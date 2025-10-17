Lyon : des crottes de rat et des cadavres de blattes découverts dans ce restaurant italien fermé en urgence

La Squadra, restaurant italien de la rue Voltaire dans le 3e arrondissement de Lyon, situé juste en face de la Bourse du Travail, a subi les foudres de la préfecture du Rhône, qui lui a fait baisser le rideau après une visite inquiétante de la DDPP ce jeudi.
Les services d'hygiène ont découvert sur place des "manquements graves aux règles d'hygiène", avec notamment la présence de cadavres de blattes, des crottes de rats et un défaut d'entretien et de nettoyage, sans oublier une mauvaise conservation des aliments et leur traçabilité. Des denrées périmées ont aussi été retrouvées.
Les gérants de la Squadra ne pourront pas rouvrir leur établissement avant d'avoir réalisé les efforts réclamés par la préfecture, et s'être soumis à une nouvelle inspection en règle.
❌ Suite à un contrôle, la préfète du Rhône a procédé à la fermeture en urgence pour des manquements graves aux minima des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire du restaurant LA SQUADRA (Lyon 3)— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 17, 2025
🔴 Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les conditions… pic.twitter.com/jWVK0Ye3yN
Merci les écolos vous nous avez ramener au moyen âge , heureusement Aulas va vous mettre une belle veste aux municipalesSignaler Répondre
Comme dit le Chibani Le Pen, c'est un simple détail pour les rats, du moment que ce ne sont pas des cadavres humains.Signaler Répondre
Avec les taxes et autres impôts qui se préparent, s'habituer à manger des rats pour survivre ....Signaler Répondre
Toute la rue est infestée de Rats. Tu pars le matin à 7 heures ça grouille de rats et de cafard,Signaler Répondre
On est à Lyon centre !
J’adorais leur rat burger mayonnaise, un délice .Signaler Répondre
Des cadavres de cafards!? J’ai Lyon Mag, ils ont le sens du dramatique.Signaler Répondre
"Je n'avais pas demandé d'olives noires sur ma pizza"Signaler Répondre
"Ce ne sont pas des olives"
Ces commerçants toujours à râler et beaucoup finalement ne font pas le stricte minimum...
Bonjour, un remake version spaghetti de Ratatouille.Signaler Répondre
merciSignaler Répondre
Cuisson al fiente evidemmentSignaler Répondre
En ce qui concerne les crottes de rats, il me semblerait bien que les restaurateurs n’ont plus le droit d’utiliser des produits toxiques pour tuer ceux ci, donc ils prolifèrent à une vitesse incroyable. Rien d’étonnantSignaler Répondre
J’adore les blattes à l’italienne sauce rouge 😂.Signaler Répondre
C'est à se demander si lorsqu'on va au restaurant , il n'est pas préférable et obligatoire d'aller visiter la cuisine et les toilettes avant de prendre place à une table , on aura déjà un petit aperçu en ce qui concerne l'hygiène !Signaler Répondre
Quant à la fraîcheur et à la traçabilité de la nourriture , on ne peut que croiser les doigts !
Faut voir ça comme un gros cookie...Signaler Répondre
Des pizzas à la crotte de rat ?Signaler Répondre
Merci de sauver notre santé !Signaler Répondre
J’ai vraiment plus confiance !