Près de Lyon : les gens du voyage s'installent, le marché aux fruits de Vourles encadré par les gendarmes

Ce dimanche, une soixantaine de caravanes se sont installées sur le site du marché de Vourles, connu sous le nom de marché aux fruits.

Les gens du voyage ont pris possession des lieux sans autorisation, mais se seraient engagés à quitter l'emplacement d'ici le 8 novembre.

La mairie de Vourles a indiqué que leur présence ne remet pas en cause la tenue du marché aux fruits, qui se tient sur la saison hivernale les samedis de 15h à 16h. Un encadrement de la gendarmerie sera toutefois mis en place chaque jour de marché.

narolic le 20/10/2025 à 21:11
Chrys a écrit le 20/10/2025 à 18h04

Vous auriez tous fait de bons collabos.
Continuez à vivre dans la peur en regardant BFM TV.
Vous vivez dans la haine des autres, mais commencez par vous regardez.

En matière de haine, vous vous posez là...

Chrys le 20/10/2025 à 18:04

Vous auriez tous fait de bons collabos.
Continuez à vivre dans la peur en regardant BFM TV.
Vous vivez dans la haine des autres, mais commencez par vous regardez.

ben surtout le 20/10/2025 à 16:32
autrefois a écrit le 20/10/2025 à 12h58

les agriculteurs locaux auraient montré leurs fusils, la gendarmerie et la justice auraient regardé ailleurs et tout serait rentré dans l'ordre rapidement ; Mais c'etait à l'époque où les Français étaient encore un peuple digne

un État digne de ce nom et non pas un ersatz de fonctionnaires et de politicards grassouillets et impotents

pas peur.. un peu quand même le 20/10/2025 à 16:12
nanard a écrit le 20/10/2025 à 15h03

si les habitants se regroupe c'est possible pourquoi avez vous tous peur d'eux

Je vais faire une réponse graduée.
Ce n'est pas principalement une question de peur, mais aussi une question de droit:
- eux font selon leur propre loi / nous on respecte la loi: on ne fait pas justice tout seul, on fait appel à la poice.
- Eux n'ont pas grand chose à perdre / nous on a plus à perdre
- Eux savent où tu habites, ils peuvent revenir un jour / toi tu n'es pas près de les retrouver
- Eux sont armés / toi non (ou moins)
- Eux savent se servir de leurs armes / toi non (ou si peu)
- Eux n'hésiteront pas s'en service / toi du n'ose même pas mettre un coup de pied au chien qui te pisse dessus dans la rue
- Eux sont déjà défavorablement connus des services de police / toi tu as eu un pv de vitesse, une fois.
Bref, même avec tes potes, tu le feras pas.
Et si tu le fais c'est toi qui ira au trou avec tes potes.

et poutant le 20/10/2025 à 15:47
boncour a écrit le 20/10/2025 à 15h00

Tu veux viré les GDV? Déjà que les flics y arrivent pas! Bon courage!

il suffirait d'une trentaine de gendarmes et de 2 VAB ; mais bon ...

nanard le 20/10/2025 à 15:41
hassencf a écrit le 20/10/2025 à 15h24

Oui, c'est possible avec des kalachs 😂😂😂

yes yes

hassencf le 20/10/2025 à 15:24
nanard a écrit le 20/10/2025 à 15h03

si les habitants se regroupe c'est possible pourquoi avez vous tous peur d'eux

Oui, c'est possible avec des kalachs 😂😂😂

Venividivinci le 20/10/2025 à 15:14

Pas de mot pour dire l écoeurement et la soumission de l état

nanard le 20/10/2025 à 15:03
boncour a écrit le 20/10/2025 à 15h00

Tu veux viré les GDV? Déjà que les flics y arrivent pas! Bon courage!

si les habitants se regroupe c'est possible pourquoi avez vous tous peur d'eux

boncour le 20/10/2025 à 15:00
nanard a écrit le 20/10/2025 à 14h11

quand les autorites vont se faire respecter et les virer avant que les gens le fassent eux memes

Tu veux viré les GDV? Déjà que les flics y arrivent pas! Bon courage!

nanard le 20/10/2025 à 14:11

quand les autorites vont se faire respecter et les virer avant que les gens le fassent eux memes

Titus69 le 20/10/2025 à 13:09

D'habitude ils vont sur le parking du Leroy et font pression pour avoir du matériel gratuit.
Courage aux "vigiles" ils vont avoir du sacré boulot

Sqelaw le 20/10/2025 à 13:02

Les uns ont le profil officiel de livreur sur Deliveroo ou UberEats, les autres, sans-papiers, pédalent à leur place. Coup de pied dans la fourmilière (à Besançon).
https://www.bfmtv.com/doubs/c-est-un-systeme-pyramidal-prison-avec-sursis-pour-travail-dissimule-et-sous-location-de-comptes-uber-eats-et-deliveroo_AD-202510200304.html

belattelage le 20/10/2025 à 13:01

Belles caravanes! je crois que je vais me reconvertir dans la fabrication de paniers en osier 😜

autrefois le 20/10/2025 à 12:58

les agriculteurs locaux auraient montré leurs fusils, la gendarmerie et la justice auraient regardé ailleurs et tout serait rentré dans l'ordre rapidement ; Mais c'etait à l'époque où les Français étaient encore un peuple digne

et oui et oui le 20/10/2025 à 12:57
Il va falloir réglementer... a écrit le 20/10/2025 à 12h43

Est-ce équitable que des gens paient des taxes "d'habitation" (foncière par exemple, soit directement soit répercutée forcément dans le montant d'un loyer), mais que d'autres non seulement n'en paient pas, mais viennent régulièrement occuper les terrains d'autres personnes ?

Comme d'autres qui squattent comme à Villeurbanne et qui transforment en 2 ans un bel immeuble ancien , en ruine ! c'est la France d'aujourd'hui ruinée mais généreuse avec l'argent des contribuables !

Ralbol le 20/10/2025 à 12:56

A virer manu militaire ! Ces gens sont des parasites qui chaque fois se victimisent.

comme d'habitude le 20/10/2025 à 12:51

Et ça continue !

Il va falloir réglementer... le 20/10/2025 à 12:43

Est-ce équitable que des gens paient des taxes "d'habitation" (foncière par exemple, soit directement soit répercutée forcément dans le montant d'un loyer), mais que d'autres non seulement n'en paient pas, mais viennent régulièrement occuper les terrains d'autres personnes ?

Ex Précisions le 20/10/2025 à 12:38

Cooool, les habitants vont pouvoir avoir des rempailleurs de chaises sur le marché ;-)

stef69999 le 20/10/2025 à 12:16

Ces mecs font vraiment ce qu ils veulent et notre police(dont on donne des ordres car ils n y sont pour rien) les prefets la justice sont vraiment des sans coron es

