Lyon : une plaque commémorative envers les victimes du massacre du 17 octobre 1961 recouverte par un hommage à Lola

Les faits ont été relayés par le média d’extrême droite Frontières. Selon ce dernier, ce sont des militants du groupuscule identitaire Heritage Lyon qui ont mené cette action. Ces derniers ont ainsi recouvert la plaque municipale située dans le 7e arrondissement de Lyon.

L’inscription originale rend hommage "à la mémoire des victimes algériennes, massacrées lors de la répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 à Paris". Elle avait été inaugurée le 17 octobre, date commémorative de ces événements.

Sur la plaque détournée, les militants ont collé un message mentionnant : " À la mémoire de Lola, jeune Française massacrée et violée par une Algérienne sous OQTF."

Le message reprend ainsi les termes du groupe identitaire, en référence au meurtre de la jeune collégienne survenu à Paris en 2022.

Aucune réaction officielle de la Ville de Lyon n’a encore été communiquée à ce stade.