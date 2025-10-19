Il cherche à fuir la police et provoque un accident à Lyon : 3 blessés graves

Mais ce dernier a commis un refus d'obtempérer et a cherché à prendre la fuite.

Dans sa folle course, il a percuté de plein fouet une autre voiture vers 4h30 du matin. L'accident s'est produit dans le quartier de la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, le long de l'autopont du musée en direction de La Mulatière.

Le choc a été très violent, puisqu'il a fait quatre blessés. Trois personnes se trouvaient dans un état grave. Elles ont été pris en charge par les secours et hospitalisés en urgence, avec leur pronostic vital engagé. Il s'agit de la passagère du chauffard et des deux personnes présentes dans la voiture percutée.

Le suspect, légèrement blessé, a lui été interpellé et placé en garde à vue.

Le secteur, très passant, avec notamment le tramway T1, a été coupé à la circulation une bonne partie de la matinée pour permettre l'enlèvement des voitures accidentées et le nettoyage de la chaussée.