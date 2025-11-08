Faits Divers

En prison à Lyon, l’auteur présumé d'un féminicide à Montélimar est mort

En prison à Lyon, l’auteur présumé d'un féminicide à Montélimar est mort
En prison à Lyon, l’auteur présumé d'un féminicide à Montélimar est décédé - LyonMag

Le dossier du féminicide survenu le 20 octobre dans le quartier Maubec, à Montélimar, a connu un tournant définitif ce jeudi 6 novembre.

L’homme mis en examen pour homicide volontaire par conjoint est décédé dans la matinée, alors qu’il était hospitalisé dans la région lyonnaise depuis sa tentative de suicide en détention.

Selon les éléments communiqués par une source proche du dossier au Dauphiné Libéré, cet homme, incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas après sa mise en examen, se trouvait en état de mort cérébrale depuis deux jours.

Le suspect était considéré comme l’auteur présumé des coups de couteau mortels portés à sa compagne de 53 ans, agressée en pleine rue à Montélimar. Il s'était par ailleurs porté lui-même des coups de couteau lors de son interpellation.

Son décès met un terme à toute perspective de procès. Le couple laisse une fille mineure, confiée à l’aide sociale à l’enfance.

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.