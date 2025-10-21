Faits Divers

Lyon : une plaque commémorative envers les victimes du massacre du 17 octobre 1961 recouverte par un hommage à Lola

Lyon : une plaque commémorative envers les victimes du massacre du 17 octobre 1961 recouverte par un hommage à Lola
DR : Frontières


Une plaque commémorative rendant hommage aux victimes algériennes du 17 octobre 1961 a été recouverte d’un message à la mémoire de Lola, place Gabriel-Péri à Lyon.

Les faits ont été relayés par le média d’extrême droite Frontières. Selon ce dernier, ce sont des militants du groupuscule identitaire Heritage Lyon qui ont mené cette action. Ces derniers ont ainsi recouvert la plaque municipale située dans le 7e arrondissement de Lyon.

L’inscription originale rend hommage "à la mémoire des victimes algériennes, massacrées lors de la répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 à Paris". Elle avait été inaugurée le 17 octobre, date commémorative de ces événements.

Sur la plaque détournée, les militants ont collé un message mentionnant : " À la mémoire de Lola, jeune Française massacrée et violée par une Algérienne sous OQTF."

Le message reprend ainsi les termes du groupe identitaire, en référence au meurtre de la jeune collégienne survenu à Paris en 2022.

Aucune réaction officielle de la Ville de Lyon n’a encore été communiquée à ce stade.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
facile le 21/10/2025 à 20:06

Ah les fachos , on les reconnaît au courage

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/10/2025 à 19:26

Pas très malin...
On oublie toujours les massacres que des algériens ont perpétré contre les leurs pendant la guerre d'algérie et après.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 21/10/2025 à 19:07

Bien vu les gars

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.