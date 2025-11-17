La Métropole de Lyon renforce la médiation sociale dans trois collèges REP+

L’annonce a été actée ce lundi en conseil métropolitain, accompagnée d’une subvention de 132 000 euros à l’association ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation), chargée de mettre en œuvre ces missions.

Cette médiation sera déployée dans trois établissements classés REP+ et intégrés aux cités éducatives : le collège Henri-Longchambon dans le 8e arrondissement de Lyon, le collège Simone-Lagrange de Villeurbanne et le collège Paul-Éluard de Vénissieux. Objectif affiché : prévenir les incivilités, lutter contre les violences et le harcèlement, réduire l’absentéisme et renforcer la culture du dialogue.

La Métropole justifie ce choix par les tensions observées "au sein et aux abords des collèges", susceptibles de "nuire à la réussite des enfants". Elle rappelle que la scolarité, la parentalité et la prévention font partie des priorités du Contrat de ville métropolitain 2024-2030.

Les résultats obtenus en 2024-2025 ont convaincu la collectivité de prolonger l’expérimentation : amélioration du climat scolaire, baisse des dégradations, près de 1500 collégiens et 170 écoliers accompagnés, 120 familles rencontrées, et 220 projets collectifs menés autour de thèmes variés tels que le harcèlement, le sexisme, le racisme ou encore la laïcité.

Concrètement, un médiateur dédié sera affecté dans chaque collège pour l’année 2025-2026. Son travail s’effectuera aussi bien dans l’établissement qu’à ses abords, et parfois dans les écoles primaires rattachées. Les médiateurs interviendront en complément des équipes éducatives, des services de prévention spécialisée et des Maisons de la Métropole.