Lyon : deux refus d’obtempérer dans la même nuit, des policiers blessés à Gorge de Loup

Deux affaires distinctes, mais un même scénario : des fuites à vive allure et des collisions avec les véhicules de police.

Tout commence route de Vienne à Vénissieux. Un équipage de police secours repère une Peugeot 308 GT immatriculée en Allemagne circulant à grande vitesse, avec deux hommes à bord, rapporte Actu.fr. À la tentative de contrôle, le conducteur prend la fuite. La course-poursuite s’étend sur plusieurs kilomètres jusqu’à l’avenue Sidoine Apollinaire, dans le quartier de Gorge de Loup (Lyon 9e).

Là, le fuyard percute volontairement la voiture sérigraphiée d’un équipage de la brigade canine. Le choc détruit la Peugeot. Ses deux occupants tentent de s’enfuir à pied, mais sont rapidement rattrapés : le passager est interpellé sur place, tandis que le conducteur est retrouvé caché dans des ronces, dans une zone boueuse.

Les policiers de la brigade canine, blessés par le choc et le déclenchement des airbags, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Un autre policier, engagé dans la poursuite, s’est gravement blessé à la main lors de l’arrestation et a dû être opéré.

Âgés de 26 et 32 ans, le conducteur et son passager ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

Dans le même temps, un autre refus d’obtempérer s’est produit à Rillieux-la-Pape. Un conducteur, contrôlé par la brigade spécialisée de terrain (BST), a pris la fuite avant de percuter le véhicule des policiers route de Genas, à Villeurbanne. Aucun blessé n’est à déplorer cette fois-ci. L’automobiliste, en état d’ivresse, a été interpellé et placé en garde à vue.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a réagi ce jeudi, apportant "son soutien aux effectifs de la police du Rhône blessés cette nuit lors de ce refus d’obtempérer, mettant en danger leur intégrité physique. Elle leur souhaite un prompt rétablissement.

Avant d’ajouter :"Tout refus d’obtempérer est un comportement criminel. Les auteurs ont été immédiatement interpellés. Force doit rester à la loi."