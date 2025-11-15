Judiciaire

Près de Lyon : un Algérien en situation irrégulière condamné pour avoir frappé et dévalisé une octogénaire dans la rue

Le juge qui mettait du ferme est visiblement revenu de vacances à Villefranche-sur-Saône.

Ce jeudi, un jeune homme soupçonné d'avoir arraché la chaine d'une octogénaire rue Nationale le 11 novembre a été jugé et condamné.

Cet Algérien en situation irrégulière a déjà trois vols à son actif en cinq mois de présence sur le sol français. Les faits survenus à Villefranche sont révoltants, puisque l'individu âgé de 19 ans a donné deux coups de poing à sa victime de 85 ans qui a lourdement chuté au sol.

Il avait ensuite pris la fuite, poursuivi par des passants qui l'avaient retrouvé et maîtrisé alors qu'il se cachait dans un buisson.

Face aux juges caladois, le prévenu a reconnu partiellement les faits, expliquant avoir besoin d'argent pour acheter à manger et de la drogue. Il a écopé d'un an de prison dont la moitié avec sursis. Ecroué à l'issue de l'audience, il n'aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.

avatar
oui-oui le 15/11/2025 à 15:01
mon vote est prêt a écrit le 15/11/2025 à 14h10

Depuis belloubet et taubira, les juges doivent faire du social envers les délinquants! Votez bien en 2027!!!!!

Depuis Badinter.

Signaler Répondre
avatar
mon vote est prêt le 15/11/2025 à 14:10
Paquito69 a écrit le 15/11/2025 à 13h00

Les juges sont complices de l'insécurité permanente.la réponse est entre les mains des électeurs.c'est grave!

Depuis belloubet et taubira, les juges doivent faire du social envers les délinquants! Votez bien en 2027!!!!!

Signaler Répondre
avatar
basta le 15/11/2025 à 13:59
La faim a écrit le 15/11/2025 à 12h19

Avoir faim c'est terrible

quand on a faim on bosse , c'est vieux comme le monde !

Signaler Répondre
avatar
laissez moi rire mais laissez moi rire le 15/11/2025 à 13:19

Encore un qui va rester ici bien tranquille et si toutefois il ne peut pas aller à Villefranche , ce qui entre nous parait ridicule ; il commettra d'autres méfaits ailleurs , c'est certain !

Signaler Répondre
avatar
oh l'oubli le 15/11/2025 à 13:16
Comanche a écrit le 15/11/2025 à 13h05

Il n’aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.…
Vu qu’il avait respecté l’interdiction d'être en France, on peut être rassuré qu’il obtempère.
Si l’Algérie ne veut pas le reprendre, remise sur un radeau au milieu du pacifique, avec 20l d’eau, une casquette et une ligne de pêche et transmission des coordonnées à l’ambassade algérienne, il ira où porte le vent et eux le récupéreront ou pas.

Et le drapeau algérien 🤣🤣🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Comanche le 15/11/2025 à 13:05

Il n’aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.…
Vu qu’il avait respecté l’interdiction d'être en France, on peut être rassuré qu’il obtempère.
Si l’Algérie ne veut pas le reprendre, remise sur un radeau au milieu du pacifique, avec 20l d’eau, une casquette et une ligne de pêche et transmission des coordonnées à l’ambassade algérienne, il ira où porte le vent et eux le récupéreront ou pas.

Signaler Répondre
avatar
Paquito69 le 15/11/2025 à 13:00

Les juges sont complices de l'insécurité permanente.la réponse est entre les mains des électeurs.c'est grave!

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 15/11/2025 à 12:29

Cette justice déroule le tapis rouge au RN.

Signaler Répondre
avatar
La faim le 15/11/2025 à 12:19
basta a écrit le 15/11/2025 à 11h39

quelle justice ? ce sont des assistantes sociales !

Avoir faim c'est terrible

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 15/11/2025 à 11:52

Le laxisme de la France a atteint son paroxysme

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 15/11/2025 à 11:52

les juges de Villefranche ayant sûrement lu nos commentaires se sont lâchés et ont été d une sévérité inhabituelle .
19 ans contre 85 ans la moitié de la peine avec sursis et interdiction pour un gars en situation irrégulière de venir a Villefranche.

Signaler Répondre
avatar
basta le 15/11/2025 à 11:39
pie69 a écrit le 15/11/2025 à 09h42

Hallucinant !
même pas d’expulsion immédiate ?????
Mais où va la justice française ???

quelle justice ? ce sont des assistantes sociales !

Signaler Répondre
avatar
les incompétents le 15/11/2025 à 11:31
Une chance pour la France a écrit le 15/11/2025 à 11h09

Déjà il ne va faire que quelques semaines de prison, mais "il n'aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans."

Alors là, enfin la justice fait preuve d'une grande sévérité, fini le laxisme !

Merci de le garder chez nous, cette "personne" étant indispensable à la France, on est vraiment chanceux de l'avoir.

Continuez comme ça !

belkacem veux régularisé tous les sans papiers! ça fais peur 🤔

Signaler Répondre
avatar
Des multirécivistes, exclusivement... le 15/11/2025 à 11:18

Il suffirait donc de mettre une peine très ferme dès le premier fait commis.

