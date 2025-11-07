Neuville-sur-Saône : la Métropole de Lyon mise sur le transport fluvial pour un chantier plus vert

Dans le cadre du réaménagement et de la renaturation des quais, la Métropole de Lyon a fait le choix d’une logistique fluviale pour limiter les nuisances et réduire l’empreinte carbone du chantier.

Depuis le lancement des travaux en juin 2025, trois péniches ont déjà évacué les déblais, deux autres ont livré les matériaux, et une dernière a acheminé 46 arbres, soit les trois quarts des plantations prévues. L’ensemble du dispositif permettra d’éviter près de 500 trajets de camions, diminuant ainsi la pollution atmosphérique, le bruit et la congestion dans le centre-ville de Neuville.

Pour la mise en œuvre, la Métropole s’appuie sur Voies Navigables de France (VNF), qui a accompagné les entreprises du chantier – Axima, Chazal et le batelier Desigaud – dans l’organisation des convois fluviaux. Le projet est piloté par le groupement de maîtrise d’œuvre OGI/Ilex paysages.

Côté calendrier, les travaux avancent selon les prévisions. Le réaménagement du parking Verdun/Nymphée et des espaces autour de Jean Vilar doit s’achever mi-décembre. Le marché de Neuville sera installé sur son nouvel emplacement début janvier 2026, autour de Jean Vilar et sur les parkings réaménagés, sur une surface élargie.