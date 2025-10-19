Il cherche à fuir la police et provoque un accident à Lyon : 3 blessés graves

Faits Divers

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police a cherché à contrôler le conducteur d'une puissante berline allemande.

Mais ce dernier a commis un refus d'obtempérer et a cherché à prendre la fuite.

Dans sa folle course, il a percuté de plein fouet une autre voiture vers 4h30 du matin. L'accident s'est produit dans le quartier de la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, le long de l'autopont du musée en direction de La Mulatière.

Le choc a été très violent, puisqu'il a fait quatre blessés. Trois personnes se trouvaient dans un état grave. Elles ont été pris en charge par les secours et hospitalisés en urgence, avec leur pronostic vital engagé. Il s'agit de la passagère du chauffard et des deux personnes présentes dans la voiture percutée.

Le suspect, légèrement blessé, a lui été interpellé et placé en garde à vue.

Le secteur, très passant, avec notamment le tramway T1, a été coupé à la circulation une bonne partie de la matinée pour permettre l'enlèvement des voitures accidentées et le nettoyage de la chaussée.

Bianca le 19/10/2025 à 09:59
Fleur de Lys a écrit le 19/10/2025 à 09h18

Une Audi sûrement immatriculée en Suisse et louée avec l'argent de la drogue.
Conduite par la racaille de banlieue habituelle.
Malheureusement des innocents qui passaient par là au mauvais moment se retrouvent blessés. Eux avaient une voiture moins grosse, moins protectrice, mais ils l'avaient payée.

Chronique habituelle des soirées lyonnaises.

Quand va t'on mettre toutes ces racailles hors d'état de nuire ?

Votez utile en 2027....

cri69 le 19/10/2025 à 09:35
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 19/10/2025 à 08h24

Une BMW ? La nationalité, nom et prénom de ce sale individu, svp

il me semble que c est une Audi .. par contre pas trop de doute sur l identité de ce sinistre individu …

Kkvert le 19/10/2025 à 09:34

Quel est le contraire d'une puissante berline allemande?

J6 le 19/10/2025 à 09:30

Tout le monde sait

Autocat le 19/10/2025 à 09:30

Un prénom peut-être ?

Nationalité ? le 19/10/2025 à 09:21

C'est pour mes statistiques !

Fleur de Lys le 19/10/2025 à 09:18

Une Audi sûrement immatriculée en Suisse et louée avec l'argent de la drogue.
Conduite par la racaille de banlieue habituelle.
Malheureusement des innocents qui passaient par là au mauvais moment se retrouvent blessés. Eux avaient une voiture moins grosse, moins protectrice, mais ils l'avaient payée.

Chronique habituelle des soirées lyonnaises.

Quand va t'on mettre toutes ces racailles hors d'état de nuire ?

foxy69 le 19/10/2025 à 09:16
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 19/10/2025 à 08h24

Une BMW ? La nationalité, nom et prénom de ce sale individu, svp

vous avez quoi contre les BMW ?

Profils bien connus le 19/10/2025 à 09:06
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 19/10/2025 à 08h24

Une BMW ? La nationalité, nom et prénom de ce sale individu, svp

Un "bagnolard" comme disent certains sectaires anti-voiture, mais qui ne réagissent pas contre ce type de délinquance et de chauffards, comme les "féministes" sectaires qui ne réagissent pas contre certains profils d'agresseurs-violeurs.

Toutca le 19/10/2025 à 09:05

Est dû a la police qui a cherché a le contrôler puis qui a engagé une poursuite mettant la vie d'autrui en danger. La police tue...
Non si on se secoue un peu la tête, qu'on se sevre des idées gauchistes, et que l'on remets de l'ordre dans les problématiques et leur origine, c'est bien cet individu qui ne veut pas faire société. C'est cette ra*lure qui défie toute loi et qui se croit légitime (a force de ne pas punir sévèrement ce genre de comportement) le problème. C'est cet individu qu'il convient de mettre face a ses irresponsabilités et à mettre au frais pour longtemps ! Que la justice se ressaisisse. Merci la police.
Espérons que les victimes collatérales s'en remettent sans séquelles et déposent plainte contre ce chauffard.

Dites lyonmag le 19/10/2025 à 08:56

Pourquoi est il interdit le dimanche matin de rappeler les grands intellectuels du forum que pourtant vous publiez bien complaisamment ? C est un ado attardé qui gère ce forum ? Expliquez nous la logique si vous seulement vous avez les capacités intellectuelles !

Une petite « bêtise » le 19/10/2025 à 08:28

Il est où l’humaniste de salon qui, sur un autre thread, fustigeait notre manque d’empathie pour ces criminels quand il leur arrive malheur ?

Courage aux victimes innocentes et à leurs proches. On souhaite de tout cœur qu’elles se rétablissent avec le moins possible de souffrances et de séquelles.

Que le déchet qui a failli les tuer et qui leur inflige ce calvaire juste pour son intérêt égocentrique de délinquant de m*** périsse d’une manière ou d’une autre. Le plus tôt sera le mieux et si possible sans soins à nos frais. Ses parents qui l’auront encouragé depuis l’enfance en banalisant ses « petites bêtises » n’auront qu’à faire une cagnotte en ligne.

Flo48 le 19/10/2025 à 08:25

Habituel à Lyon,non?Ce qui doit choquer le plus les élus Lyonnais,c'est que le chauffard avait une voiture polluante!!!!

Ouiauxvoituresnonauxverts le 19/10/2025 à 08:24

Une BMW ? La nationalité, nom et prénom de ce sale individu, svp

Catalan le 19/10/2025 à 08:18

bref un gars en règle a tous les niveaux.

