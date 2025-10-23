Faits Divers

Lyon : une bagarre entre migrants algériens de la Guillotière éclate, une machette utilisée

Ce mardi, une patrouille de la BST de la Guillotière est tombée sur une violente altercation entre migrants algériens.

Les deux jeunes hommes étaient visiblement en conflit au sujet d'un trafic de cigarettes de contrebande. Et l'un attaquait l'autre avec une machette place Raspail dans le 7e arrondissement de Lyon, le frappant violemment aux membres inférieurs.

L'intervention de la police a été rapide. Puisque le suspect refusait de lâcher sa machette, un pistolet à impulsion électrique a été utilisé.

Le suspect, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue. Sa victime a été hospitalisée.

Une enquête a été ouverte. Deux dizaines de cartouches de cigarettes ont été saisies.

Tri Sélectif le 23/10/2025 à 14:29

Ce n'est pas gagné le vivre ensemble avec certains, avec leurs coutumes, leur mode de vie, leur rapport aux autres...Des migrants sont incompatibles avec le mode de vie occidentale, ils ne sont que participer à l'ensauvagement de la société....Sans parler de leurs rapports aux femmes.

C'est moi le 23/10/2025 à 14:17
3,2,1 ….? a écrit le 23/10/2025 à 11h31

Oui mais y’a c’est moi! qui va vous expliquer le contraire

Ah bon ?
J'ai dis le contraire?
Faudra me relire alors.

Moi j'ai surtout dit (hier entre autre) qu'il faudrait que la France redevienne souveraine et que si on voulait pas que les migrants rentrent comme dans un gruyère, il fallait sortir de l'UE.

Et j'ai rappelé également la responsabilité française dans ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui, à savoir une zone de non droit ou le départ de migrants vers l'Europe est quotidien.

Ca va pas trop compliquer ou tu veux que je décortique un peu plus ?

LFI QI moins 69 le 23/10/2025 à 13:30

Pourquoi donnez-vous la nationalité de ces braves gens qui se sont un peu emportés à propos d'un différent commercial ? C’est pour gêner les gentils gôchos que nous sommes ?
Enfin, quoi, qui n'a jamais sorti sa machette pour frapper son interlocuteur lors d'un désaccord sur le prix d'un kilo de tomates au marché ?

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ TOI le 23/10/2025 à 13:24
Vendredi a écrit le 23/10/2025 à 10h34

Il faut les laisser se battre entre eux et point final surtout pour des cigarettes de contrebande.

Ça dépend à quel heures cela, ça se passe ! D’ailleurs il ne mentionne pas l’heure de l’altercation.
La place Raspail, c’est quasiment le centre-ville et il y’à du passage.

oui le 23/10/2025 à 13:18
Chery a écrit le 23/10/2025 à 10h56

Nunez affirme qu’en France il y’a 700 000 clandestins ça veut dire le double !

Pendant des années, on minimise les faits, on nous parle de 200 000 puis d'un coup on nous dit qu'en fait c'est 700 000 (ce chiffre est-il lui aussi exact?)

On fait pareil pour des quartiers voire des villes. Il y a 20 ou 30 ans on avait des coins qui étaient calmes puis on a commencé par relativiser les premiers "quelques" problèmes, puis 20 ans après, ça devient des zones de non-droit.

C'est aussi le cas pour certains sports amateurs, par exemple le foot où certains vestiaires sont devenus ultra communautaristes. Aussi la boxe...
C'est aussi le cas pour les écoles. Il y a quelques décennies en arrière, les enfants contestaient moins. Aujourd'hui la situation est complexe dans nombre d'établissements, la situation nous échappe parfois...

On se réveille toujours trop tard...

Parponnes le 23/10/2025 à 13:00

La ville apaisée !! Merci Doucet

Un grand MOTUS de Grégory Doucet le 23/10/2025 à 12:58

Pour cause, il serait bien gêné d'élaborer sur cet événement sans d'habituelles circonvolutions langagières, pour essayer de dissimuler ce qui se passe dans le monde réel de sa ville "apaisée".

Ça peut aider le 23/10/2025 à 12:35

Un lance-flammes vite

Complices des crimes le 23/10/2025 à 12:35

Lola ! Lola ! Lola !

pas oublié le 23/10/2025 à 12:34
Connor McLeod a écrit le 23/10/2025 à 12h02

Guillotière. Algérien. Trafic. Agression. Machette.
Une grille de bingo standard et vite remplie.

la situation irrégulière…

Connor McLeod le 23/10/2025 à 12:02

Guillotière. Algérien. Trafic. Agression. Machette.
Une grille de bingo standard et vite remplie.

Sarah Connor le 23/10/2025 à 11:51

Alors nous avions là des êtres avec une intelligence sur développée. L'Algérie refusera encore de le récupérer non ? Il pourra donc malgré son OQTF vivre en France. J'ai juste ?

