Vénissieux : le magasin "Destockage Affaires" fermé pour de graves manquements à l’hygiène

Une odeur nauséabonde, des produits périmés et des rats dans les allées...

La préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative immédiate du magasin "Destockage Affaires", situé 184 avenue Francis-de-Pressenssé à Vénissieux, à la suite d’un contrôle mené le 22 octobre 2025 par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). L’arrêté évoque des "manquements graves aux règles d’hygiène" et une "menace importante pour la santé des consommateurs."

Selon le rapport des agents, le commerce géré par Yacine M. présentait de multiples irrégularités : "insuffisance du nettoyage des locaux et des abords extérieurs", "plan de lutte contre les nuisibles défaillant", "mauvaise gestion des déchets", "absence de maîtrise des températures" et même "stockage de denrées alimentaires en extérieur sur le parking."

Le document souligne que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", en raison d’un risque élevé de contaminations "microbiologique, chimique ou physique."

Des témoignages clients édifiants

Bien avant ce contrôle, plusieurs avis Google alertaient déjà sur les conditions d’hygiène du magasin. "Grand magasin, vous y trouverez de tout, mais malheureusement beaucoup de produits sont périmés depuis quelques mois". "L’odeur était infecte, ça m’a donné envie de rien acheter…", rapporte encore un autre.

Un troisième avis décrit une scène inquiétante : "Très mauvaise expérience ce matin dans cet entrepôt. Une odeur nauséabonde flotte dans l’air dès l’entrée. Le pire reste à venir : j’y ai croisé un gros RAT courir en plein milieu du passage." Un dernier commentaire évoque des "locaux infestés de gros rats d’égout" et appelait à une intervention d’urgence.

Pour espérer rouvrir, le gérant devra se conformer à une liste précise de mesures correctives : nettoyage approfondi de tous les locaux et équipements, élimination des denrées abîmées, mise en place d’un plan de lutte contre les nuisibles et d’un système d’enregistrement des températures, ainsi que l’interdiction formelle d’entreposer des denrées alimentaires à l’extérieur.

La réouverture ne pourra avoir lieu qu’après une nouvelle inspection des services de la DDPP, sur demande de l’exploitant.

Sa craint le 22/10/2025 à 19:30
Corsica3333 a écrit le 22/10/2025 à 17h07

Entre les magasins de blanchiment ethniques et avec dex pb d’hygiène ils peuvent en fermer les 3/4...
En plus ils ont copié le logo de Grand Frais...

Ça commence a faire beaucoup !

J'ai rien compris a ton bla bla de commentaire, franchement sa pique les yeux

Titeuf le 22/10/2025 à 19:00

Si vous faites controler ses aliments par certaines boîtes elles vous diront que c'est conforme.

La beauté du système actuel. On en rigolerait presque mais pas ceux qui ont connu les pizzas d'une certaine marque, les poudres de lait, les minérales d'un groupe etc etc.

C'est comme à l'époque avant de vendre il faut faire des diag... tout le monde sait par qui il faut passer pour avoir un diag conforme pas cher.

C'est ce qu'on appelle le néo libéralisme

potdeterrepotdefer le 22/10/2025 à 18:27

la vie des gens , pourquoi sur les routes , les rues, dans toute la France il y a des radars fixes et mobiles etc.. pour la protection des gens contres les accidents etc...
amendes, prisons etc...
pourquoi dans toute la France faire, une campagne de contrôle sanitaire dans tous les commerces restaurants etc..

Corsica3333 le 22/10/2025 à 17:07

Entre les magasins de blanchiment ethniques et avec dex pb d’hygiène ils peuvent en fermer les 3/4...
En plus ils ont copié le logo de Grand Frais...

Ça commence a faire beaucoup !

SuperTonton le 22/10/2025 à 16:25

Vous n'avez pas fait d'article pour alerter sur la fermeture de Mariette, "boulangerie" du 6eme arrondissement infestée de rats pour la deuxième fois en un an...

Adino le 22/10/2025 à 16:05

Le shein de la bouffe
Et les gens adorent ça !

LFI 69 le 22/10/2025 à 15:52

Des rats qui courent dans les allées des sous-sol, on se croirait aux Halles.

Vendredi le 22/10/2025 à 15:25

il faut le faire fermer à vie, trop sale

Ex Précisions le 22/10/2025 à 15:19

A Vénissieux c'est dans l'ambiance malheureusement...

Venividivinci le 22/10/2025 à 15:17

Évidement c est ieux chez eux

oui mais le 22/10/2025 à 15:01

C'est moins cher hein ??

