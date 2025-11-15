Près de Lyon : un Algérien en situation irrégulière condamné pour avoir frappé et dévalisé une octogénaire dans la rue

Ce jeudi, un jeune homme soupçonné d'avoir arraché la chaine d'une octogénaire rue Nationale le 11 novembre a été jugé et condamné.
Cet Algérien en situation irrégulière a déjà trois vols à son actif en cinq mois de présence sur le sol français. Les faits survenus à Villefranche sont révoltants, puisque l'individu âgé de 19 ans a donné deux coups de poing à sa victime de 85 ans qui a lourdement chuté au sol.
Il avait ensuite pris la fuite, poursuivi par des passants qui l'avaient retrouvé et maîtrisé alors qu'il se cachait dans un buisson.
Face aux juges caladois, le prévenu a reconnu partiellement les faits, expliquant avoir besoin d'argent pour acheter à manger et de la drogue. Il a écopé d'un an de prison dont la moitié avec sursis. Ecroué à l'issue de l'audience, il n'aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.
Depuis Badinter.Signaler Répondre
Depuis belloubet et taubira, les juges doivent faire du social envers les délinquants! Votez bien en 2027!!!!!Signaler Répondre
quand on a faim on bosse , c'est vieux comme le monde !Signaler Répondre
Encore un qui va rester ici bien tranquille et si toutefois il ne peut pas aller à Villefranche , ce qui entre nous parait ridicule ; il commettra d'autres méfaits ailleurs , c'est certain !Signaler Répondre
Et le drapeau algérien 🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Il n’aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.…Signaler Répondre
Vu qu’il avait respecté l’interdiction d'être en France, on peut être rassuré qu’il obtempère.
Si l’Algérie ne veut pas le reprendre, remise sur un radeau au milieu du pacifique, avec 20l d’eau, une casquette et une ligne de pêche et transmission des coordonnées à l’ambassade algérienne, il ira où porte le vent et eux le récupéreront ou pas.
Les juges sont complices de l'insécurité permanente.la réponse est entre les mains des électeurs.c'est grave!Signaler Répondre
Cette justice déroule le tapis rouge au RN.Signaler Répondre
Avoir faim c'est terribleSignaler Répondre
Le laxisme de la France a atteint son paroxysmeSignaler Répondre
les juges de Villefranche ayant sûrement lu nos commentaires se sont lâchés et ont été d une sévérité inhabituelle .Signaler Répondre
19 ans contre 85 ans la moitié de la peine avec sursis et interdiction pour un gars en situation irrégulière de venir a Villefranche.
quelle justice ? ce sont des assistantes sociales !Signaler Répondre
belkacem veux régularisé tous les sans papiers! ça fais peur 🤔Signaler Répondre
Il suffirait donc de mettre une peine très ferme dès le premier fait commis.Signaler Répondre
Quel parti politique a le courage de faire ça, de faire ce qu'il faut faire ?
Les excuses habituelles: toxico, pas intégré à cause du racisme, enfance difficile,.... bref à deux doigts d'être la victime dans cette affaire.Signaler Répondre
En attendant, une agression de ce type subit à cet âge, c'est limite envoyer la dame au cimetière. Mais ça, on n'en tient pas compte dans les jugements. Courage à elle et j'espère qu'elle sera entourée.
Car le crasseux lui sera très bien entouré avec avocat, associations, médecin, psychologue, formations,... Le monde à l'envers
Qu'elle rigolade , il n'aura plus le droit d'aller à Villefranche sur Saône , mais il pourra donc aller partout ailleurs où il le désire !Signaler Répondre
Algérien en situation irrégulière , trois fois récidiviste en cinq mois et il ne prend que six mois ?
Pour manger et se droguer , mais il faut lui dire que le travail existe pour ça , et puis, il n'a rien à faire sur le sol français.
Macron est le seul responsable de la venue en masse de toutes ces personnes du Maghreb.
le pauvre malheureux,il faut qu'il mange et aussi,se droguer.La drogue devient nécessaire pour survivre,je ne savais pas,je le découvre.Signaler Répondre
Déjà il ne va faire que quelques semaines de prison, mais "il n'aura plus le droit de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans."Signaler Répondre
Alors là, enfin la justice fait preuve d'une grande sévérité, fini le laxisme !
Merci de le garder chez nous, cette "personne" étant indispensable à la France, on est vraiment chanceux de l'avoir.
Continuez comme ça !
Interdiction de paraître à Villefranche-sur-Saône pendant deux ans.Signaler Répondre
La blague il ne devrait même pas être sur le sol français puisqu’en situation irrégulière.
... faut faire barrage contre l'essstreme droaaate, hein !Signaler Répondre
Comment se fait-il que ce tribunal immonde fasse l'objet de telles condamnations humiliantes vis à vis des victimesSignaler Répondre
Les juges de nos jours circuler y'a Rien A Voir 😭😭😭😭😭😭👎👎Signaler Répondre
On viens de voir que l'Allemagne avait de très bonnes relations avec l'Algérie! Pourquoi on enverrai pas tous les oqtf en Allemagne?Signaler Répondre
Allo les politiques? A part prendre notre pognon, vous servez a quoi?
Et l'expulsion ???? Encore un parasite qui va rester en France, nous coûter cher et récidiver.Signaler Répondre
Peine plutôt clémente à mon goût....
Le juges sont des gauchistes avec une idéologie complètement inadaptée à notre sécurité, si cette pauvre dame avait été sa maman la sanction aurait été autreSignaler Répondre
Hallucinant !Signaler Répondre
même pas d’expulsion immédiate ?????
Mais où va la justice française ???
Bravo pour votre humour (noir) du moins j ose espère , car si ce n'est est pas le cas,vous est un cas clinique .Signaler Répondre
J'ai vu que nunez voulait aller en algérie, pour réchauffer les relationsSignaler Répondre
Il pourrai emmener tous les OQTF avec lui😉
Mais quelle belle condamnation! En Algérie c'est 15 ans! Je comprends pas pourquoi on peux pas virer ces juges de merde!Signaler Répondre
Il faut d'urgence fournir un logement gratuit à cet OQTF, pour qu'il puisse s'intégrer dans la société française, devenir ingénieur et plus tard voter pour nous en faisant du vélo cargo !Signaler Répondre
Dans un bateau (moins cher) et retour à l'envoyeur...Signaler Répondre
On le fou pas dehors cette crapule ?Signaler Répondre
One tou triSignaler Répondre
Quelle tristesse cette justice ! En situation irrégulière mais interdit d'aller à Villefranche comme condamnation....Signaler Répondre
Il a entendu najat et il voulait être régularisé sur le champ? Du coup il s'est un peu énervé et a tapé une veille qui passait par la.... c’est pas sa faute....Signaler Répondre