Quel parti politique a le courage de faire ça, de faire ce qu'il faut faire ?

Signaler Répondre
avatar
Tartufferie le 15/11/2025 à 11:17

Les excuses habituelles: toxico, pas intégré à cause du racisme, enfance difficile,.... bref à deux doigts d'être la victime dans cette affaire.
En attendant, une agression de ce type subit à cet âge, c'est limite envoyer la dame au cimetière. Mais ça, on n'en tient pas compte dans les jugements. Courage à elle et j'espère qu'elle sera entourée.
Car le crasseux lui sera très bien entouré avec avocat, associations, médecin, psychologue, formations,... Le monde à l'envers

Signaler Répondre
avatar
Amen le 15/11/2025 à 11:14

Qu'elle rigolade , il n'aura plus le droit d'aller à Villefranche sur Saône , mais il pourra donc aller partout ailleurs où il le désire !
Algérien en situation irrégulière , trois fois récidiviste en cinq mois et il ne prend que six mois ?
Pour manger et se droguer , mais il faut lui dire que le travail existe pour ça , et puis, il n'a rien à faire sur le sol français.
Macron est le seul responsable de la venue en masse de toutes ces personnes du Maghreb.

Signaler Répondre
avatar
laya le 15/11/2025 à 11:13

le pauvre malheureux,il faut qu'il mange et aussi,se droguer.La drogue devient nécessaire pour survivre,je ne savais pas,je le découvre.

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 15/11/2025 à 11:09

Déjà il ne va faire que quelques semaines de prison, mais "il n'aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans."

Alors là, enfin la justice fait preuve d'une grande sévérité, fini le laxisme !

Merci de le garder chez nous, cette "personne" étant indispensable à la France, on est vraiment chanceux de l'avoir.

Continuez comme ça !

Signaler Répondre
avatar
Mdr le 15/11/2025 à 10:58

Interdiction de paraître à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.
La blague il ne devrait même pas être sur le sol français puisqu’en situation irrégulière.

Signaler Répondre
avatar
mais avant... le 15/11/2025 à 10:46

... faut faire barrage contre l'essstreme droaaate, hein !

Signaler Répondre
avatar
French connection le 15/11/2025 à 10:28

Comment se fait-il que ce tribunal immonde fasse l'objet de telles condamnations humiliantes vis à vis des victimes

Signaler Répondre
avatar
Chat le 15/11/2025 à 10:28

Les juges de nos jours circuler y'a Rien A Voir 😭😭😭😭😭😭👎👎

Signaler Répondre
avatar
idée de génie le 15/11/2025 à 10:07
wuaz a écrit le 15/11/2025 à 09h35

J'ai vu que nunez voulait aller en algérie, pour réchauffer les relations
Il pourrai emmener tous les OQTF avec lui😉

On viens de voir que l'Allemagne avait de très bonnes relations avec l'Algérie! Pourquoi on enverrai pas tous les oqtf en Allemagne?
Allo les politiques? A part prendre notre pognon, vous servez a quoi?

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 15/11/2025 à 10:01

Et l'expulsion ???? Encore un parasite qui va rester en France, nous coûter cher et récidiver.
Peine plutôt clémente à mon goût....

Signaler Répondre
avatar
Fabi le 15/11/2025 à 09:55

Le juges sont des gauchistes avec une idéologie complètement inadaptée à notre sécurité, si cette pauvre dame avait été sa maman la sanction aurait été autre

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 15/11/2025 à 09:42

Hallucinant !
même pas d’expulsion immédiate ?????
Mais où va la justice française ???

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 15/11/2025 à 09:40
EELV 69 a écrit le 15/11/2025 à 09h29

Il faut d'urgence fournir un logement gratuit à cet OQTF, pour qu'il puisse s'intégrer dans la société française, devenir ingénieur et plus tard voter pour nous en faisant du vélo cargo !

Bravo pour votre humour (noir) du moins j ose espère , car si ce n'est est pas le cas,vous est un cas clinique .

Signaler Répondre
avatar
wuaz le 15/11/2025 à 09:35

J'ai vu que nunez voulait aller en algérie, pour réchauffer les relations
Il pourrai emmener tous les OQTF avec lui😉

Signaler Répondre
avatar
nautot hub le 15/11/2025 à 09:32

Mais quelle belle condamnation! En Algérie c'est 15 ans! Je comprends pas pourquoi on peux pas virer ces juges de merde!

Signaler Répondre
avatar
EELV 69 le 15/11/2025 à 09:29

Il faut d'urgence fournir un logement gratuit à cet OQTF, pour qu'il puisse s'intégrer dans la société française, devenir ingénieur et plus tard voter pour nous en faisant du vélo cargo !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/11/2025 à 09:23

Dans un bateau (moins cher) et retour à l'envoyeur...

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 15/11/2025 à 09:21

On le fou pas dehors cette crapule ?

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 15/11/2025 à 09:09

One tou tri

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 15/11/2025 à 09:06

Quelle tristesse cette justice ! En situation irrégulière mais interdit d'aller à Villefranche comme condamnation....

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxx le 15/11/2025 à 09:06

Il a entendu najat et il voulait être régularisé sur le champ? Du coup il s'est un peu énervé et a tapé une veille qui passait par la.... c’est pas sa faute....

Signaler Répondre

