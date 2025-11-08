Rave party près de Lyon : plus de 1 000 fêtards encadrés par un dispositif renforcé

Une rave party non déclarée rassemble depuis vendredi soir entre 1 000 et 1 500 participants dans les Carrières du Cheval Blanc, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Les personnes ont convergé vers ce site isolé de l’Est lyonnais avant 23 h 30, rapporte le Progrès.
Samedi matin, une source sécuritaire évoquait à nos confrères une "ambiance plutôt festive", tandis que des centaines de véhicules occupaient les abords des carrières. Aucun blessé n’était signalé en milieu de journée. Les pompiers ont prévu de déployer un dispositif prévisionnel de secours afin d’assurer une présence sanitaire sur place.
La gendarmerie a mobilisé un important dispositif pour bloquer les nouvelles arrivées et contrôler les sorties du terrain. Les militaires sont chargés de relever les éventuelles infractions et de procéder, si nécessaire, à la saisie du matériel utilisé. Un escadron supplémentaire devait rejoindre les forces déjà déployées dans la journée de samedi.
