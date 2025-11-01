Un Afghan en lien avec des djihadistes interpellé à Lyon

Le 25 octobre, un ressortissant afghan de 20 ans a été interpellé alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry.

La DGSI le soupçonne d'être lié à l'Etat islamique au Khorassan (EI-K), une branche de Daech en Asie Centrale considérée comme étant actuellement "la menace (terroriste) principale" sur le sol français selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Plusieurs projets d'attentats imaginés par l'EI-K auraient été déjoués en France. Les djihadistes ont revendiqué l'attentat du Crocus City Hall de Moscou le 22 mars 2024, attaque terroriste armée qui avait fait 150 morts et 609 blessés.

Le jeune homme a été mis en examen puis écroué ce mercredi à Paris pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle et financement d'entreprise terroriste, comme le révèle le parquet national antiterroriste.

L'Afghan aurait diffusé la propagande de l’EI-K via TikTok et Snapchat. Il est aussi soupçonné d’avoir transféré des fonds à l’étranger via Wise et des cryptomonnaies.

On ne sait pas encore s'il vivait à Lyon, ni comment il s'est retrouvé retenu au CRA.