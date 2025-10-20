Près de Lyon : les gens du voyage s'installent, le marché aux fruits de Vourles encadré par les gendarmes

Les gens du voyage ont pris possession des lieux sans autorisation, mais se seraient engagés à quitter l'emplacement d'ici le 8 novembre.

La mairie de Vourles a indiqué que leur présence ne remet pas en cause la tenue du marché aux fruits, qui se tient sur la saison hivernale les samedis de 15h à 16h. Un encadrement de la gendarmerie sera toutefois mis en place chaque jour de marché.