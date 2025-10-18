Lyon : un étudiant condamné pour avoir envoyé des vidéos pédocriminelles à des enfants

Etudiant déjà condamné pour atteinte sexuelle, détention d'images pédopornographiques, menaces de mort ou usage de stupéfiants, il était cette fois poursuivi pour avoir envoyé des vidéos pédocriminelles à des enfants qu'il contactait via un jeu en ligne destiné aux 8-15 ans.

Après avoir pris contact avec eux, ils basculaient sur la messagerie Telegram pour envoyer ses contenus illicites.

Pour ces faits de corruption de mineurs, il a écopé d'un an de prison. Une peine aménageable qui comprend également une interdiction de 10 ans d'exercer une activité impliquant des mineurs.