Lyon : une bagarre entre migrants algériens de la Guillotière éclate, une machette utilisée

Les deux jeunes hommes étaient visiblement en conflit au sujet d'un trafic de cigarettes de contrebande. Et l'un attaquait l'autre avec une machette place Raspail dans le 7e arrondissement de Lyon, le frappant violemment aux membres inférieurs.
L'intervention de la police a été rapide. Puisque le suspect refusait de lâcher sa machette, un pistolet à impulsion électrique a été utilisé.
Le suspect, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue. Sa victime a été hospitalisée.
Une enquête a été ouverte. Deux dizaines de cartouches de cigarettes ont été saisies.
Ce n'est pas gagné le vivre ensemble avec certains, avec leurs coutumes, leur mode de vie, leur rapport aux autres...Des migrants sont incompatibles avec le mode de vie occidentale, ils ne sont que participer à l'ensauvagement de la société....Sans parler de leurs rapports aux femmes.Signaler Répondre
Ah bon ?Signaler Répondre
J'ai dis le contraire?
Faudra me relire alors.
Moi j'ai surtout dit (hier entre autre) qu'il faudrait que la France redevienne souveraine et que si on voulait pas que les migrants rentrent comme dans un gruyère, il fallait sortir de l'UE.
Et j'ai rappelé également la responsabilité française dans ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui, à savoir une zone de non droit ou le départ de migrants vers l'Europe est quotidien.
Ca va pas trop compliquer ou tu veux que je décortique un peu plus ?
Pourquoi donnez-vous la nationalité de ces braves gens qui se sont un peu emportés à propos d'un différent commercial ? C’est pour gêner les gentils gôchos que nous sommes ?Signaler Répondre
Enfin, quoi, qui n'a jamais sorti sa machette pour frapper son interlocuteur lors d'un désaccord sur le prix d'un kilo de tomates au marché ?
Ça dépend à quel heures cela, ça se passe ! D’ailleurs il ne mentionne pas l’heure de l’altercation.Signaler Répondre
La place Raspail, c’est quasiment le centre-ville et il y’à du passage.
Pendant des années, on minimise les faits, on nous parle de 200 000 puis d'un coup on nous dit qu'en fait c'est 700 000 (ce chiffre est-il lui aussi exact?)Signaler Répondre
On fait pareil pour des quartiers voire des villes. Il y a 20 ou 30 ans on avait des coins qui étaient calmes puis on a commencé par relativiser les premiers "quelques" problèmes, puis 20 ans après, ça devient des zones de non-droit.
C'est aussi le cas pour certains sports amateurs, par exemple le foot où certains vestiaires sont devenus ultra communautaristes. Aussi la boxe...
C'est aussi le cas pour les écoles. Il y a quelques décennies en arrière, les enfants contestaient moins. Aujourd'hui la situation est complexe dans nombre d'établissements, la situation nous échappe parfois...
On se réveille toujours trop tard...
La ville apaisée !! Merci DoucetSignaler Répondre
Pour cause, il serait bien gêné d'élaborer sur cet événement sans d'habituelles circonvolutions langagières, pour essayer de dissimuler ce qui se passe dans le monde réel de sa ville "apaisée".Signaler Répondre
Un lance-flammes viteSignaler Répondre
Lola ! Lola ! Lola !Signaler Répondre
la situation irrégulière…Signaler Répondre
Guillotière. Algérien. Trafic. Agression. Machette.Signaler Répondre
Une grille de bingo standard et vite remplie.
Alors nous avions là des êtres avec une intelligence sur développée. L'Algérie refusera encore de le récupérer non ? Il pourra donc malgré son OQTF vivre en France. J'ai juste ?Signaler Répondre
Rien qu une zone de non droit avec des forces de l'ordre qui ressemblent à des playmobils .Signaler Répondre
Rien d efficace les relous se baladent et a la moindre occasion agissent
Oui mais y’a c’est moi! qui va vous expliquer le contraireSignaler Répondre
planté c'est bien le mot 😉Signaler Répondre
Imaginez que pour 1 migrant quand il n’y a pas de mort, on paie : des assos pour les faire venir, des avocats, un logement, de la nourriture pour les faire rester, des médecins pour les soigner, des policiers pour les arrêter, des juges pour les faire sortir etc.. alors qu’à la base il ne devrait pas être là. Ça nous coûte un pognon de dingue en fait ! Ai-je un raisonnement tordu ? J’espère parce que ca fait froid dans le dosSignaler Répondre
5 minutes avant l'interview, il disait 200 000 !!!Signaler Répondre
Allez un effort nunezzzz
Nunez affirme qu’en France il y’a 700 000 clandestins ça veut dire le double !Signaler Répondre
Des gentils garçons qui vendent des cigarettes bio produites par des producteurs locales qui jouaient avec des armes blanches pour rigoler. (Humour).Signaler Répondre
Il faut les laisser se mettre sur la gu...., mais dans une zone fermée ou il n'y a pas de risque pour les citoyens français honnêtes.Signaler Répondre
.
La Guill a toujours été le point d'arrivée et de rencontre des migrants de toutes nationalités sur Lyon, si on remonte dans le temps c'est depuis au moins le début du XIXème siècle.
Le problème aujourd'hui c'est qu'une certaine population sachant qu'ils ne peuvent pas être expulsés en profitent pour passer leur temps à commettre des actes de délinquance souvent graves, et derrière la politique de froussards fait le reste...
Pourtant Doudou et Dubot nous ont vendu la Guillotière apaisée sans voiture car les voitures étaient la cause de tous les motsSignaler Répondre
Pourtant on avait eu droit à une fresque et à des ateliers participatifs
Visiblement vous vous êtes plantés et sur le diagnostic et sur le traitement....
Au lieu de polémiquer sur une bâche dont tout le monde sauf vous se fout et que pas grand monde n'avait vu vous feriez mieux de traiter les vrais problèmes et sortir de votre vision Bisounours
Il faut les laisser se battre entre eux et point final surtout pour des cigarettes de contrebande.Signaler Répondre
Les algériens,numéros un des faits divers en France ...Merci France terre d'accueil de racaillesSignaler Répondre
Ce qui se passe entre eux m’indiffèreSignaler Répondre
La seule question que je pose c'est qui va payer les soins
Je connais des personnes âgées qui ne peuvent pas se faire soigner car pas de mutuelle, pas d'enfant à charge et pas de mutuelle SS ; donc elles ne se soignent pas en totalité quand il y a un RESTE A CHARGE
Donc tous ces "migrants" et autres personnes qui arrivent à l’hôpital après une bagarre, etc...
QUI PAIE LA FACTURE ???
pourtant le quartier a été apaisé avec les pistes cyclables et les arbresSignaler Répondre
Ha ha ha ha ! Un bon exemple du capitalisme sauvage dans les rues de Lyon. Requiem pour un con comme Gainsbourg chantait.Signaler Répondre
Le premier va peut être écoper d'un sursis puis d'une OQTF qui bien sur ne sera pas exécutéeSignaler Répondre
Le second va être soigné avec l'argent de Nicolas - le cirque continue.....
Le vivre ensemble dans une métropole apaisée...Signaler Répondre
Tout va bien...