Venividivinci le 23/10/2025 à 11:42

Rien qu une zone de non droit avec des forces de l'ordre qui ressemblent à des playmobils .
Rien d efficace les relous se baladent et a la moindre occasion agissent

3,2,1 ….? le 23/10/2025 à 11:31
To-To a écrit le 23/10/2025 à 11h10

Imaginez que pour 1 migrant quand il n’y a pas de mort, on paie : des assos pour les faire venir, des avocats, un logement, de la nourriture pour les faire rester, des médecins pour les soigner, des policiers pour les arrêter, des juges pour les faire sortir etc.. alors qu’à la base il ne devrait pas être là. Ça nous coûte un pognon de dingue en fait ! Ai-je un raisonnement tordu ? J’espère parce que ca fait froid dans le dos

Oui mais y’a c’est moi! qui va vous expliquer le contraire

Planté le 23/10/2025 à 11:21
Bizarre a écrit le 23/10/2025 à 10h44

Pourtant Doudou et Dubot nous ont vendu la Guillotière apaisée sans voiture car les voitures étaient la cause de tous les mots
Pourtant on avait eu droit à une fresque et à des ateliers participatifs
Visiblement vous vous êtes plantés et sur le diagnostic et sur le traitement....
Au lieu de polémiquer sur une bâche dont tout le monde sauf vous se fout et que pas grand monde n'avait vu vous feriez mieux de traiter les vrais problèmes et sortir de votre vision Bisounours

planté c'est bien le mot 😉

To-To le 23/10/2025 à 11:10

Imaginez que pour 1 migrant quand il n’y a pas de mort, on paie : des assos pour les faire venir, des avocats, un logement, de la nourriture pour les faire rester, des médecins pour les soigner, des policiers pour les arrêter, des juges pour les faire sortir etc.. alors qu’à la base il ne devrait pas être là. Ça nous coûte un pognon de dingue en fait ! Ai-je un raisonnement tordu ? J’espère parce que ca fait froid dans le dos

encoreeee le 23/10/2025 à 11:06
Chery a écrit le 23/10/2025 à 10h56

Nunez affirme qu’en France il y’a 700 000 clandestins ça veut dire le double !

5 minutes avant l'interview, il disait 200 000 !!!
Allez un effort nunezzzz

Chery le 23/10/2025 à 10:56

Nunez affirme qu’en France il y’a 700 000 clandestins ça veut dire le double !

HIGT Guill le 23/10/2025 à 10:53

Des gentils garçons qui vendent des cigarettes bio produites par des producteurs locales qui jouaient avec des armes blanches pour rigoler. (Humour).

Ex Précisions le 23/10/2025 à 10:52

Il faut les laisser se mettre sur la gu...., mais dans une zone fermée ou il n'y a pas de risque pour les citoyens français honnêtes.
.
La Guill a toujours été le point d'arrivée et de rencontre des migrants de toutes nationalités sur Lyon, si on remonte dans le temps c'est depuis au moins le début du XIXème siècle.
Le problème aujourd'hui c'est qu'une certaine population sachant qu'ils ne peuvent pas être expulsés en profitent pour passer leur temps à commettre des actes de délinquance souvent graves, et derrière la politique de froussards fait le reste...

Bizarre le 23/10/2025 à 10:44

Pourtant Doudou et Dubot nous ont vendu la Guillotière apaisée sans voiture car les voitures étaient la cause de tous les mots
Pourtant on avait eu droit à une fresque et à des ateliers participatifs
Visiblement vous vous êtes plantés et sur le diagnostic et sur le traitement....
Au lieu de polémiquer sur une bâche dont tout le monde sauf vous se fout et que pas grand monde n'avait vu vous feriez mieux de traiter les vrais problèmes et sortir de votre vision Bisounours

Vendredi le 23/10/2025 à 10:34

Il faut les laisser se battre entre eux et point final surtout pour des cigarettes de contrebande.

kool le 23/10/2025 à 10:34

Les algériens,numéros un des faits divers en France ...Merci France terre d'accueil de racailles

Qui va payer ! le 23/10/2025 à 10:26

Ce qui se passe entre eux m’indiffère
La seule question que je pose c'est qui va payer les soins
Je connais des personnes âgées qui ne peuvent pas se faire soigner car pas de mutuelle, pas d'enfant à charge et pas de mutuelle SS ; donc elles ne se soignent pas en totalité quand il y a un RESTE A CHARGE
Donc tous ces "migrants" et autres personnes qui arrivent à l’hôpital après une bagarre, etc...
QUI PAIE LA FACTURE ???

martine le 23/10/2025 à 10:23

pourtant le quartier a été apaisé avec les pistes cyclables et les arbres

Leçon d'économie le 23/10/2025 à 10:17

Ha ha ha ha ! Un bon exemple du capitalisme sauvage dans les rues de Lyon. Requiem pour un con comme Gainsbourg chantait.

Résultat le 23/10/2025 à 10:13

Le premier va peut être écoper d'un sursis puis d'une OQTF qui bien sur ne sera pas exécutée
Le second va être soigné avec l'argent de Nicolas - le cirque continue.....

Chris696969 le 23/10/2025 à 10:02

Le vivre ensemble dans une métropole apaisée...

Tout va bien...

