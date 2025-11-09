Deux cousins ferrailleurs condamnés : un mode opératoire redoutable derrière une série de vols de voitures près de Lyon

L’affaire a débuté par une accumulation de plaintes déposées auprès de la gendarmerie, notamment dans le secteur de Neuville-sur-Saône.

Les victimes signalaient la disparition soudaine de voitures anciennes, généralement à l’arrêt depuis un moment, sans passage préalable par la fourrière. Ce schéma récurrent a rapidement alerté les enquêteurs de la brigade de recherches de Lyon, qui ont ouvert une investigation pour tenter de comprendre ces disparitions.

Le mode opératoire s’est peu à peu dessiné : les deux cousins, ferrailleurs à Saint-Genis-Laval, ciblaient des véhicules âgés, parfois en panne, stationnés depuis longtemps dans l’espace public ou sur des parkings privés. Leur technique consistait à se présenter comme des dépanneurs grâce à une camionnette équipée d’un treuil. Cette fausse dépanneuse leur permettait ainsi de charger les voitures en quelques minutes.

La fois de trop

Les dates très imprécises des vols ont d’abord compliqué les recherches. Mais un nouvel enlèvement commis à Albigny-sur-Saône, à la mi-mai, a permis d’identifier la dépanneuse suspecte. Un agent communal, témoin de la scène, a signalé l’intervention anormale du véhicule. Les gendarmes ont ensuite remonté la piste jusqu’à une société radiée depuis longtemps, dont la trace a permis de localiser la camionnette. L’appui d’un survol hélicoptère a confirmé leur position, précise le progrès, conduisant à une surveillance rapprochée pendant plusieurs semaines.

L’interpellation a eu lieu le lundi 3 novembre à Pierre-Bénite. Les deux hommes venaient de ramener une voiture dérobée à Vénissieux lorsque les militaires sont intervenus. Plusieurs faits commis dans l’agglomération ont pu leur être imputés, notamment à Villeurbanne, Dardilly ou Albigny-sur-Saône.

Au total, six vols ont été retenus par la justice, malgré une activité bien plus vaste selon les éléments de l’enquête. Les véhicules étaient ensuite revendus à des casses. Parmi les victimes figuraient notamment des personnes disposant de faibles ressources ou dans l’incapacité temporaire de déplacer leur véhicule.

Jugés pour cette série de vols, les deux cousins ont été condamnés à des peines de prison ferme : 16 mois pour l’un, 10 mois pour l’autre, assortis d’amendes.