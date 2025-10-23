Lyon : une bagarre entre migrants algériens de la Guillotière éclate, une machette utilisée

Les deux jeunes hommes étaient visiblement en conflit au sujet d'un trafic de cigarettes de contrebande. Et l'un attaquait l'autre avec une machette place Raspail dans le 7e arrondissement de Lyon, le frappant violemment aux membres inférieurs.

L'intervention de la police a été rapide. Puisque le suspect refusait de lâcher sa machette, un pistolet à impulsion électrique a été utilisé.

Le suspect, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue. Sa victime a été hospitalisée.

Une enquête a été ouverte. Deux dizaines de cartouches de cigarettes ont été saisies.