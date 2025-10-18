Judiciaire

Lyon : un étudiant condamné pour avoir envoyé des vidéos pédocriminelles à des enfants

C'est un jeune homme au profil inquiétant et instable qui s'est présenté au tribunal correctionnel de Lyon cette semaine.

Etudiant déjà condamné pour atteinte sexuelle, détention d'images pédopornographiques, menaces de mort ou usage de stupéfiants, il était cette fois poursuivi pour avoir envoyé des vidéos pédocriminelles à des enfants qu'il contactait via un jeu en ligne destiné aux 8-15 ans.

Après avoir pris contact avec eux, ils basculaient sur la messagerie Telegram pour envoyer ses contenus illicites.

Pour ces faits de corruption de mineurs, il a écopé d'un an de prison. Une peine aménageable qui comprend également une interdiction de 10 ans d'exercer une activité impliquant des mineurs.

Memphis le 19/10/2025 à 09:35

Étudiant en sciences humaines ?

Racailles de m... le 19/10/2025 à 08:58

"étudiant" n'est pas le terme approprié, ce n'est qu'une vulgaire racaille adoubé par la gauche caviar.

Halte au fascisme le 19/10/2025 à 06:06

Qu’attendent ces grands intellectuels de l’UNEF pour bloquer l’université en réaction à ce procès liberticide ??????????

mdr le 18/10/2025 à 23:38
France 2024 a écrit le 18/10/2025 à 19h47

Le rn ne parle jamais de ces faits divers toujours en hausse

c est de l humour ?

Le Parti de Loi et d'Ordre le 18/10/2025 à 20:07

Nous exigeons un référendum pour faciliter le retour rapide de la peine de mort en France.

France 2024 le 18/10/2025 à 19:47

Le rn ne parle jamais de ces faits divers toujours en hausse

mamipouzo le 18/10/2025 à 19:39

Etudiant en quoi? Juste pour savoir.

Ex Précisions le 18/10/2025 à 19:03

Il est dehors donc il va recommencer, on voit souvent certains avec plus de 50 condamnations être libres et continuer tranquillement leurs petites affaires.
Encore 1 an 1/2 avant d'espérer remettre toute la justice à plat, à cause du PS...

mais ou va t on ??? le 18/10/2025 à 18:02

déjà condamné et là il recommence et ne prend qu’un an aménageable ….. bravo la justice …

Karl le 18/10/2025 à 17:35

10 ans hors des activités avec les enfants? A vie, cela n'aurait pas été mieux? Et le déchoir de ses futures responsabilités parentales, ça ne serait pas un bien? Ce pays est incapable de défendre ses enfants. Quelle honte..

alors là le 18/10/2025 à 16:12

A diriger vers un service psychiatrique !

