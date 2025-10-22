Vénissieux : le magasin "Destockage Affaires" fermé pour de graves manquements à l’hygiène

La préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative immédiate du magasin "Destockage Affaires", situé 184 avenue Francis-de-Pressenssé à Vénissieux, à la suite d’un contrôle mené le 22 octobre 2025 par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). L’arrêté évoque des "manquements graves aux règles d’hygiène" et une "menace importante pour la santé des consommateurs."

Selon le rapport des agents, le commerce géré par Yacine M. présentait de multiples irrégularités : "insuffisance du nettoyage des locaux et des abords extérieurs", "plan de lutte contre les nuisibles défaillant", "mauvaise gestion des déchets", "absence de maîtrise des températures" et même "stockage de denrées alimentaires en extérieur sur le parking."

Le document souligne que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", en raison d’un risque élevé de contaminations "microbiologique, chimique ou physique."

Des témoignages clients édifiants

Bien avant ce contrôle, plusieurs avis Google alertaient déjà sur les conditions d’hygiène du magasin. "Grand magasin, vous y trouverez de tout, mais malheureusement beaucoup de produits sont périmés depuis quelques mois". "L’odeur était infecte, ça m’a donné envie de rien acheter…", rapporte encore un autre.

Un troisième avis décrit une scène inquiétante : "Très mauvaise expérience ce matin dans cet entrepôt. Une odeur nauséabonde flotte dans l’air dès l’entrée. Le pire reste à venir : j’y ai croisé un gros RAT courir en plein milieu du passage." Un dernier commentaire évoque des "locaux infestés de gros rats d’égout" et appelait à une intervention d’urgence.

Pour espérer rouvrir, le gérant devra se conformer à une liste précise de mesures correctives : nettoyage approfondi de tous les locaux et équipements, élimination des denrées abîmées, mise en place d’un plan de lutte contre les nuisibles et d’un système d’enregistrement des températures, ainsi que l’interdiction formelle d’entreposer des denrées alimentaires à l’extérieur.

La réouverture ne pourra avoir lieu qu’après une nouvelle inspection des services de la DDPP, sur demande de l’exploitant.