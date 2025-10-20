Près de Lyon : les gens du voyage s'installent, le marché aux fruits de Vourles encadré par les gendarmes

Les gens du voyage ont pris possession des lieux sans autorisation, mais se seraient engagés à quitter l'emplacement d'ici le 8 novembre.
La mairie de Vourles a indiqué que leur présence ne remet pas en cause la tenue du marché aux fruits, qui se tient sur la saison hivernale les samedis de 15h à 16h. Un encadrement de la gendarmerie sera toutefois mis en place chaque jour de marché.
En matière de haine, vous vous posez là...Signaler Répondre
Vous auriez tous fait de bons collabos.Signaler Répondre
Continuez à vivre dans la peur en regardant BFM TV.
Vous vivez dans la haine des autres, mais commencez par vous regardez.
un État digne de ce nom et non pas un ersatz de fonctionnaires et de politicards grassouillets et impotentsSignaler Répondre
Je vais faire une réponse graduée.Signaler Répondre
Ce n'est pas principalement une question de peur, mais aussi une question de droit:
- eux font selon leur propre loi / nous on respecte la loi: on ne fait pas justice tout seul, on fait appel à la poice.
- Eux n'ont pas grand chose à perdre / nous on a plus à perdre
- Eux savent où tu habites, ils peuvent revenir un jour / toi tu n'es pas près de les retrouver
- Eux sont armés / toi non (ou moins)
- Eux savent se servir de leurs armes / toi non (ou si peu)
- Eux n'hésiteront pas s'en service / toi du n'ose même pas mettre un coup de pied au chien qui te pisse dessus dans la rue
- Eux sont déjà défavorablement connus des services de police / toi tu as eu un pv de vitesse, une fois.
Bref, même avec tes potes, tu le feras pas.
Et si tu le fais c'est toi qui ira au trou avec tes potes.
il suffirait d'une trentaine de gendarmes et de 2 VAB ; mais bon ...Signaler Répondre
yes yesSignaler Répondre
Oui, c'est possible avec des kalachs 😂😂😂Signaler Répondre
Pas de mot pour dire l écoeurement et la soumission de l étatSignaler Répondre
si les habitants se regroupe c'est possible pourquoi avez vous tous peur d'euxSignaler Répondre
Tu veux viré les GDV? Déjà que les flics y arrivent pas! Bon courage!Signaler Répondre
quand les autorites vont se faire respecter et les virer avant que les gens le fassent eux memesSignaler Répondre
D'habitude ils vont sur le parking du Leroy et font pression pour avoir du matériel gratuit.Signaler Répondre
Courage aux "vigiles" ils vont avoir du sacré boulot
Belles caravanes! je crois que je vais me reconvertir dans la fabrication de paniers en osier 😜Signaler Répondre
les agriculteurs locaux auraient montré leurs fusils, la gendarmerie et la justice auraient regardé ailleurs et tout serait rentré dans l'ordre rapidement ; Mais c'etait à l'époque où les Français étaient encore un peuple digneSignaler Répondre
Comme d'autres qui squattent comme à Villeurbanne et qui transforment en 2 ans un bel immeuble ancien , en ruine ! c'est la France d'aujourd'hui ruinée mais généreuse avec l'argent des contribuables !Signaler Répondre
A virer manu militaire ! Ces gens sont des parasites qui chaque fois se victimisent.Signaler Répondre
Et ça continue !Signaler Répondre
Est-ce équitable que des gens paient des taxes "d'habitation" (foncière par exemple, soit directement soit répercutée forcément dans le montant d'un loyer), mais que d'autres non seulement n'en paient pas, mais viennent régulièrement occuper les terrains d'autres personnes ?Signaler Répondre
Cooool, les habitants vont pouvoir avoir des rempailleurs de chaises sur le marché ;-)Signaler Répondre
Ces mecs font vraiment ce qu ils veulent et notre police(dont on donne des ordres car ils n y sont pour rien) les prefets la justice sont vraiment des sans coron esSignaler Répondre