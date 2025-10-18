A Lyon, il pousse sa moto à 160km/h dans une zone limitée à 30

Faits Divers

Pas besoin d'autoroute ou de grands espaces pour battre des records dangereux de vitesse.

Mardi matin, la police municipale a repéré un motard qui piquait de grandes pointes rue Jean Bouin dans le 7e arrondissement de Lyon.

Sur cet axe limité à 30km/h le long du Matmut Stadium et de la Plaine des Jeux de Gerland, l'individu a été flashé à 157km/h !

Contrôlé par les forces de l'ordre, le trentenaire a été obligé d'avouer que sa moto n'était pas non plus assurée.

Son permis lui a été confisqué immédiatement et la Yamaha FZR a été remise à la fourrière.

A pied, le motard devra prochainement se rendre au commissariat dans le cadre de la procédure ouverte contre lui.

Tout le monde déteste les motards le 18/10/2025 à 09:31

Imaginez le nombre de commentaires si le sujet de l'article était un cycliste. Mais là ça passe, c'est tellement banal ce genre d'infraction.

Halte à l’angélisme le 18/10/2025 à 09:21
vitesse vs assurance a écrit le 18/10/2025 à 09h12

l inconscience au delà de la vitesse est le manque d assurance car s’il tue ou blesse quelqu’un il faudra qu’il paye toute sa vie et vu qu’il ne pourra pas c est nous tous par le fond de garantie qui payons pour ces abrutis !

Ce n’est donc pas de l’inconscience mais un calcul cynique.

comme toujours le 18/10/2025 à 09:19

Les cons ça osent tout !

johnny le 18/10/2025 à 09:15

Faut y allez a 160 là bas en plus bon hormis les prostituées dealer SDF il aurai pas écrasé des gens importants

vitesse vs assurance le 18/10/2025 à 09:12

l inconscience au delà de la vitesse est le manque d assurance car s’il tue ou blesse quelqu’un il faudra qu’il paye toute sa vie et vu qu’il ne pourra pas c est nous tous par le fond de garantie qui payons pour ces abrutis !

C'est moi le 18/10/2025 à 08:54

Encore un cycliste sur un velo électrique, ce sont des dangers publics dont il faut interdire absolument l'usage et l'accès en ville.

Inapte à la société le 18/10/2025 à 08:45

J’appelle ça une ordure. Plutôt qu’un retrait de permis dont il n’aura rien à foutre, je souhaite plutôt un pylône à ces individus pour qui la vie d’autrui vaut moins que leur bécane.

Oliv. le 18/10/2025 à 08:21

Hoooo, magnifique l exup ,dommage...

lolotoooôooo le 18/10/2025 à 08:02

Ha ces satanés conducteur de voiture qui ne regardent pas dans leurs rétroviseurs .....

