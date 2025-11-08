Faits Divers

Rave party près de Lyon : plus de 1 000 fêtards encadrés par un dispositif renforcé

Rave party près de Lyon : plus de 1 000 fêtards encadrés par un dispositif renforcé
Photo d'illustration

Les gendarmes ont sécurisé les accès et contrôlent les allées et venues des participants.

Une rave party non déclarée rassemble depuis vendredi soir entre 1 000 et 1 500 participants dans les Carrières du Cheval Blanc, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Les personnes ont convergé vers ce site isolé de l’Est lyonnais avant 23 h 30, rapporte le Progrès. 

Samedi matin, une source sécuritaire évoquait à nos confrères une "ambiance plutôt festive", tandis que des centaines de véhicules occupaient les abords des carrières. Aucun blessé n’était signalé en milieu de journée. Les pompiers ont prévu de déployer un dispositif prévisionnel de secours afin d’assurer une présence sanitaire sur place.

La gendarmerie a mobilisé un important dispositif pour bloquer les nouvelles arrivées et contrôler les sorties du terrain. Les militaires sont chargés de relever les éventuelles infractions et de procéder, si nécessaire, à la saisie du matériel utilisé. Un escadron supplémentaire devait rejoindre les forces déjà déployées dans la journée de samedi.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les anticapitalistes venus s'amuser en voitures de capitalistes le 08/11/2025 à 16:54

De toute façon toutes les intelligences ont le droit de vivre.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/11/2025 à 16:52

Des graines d'écolos et d'lfistes...

Signaler Répondre
avatar
100 fetards ?nooon: le 08/11/2025 à 16:45
Oui mais, a écrit le 08/11/2025 à 15h29

Je ne comprends pas pourquoi mobiliser des gendarmes et des pompiers pour sécuriser des gens dans l'illégalité et qui seront bientôt soit ivres, soit complètement défoncés. C'est gaspiller de l'argent, du temps et des moyens qui pourraient être plus utiles ailleurs. S'ils leur arrive quelque chose c'est leur problème !

1000 tetards

Signaler Répondre
avatar
Linette le 08/11/2025 à 16:19
Oui mais, a écrit le 08/11/2025 à 15h29

Je ne comprends pas pourquoi mobiliser des gendarmes et des pompiers pour sécuriser des gens dans l'illégalité et qui seront bientôt soit ivres, soit complètement défoncés. C'est gaspiller de l'argent, du temps et des moyens qui pourraient être plus utiles ailleurs. S'ils leur arrive quelque chose c'est leur problème !

D accord avec vous. C est nous qui payons comme d habitude.. tout ce qui est interdit attire comme des papillons autour d une lampe. C est du foutage de gueule...RAS le bol.

Signaler Répondre
avatar
Mic le 08/11/2025 à 16:02

Très bien qu'ils profitent un peu tranquillement.

Signaler Répondre
avatar
vivreensemble le 08/11/2025 à 15:55

comme les gitans et leur emplacement AUCUN respect.

Signaler Répondre
avatar
quad69 le 08/11/2025 à 15:38

super !!

Signaler Répondre
avatar
Oui mais, le 08/11/2025 à 15:29

Je ne comprends pas pourquoi mobiliser des gendarmes et des pompiers pour sécuriser des gens dans l'illégalité et qui seront bientôt soit ivres, soit complètement défoncés. C'est gaspiller de l'argent, du temps et des moyens qui pourraient être plus utiles ailleurs. S'ils leur arrive quelque chose c'est leur problème !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.