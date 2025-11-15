Près de Lyon : un Algérien en situation irrégulière condamné pour avoir frappé et dévalisé une octogénaire dans la rue

Ce jeudi, un jeune homme soupçonné d'avoir arraché la chaine d'une octogénaire rue Nationale le 11 novembre a été jugé et condamné.

Cet Algérien en situation irrégulière a déjà trois vols à son actif en cinq mois de présence sur le sol français. Les faits survenus à Villefranche sont révoltants, puisque l'individu âgé de 19 ans a donné deux coups de poing à sa victime de 85 ans qui a lourdement chuté au sol.

Il avait ensuite pris la fuite, poursuivi par des passants qui l'avaient retrouvé et maîtrisé alors qu'il se cachait dans un buisson.

Face aux juges caladois, le prévenu a reconnu partiellement les faits, expliquant avoir besoin d'argent pour acheter à manger et de la drogue. Il a écopé d'un an de prison dont la moitié avec sursis. Ecroué à l'issue de l'audience, il n'aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.