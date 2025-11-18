Lyon : un deal repéré par la vidéosurveillance mène à deux arrestations à la Guillotière

Dimanche 16 novembre, vers 17 heures, les opérateurs de vidéosurveillance du secteur Gabriel-Péri ont repéré deux individus dont le comportement laissait clairement supposer un échange de stupéfiants. Les policiers sont intervenus quelques instants plus tard, interpellant les deux hommes place Pierre-Simon-Ballanche, juste derrière la place Gabriel-Péri.
Selon le Progrès, l’un des interpellés, âgé de 29 ans, venait d’acheter un sachet de cocaïne. Le vendeur présumé, 28 ans, avait quant à lui pris soin de dissimuler son stock dans un muret. Les forces de l’ordre ont retrouvé une dizaine de sachets sur place, ainsi que 180 euros en espèces sur le suspect.
Les deux hommes, décrits comme SDF de nationalité algériens, ont été placés en garde à vue. Les stupéfiants ont été saisis et une enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur de l’activité de revente.
