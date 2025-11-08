En prison à Lyon, l’auteur présumé d'un féminicide à Montélimar est mort

L’homme mis en examen pour homicide volontaire par conjoint est décédé dans la matinée, alors qu’il était hospitalisé dans la région lyonnaise depuis sa tentative de suicide en détention.

Selon les éléments communiqués par une source proche du dossier au Dauphiné Libéré, cet homme, incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas après sa mise en examen, se trouvait en état de mort cérébrale depuis deux jours.

Le suspect était considéré comme l’auteur présumé des coups de couteau mortels portés à sa compagne de 53 ans, agressée en pleine rue à Montélimar. Il s'était par ailleurs porté lui-même des coups de couteau lors de son interpellation.

Son décès met un terme à toute perspective de procès. Le couple laisse une fille mineure, confiée à l’aide sociale à l’enfance.