 17:48

Comme dit le Chibani Le Pen, c'est un simple détail pour les rats, du moment que ce ne sont pas des cadavres humains.

Effectivement le 17/10/2025 à 17:13

Avec les taxes et autres impôts qui se préparent, s'habituer à manger des rats pour survivre ....

Gloupsy le 17/10/2025 à 16:24

Toute la rue est infestée de Rats. Tu pars le matin à 7 heures ça grouille de rats et de cafard,
On est à Lyon centre !

Ratatouille le 17/10/2025 à 15:28

J’adorais leur rat burger mayonnaise, un délice .

Jean Valjean le 17/10/2025 à 15:04

Des cadavres de cafards!? J’ai Lyon Mag, ils ont le sens du dramatique.

Ex Précisions le 17/10/2025 à 13:25

"Je n'avais pas demandé d'olives noires sur ma pizza"
"Ce ne sont pas des olives"
Ces commerçants toujours à râler et beaucoup finalement ne font pas le stricte minimum...

Kid 69 le 17/10/2025 à 13:04

Bonjour, un remake version spaghetti de Ratatouille.

humour sympa et musical le 17/10/2025 à 12:50
Quick a écrit le 17/10/2025 à 12h23

Cuisson al fiente evidemment

merci

Quick le 17/10/2025 à 12:23
Ali Talien a écrit le 17/10/2025 à 12h21

J’adore les blattes à l’italienne sauce rouge 😂.

Cuisson al fiente evidemment

HardRockeuse le 17/10/2025 à 12:21

En ce qui concerne les crottes de rats, il me semblerait bien que les restaurateurs n’ont plus le droit d’utiliser des produits toxiques pour tuer ceux ci, donc ils prolifèrent à une vitesse incroyable. Rien d’étonnant

Ali Talien le 17/10/2025 à 12:21

J’adore les blattes à l’italienne sauce rouge 😂.

Amen le 17/10/2025 à 12:20

C'est à se demander si lorsqu'on va au restaurant , il n'est pas préférable et obligatoire d'aller visiter la cuisine et les toilettes avant de prendre place à une table , on aura déjà un petit aperçu en ce qui concerne l'hygiène !
Quant à la fraîcheur et à la traçabilité de la nourriture , on ne peut que croiser les doigts !

Quick le 17/10/2025 à 12:18
en gros a écrit le 17/10/2025 à 11h48

Des pizzas à la crotte de rat ?

Faut voir ça comme un gros cookie...

en gros le 17/10/2025 à 11:48

Des pizzas à la crotte de rat ?

Metier le 17/10/2025 à 11:25

Merci de sauver notre santé !
J’ai vraiment plus confiance !

