A Lyon, il pousse sa moto à 160km/h dans une zone limitée à 30

Mardi matin, la police municipale a repéré un motard qui piquait de grandes pointes rue Jean Bouin dans le 7e arrondissement de Lyon.

Sur cet axe limité à 30km/h le long du Matmut Stadium et de la Plaine des Jeux de Gerland, l'individu a été flashé à 157km/h !

Contrôlé par les forces de l'ordre, le trentenaire a été obligé d'avouer que sa moto n'était pas non plus assurée.

Son permis lui a été confisqué immédiatement et la Yamaha FZR a été remise à la fourrière.

A pied, le motard devra prochainement se rendre au commissariat dans le cadre de la procédure ouverte contre lui.