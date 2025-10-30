Lyon : deux refus d’obtempérer dans la même nuit, des policiers blessés à Gorge de Loup

Deux affaires distinctes, mais un même scénario : des fuites à vive allure et des collisions avec les véhicules de police.
Tout commence route de Vienne à Vénissieux. Un équipage de police secours repère une Peugeot 308 GT immatriculée en Allemagne circulant à grande vitesse, avec deux hommes à bord, rapporte Actu.fr. À la tentative de contrôle, le conducteur prend la fuite. La course-poursuite s’étend sur plusieurs kilomètres jusqu’à l’avenue Sidoine Apollinaire, dans le quartier de Gorge de Loup (Lyon 9e).
Là, le fuyard percute volontairement la voiture sérigraphiée d’un équipage de la brigade canine. Le choc détruit la Peugeot. Ses deux occupants tentent de s’enfuir à pied, mais sont rapidement rattrapés : le passager est interpellé sur place, tandis que le conducteur est retrouvé caché dans des ronces, dans une zone boueuse.
Les policiers de la brigade canine, blessés par le choc et le déclenchement des airbags, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Un autre policier, engagé dans la poursuite, s’est gravement blessé à la main lors de l’arrestation et a dû être opéré.
Âgés de 26 et 32 ans, le conducteur et son passager ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
Dans le même temps, un autre refus d’obtempérer s’est produit à Rillieux-la-Pape. Un conducteur, contrôlé par la brigade spécialisée de terrain (BST), a pris la fuite avant de percuter le véhicule des policiers route de Genas, à Villeurbanne. Aucun blessé n’est à déplorer cette fois-ci. L’automobiliste, en état d’ivresse, a été interpellé et placé en garde à vue.
La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a réagi ce jeudi, apportant "son soutien aux effectifs de la police du Rhône blessés cette nuit lors de ce refus d’obtempérer, mettant en danger leur intégrité physique. Elle leur souhaite un prompt rétablissement.
Avant d’ajouter :"Tout refus d’obtempérer est un comportement criminel. Les auteurs ont été immédiatement interpellés. Force doit rester à la loi."
Du pur "Mad Max"...Signaler Répondre
Et dire que des représentants élus de la république critiquent la police.Signaler Répondre
Franchement, il faut avoir envie de faire ce métier. Sûrement comme sans tout domaine il y a de mauvaises personnes mais c'est une minorité.
Par contre, les émules de Nahel sont nombreux eux, et les morts ne les calment pas.
La loi, mais la justice ne suivra pas.Signaler Répondre
La compassion pour les victimes, c'est toujours le même refrain.
Profil des fuyards ? On le connait hein sans surprise c'est signé DZ.Signaler Répondre
Au vu du devenir de notre pays, le RN vite !Signaler Répondre
Admiration et soutien à nos policiers qui risquent leurs vies chaque jour pour nous protéger de toute cette racaille.Signaler Répondre
Parce qu'ils ont des directives, sans quoi l'ouverture du feu est du bon sens ...Signaler Répondre
Ho tiens, encore des petits anges, des petits nahels...Signaler Répondre
Aucun commentaire écolo pour ce sentiment de grand apaisement ?Signaler Répondre
Honneur à la police, mais pourquoi la police ne fait pas usage de leurs armes, au lieu de prendre des risques pour leur vie.Signaler Répondre
Âgés de 26 et 32 ans, il y aurait eu un mort du conducteur ou passager nous aurons encore et encore eu droit a des casses et autres mauvais actes des gens des quartiers qui ne savent pas vivre en société et aucune éducation, à jouer les beaux avec des grosses voiture vivant dans des HLM mais des vies et un avenir bien triste.Signaler Répondre