Lyon : un deal repéré par la vidéosurveillance mène à deux arrestations à la Guillotière

Deux hommes en pleine transaction.

Dimanche 16 novembre, vers 17 heures, les opérateurs de vidéosurveillance du secteur Gabriel-Péri ont repéré deux individus dont le comportement laissait clairement supposer un échange de stupéfiants. Les policiers sont intervenus quelques instants plus tard, interpellant les deux hommes place Pierre-Simon-Ballanche, juste derrière la place Gabriel-Péri.

Selon le Progrès, l’un des interpellés, âgé de 29 ans, venait d’acheter un sachet de cocaïne. Le vendeur présumé, 28 ans, avait quant à lui pris soin de dissimuler son stock dans un muret. Les forces de l’ordre ont retrouvé une dizaine de sachets sur place, ainsi que 180 euros en espèces sur le suspect.

Les deux hommes, décrits comme SDF de nationalité algériens, ont été placés en garde à vue. Les stupéfiants ont été saisis et une enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur de l’activité de revente.

21 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Gloubi le 20/11/2025 à 06:18

Donc les caméras sont utiles ......découverte de fin de mandat ?

Signaler
avatar
Chris696969 le 19/11/2025 à 11:44
EELV 69 a écrit le 18/11/2025 à 18h51

Par respect pour les différentes communautés et par souci d'apaisement, nous allons proposer un projet de loi interdisant de mentionner les nationalités d'auteurs présumés de crimes et délis dans les médias.

"Les deux hommes, décrits comme SDF de nationalité algériens".

Oui vous avez raison, il ne faudrait pas que nous nous privions de ces chances pour la France, dont on ne peut manifestement pas se passer...

Signaler
avatar
Alcofribas le 19/11/2025 à 11:21
EELV 69 a écrit le 18/11/2025 à 18h51

Par respect pour les différentes communautés et par souci d'apaisement, nous allons proposer un projet de loi interdisant de mentionner les nationalités d'auteurs présumés de crimes et délis dans les médias.

Si la proposition n'était pas une plaisanterie pure et simple, elle serait contre-productive, car, si les faits présentent une limite, l'imagination est, en revanche, infinie…

Signaler
avatar
Déni & Postures le 19/11/2025 à 11:10

Pour les caméras LFI voire EELV ne veulent pas le comprendre....ou c'est une manière de ne pas voir (ou pas filmer) les problèmes de délinquance, eux qui ont des gros problèmes pour mettre des mots sur les maux de la société.

Signaler
avatar
Aurélien Taschié le 19/11/2025 à 10:04

La vidéosurveillance tue partout

Signaler
avatar
Général Ordre le 19/11/2025 à 09:11

Bons pour un voyage aller simple au Salvador chez le président Bukele, le seul chef d'état digne de notre considération.

Signaler
avatar
Carillon le 19/11/2025 à 07:02

Cette gauche et ce Maire n’a jamais voulu opter pour la vidéosurveillance,d’ailleurs on ne parle pas de nombreuses affaires non élucidé ou les services de la ville n’ont jamais transmis les images au policiers pour enquêtes !et là avant élection il nous faire croire qu’il s’en sert à tout vas ..

Signaler
avatar
pie69 le 19/11/2025 à 06:13
SDF algérien, étonnant non ? a écrit le 18/11/2025 à 22h48

C'est bon pour mes statistiques.

Oui les stats seraient bien !
Alors la liaison France Algérie est très facile : il y a plein d’avions …
Un aller simple immédiate serait super !

Signaler
avatar
laya le 19/11/2025 à 06:06

ils viennent en france,ils espèrent une meilleure vie,ils n'ont pas d'argent,ils ont besoin de manger,ils trouve du boulot facile sans feuille de paye,et ils plongent là dedans.

Signaler
avatar
Racailles de m... le 19/11/2025 à 00:34

Kévin et Matéo ont encore frappé

Signaler
avatar
bullit le 19/11/2025 à 00:01

Dans 1000 ans peut-être que les mairies ou maire écolos cocos socialos pourront arrêter 2 dealers de plus ben non je suis con les ecolos socialos cocos ne veulent pas les arrêter ils veulent le chaos des tarés dans leurs cerveaux tout pays qui a essayé d’imposer le communisme sont devenus des dictateurs comme Corée du Nord 🇰🇵

Signaler
avatar
Poisson le 18/11/2025 à 23:41

Pourquoi on arrête pas les demis mesures pourquoi on arrête pas de faire les hypocrites et qu’on condamne les exportateurs de cannabis. Tout le monde connaît la source !!
Bloquons la source et une fois tarie on ne parlera plus de deal de cannabisme

Signaler
avatar
SDF algérien, étonnant non ? le 18/11/2025 à 22:48

C'est bon pour mes statistiques.

Signaler
avatar
martine le 18/11/2025 à 22:38

non pas possible un deal
j ai du mal à y croire

Signaler
avatar
Castor le 18/11/2025 à 21:08

comme c’est original !

Signaler
avatar
erico le 18/11/2025 à 20:51

Quoi du deal à la Guillotière!!!! Comment est ce possible?

Signaler
avatar
Ex Précisions le 18/11/2025 à 19:16

Pas besoin de caméras dont le système coûte des dizaines de milliers d'€ voir de centaines, il suffit d'y passer et on en voit tout le temps sur le secteur, et beaucoup pas qu'un seul comme dans ce cas...
Retour à la police de proximité ??

Signaler
avatar
bob le 18/11/2025 à 19:06

Je comprends pô, je croyais que le maire bloquait la vidéosurveillance, qu’il n'y avait pas de police, et que les dealers planquaient sous les arbres pas dans les murets.

Signaler
avatar
bien évidemment le 18/11/2025 à 19:04
EELV 69 a écrit le 18/11/2025 à 18h51

Par respect pour les différentes communautés et par souci d'apaisement, nous allons proposer un projet de loi interdisant de mentionner les nationalités d'auteurs présumés de crimes et délis dans les médias.

Vous avez toujours été dans le déni et avec des lunettes en bois ! en gros cacher la vérité !

Signaler
avatar
EELV 69 le 18/11/2025 à 18:51

Par respect pour les différentes communautés et par souci d'apaisement, nous allons proposer un projet de loi interdisant de mentionner les nationalités d'auteurs présumés de crimes et délis dans les médias.

Signaler
avatar
et entre nous le 18/11/2025 à 18:36

Et si ils allaient dealer en Algérie ?

Signaler

