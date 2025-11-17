La Métropole de Lyon renforce la médiation sociale dans trois collèges REP+

L’annonce a été actée ce lundi en conseil métropolitain, accompagnée d’une subvention de 132 000 euros à l’association ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation), chargée de mettre en œuvre ces missions.
Cette médiation sera déployée dans trois établissements classés REP+ et intégrés aux cités éducatives : le collège Henri-Longchambon dans le 8e arrondissement de Lyon, le collège Simone-Lagrange de Villeurbanne et le collège Paul-Éluard de Vénissieux. Objectif affiché : prévenir les incivilités, lutter contre les violences et le harcèlement, réduire l’absentéisme et renforcer la culture du dialogue.
La Métropole justifie ce choix par les tensions observées "au sein et aux abords des collèges", susceptibles de "nuire à la réussite des enfants". Elle rappelle que la scolarité, la parentalité et la prévention font partie des priorités du Contrat de ville métropolitain 2024-2030.
Les résultats obtenus en 2024-2025 ont convaincu la collectivité de prolonger l’expérimentation : amélioration du climat scolaire, baisse des dégradations, près de 1500 collégiens et 170 écoliers accompagnés, 120 familles rencontrées, et 220 projets collectifs menés autour de thèmes variés tels que le harcèlement, le sexisme, le racisme ou encore la laïcité.
Concrètement, un médiateur dédié sera affecté dans chaque collège pour l’année 2025-2026. Son travail s’effectuera aussi bien dans l’établissement qu’à ses abords, et parfois dans les écoles primaires rattachées. Les médiateurs interviendront en complément des équipes éducatives, des services de prévention spécialisée et des Maisons de la Métropole.
C'est dingue tous les moyens que l'on concentre sur un petit nombre d'établissements ( et toujours les mêmes ) en oubliant tous les autres. Vient un moment où il vaut mieux être scolarisé rep +. Plus de moyens financiers, humains, des projets à gogo, des innovations, à niveau équivalent plus de chances pour l'orientation . ...Signaler Répondre
A force de compenser les inégalités, on les inverse carrément, mais chut, c'est pas politiquement correct de le dire .
C'est bien ce que je me disais. C'est Charles Sénart.Signaler Répondre
Pourquoi mettre en photographie d'illustration un collège de Caluire-et-Cuire, non-mentionné par l'article et en rien REP+? Toujours une certaine idée du journaliste à Lyon Mag.Signaler Répondre
A part balancer du fric en le volant aux moins riches d'entre nous, que savent faire d'autre nos bras cassés ? Ah si, briser les Gilets Jaunes, culpabiliser avec l'anti-racisme, frapper sur les français face aux pauvres victimes éternelles venues d'ailleurs... Ben oui, les médiateurs vont améliorer la situation dans les collèges, , continuez...Signaler Répondre
'L’annonce a été actée ce lundi en conseil métropolitain, accompagnée d’une subvention de 132 000 euros à l’association ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation), chargée de mettre en œuvre ces missions.'Signaler Répondre
une compagnie de légion ne serait pas plus efficace que quelques administratifs associatifs supplémentaires ?
Les médiateurs ont un gilet pare-balles ?Signaler Répondre
Parce que ceux qu'ils ont en face ne comprennent pas le dialogue, ils prennent ça pour une agression si on essaie de discuter, avec eux tout passe par la violence...
Si on veut les calmer il faut être violent physiquement (avec modération) avec eux, sinon rien ne fonctionnera.
Vous avez dit apaisé !Signaler Répondre
MDR