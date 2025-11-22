Intrusions et risques graves dans les EHPAD : FO met en garde la Ville de Lyon

Les syndicats FO Ville de Lyon et FO CCAS "tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme". Dans un communiqué publié ce 22 novembre, ils affirment que "les agents de l’Étoile du Jour signalent une alerte grave et imminente : l’organisation du travail, la santé et la sécurité ne sont plus garanties." FO indique avoir "interpellé immédiatement la direction du CCAS ainsi que l’élu en charge du dossier" et annonce le dépôt d’une "alerte FSCT", demandant que "des mesures urgentes soient décidées sans délai".

Selon l’organisation syndicale,"encore une fois, les mêmes dysfonctionnements conduisent aux mêmes conséquences." FO estime que "dans un établissement après l’autre, les signaux se répètent et rien ne change" et interroge : "Combien de situations critiques faudra-t-il encore pour que la gouvernance du CCAS prenne enfin ses responsabilités ?" Le syndicat dit exiger "des mesures concrètes et rapides, une évaluation sérieuse des procédures, un Document Unique des Risques digne de ce nom et des plans d’action opérationnels et suivis dans le temps."

Deux intrusions

FO met notamment en avant deux intrusions récentes à l’EHPAD Étoile du Jour, dont l’une "en pleine nuit". Des événements qui auraient "profondément choqué les agents". Le communiqué évoque "une absence de sécurisation des accès : portes défectueuses, éclairage extérieur insuffisant, systèmes de verrouillage inopérants, sas d’entrée inefficace et portail extérieur facilement franchissable." Selon FO, "les mesures de prévention des risques sont largement insuffisantes. Les agents et les résidents sont exposés à des risques graves."

Le syndicat accuse l’employeur d" 'enfreindre la loi" en ne respectant pas "les dispositions législative et réglementaire du code du travail". Les syndicats rappellent qu'ils alertent depuis 18 mois sur l’"obligation légale et réglementaire de protéger la santé et la sécurité des salariés."

Dans le même communiqué, FO revient sur "le décès d’une résidente lors d’une sortie accompagnée" le 26 juin 2025 à l’EHPAD des Balcons de l’Île Barbe. L’organisation rappelle avoir dénoncé "l’absence de soutien aux agents affectés psychologiquement, l’absence d’évaluation des risques pour ce type d’activité, l’absence de protocoles d’encadrement et le non-respect des obligations réglementaires en matière de prévention". Le syndicat affirme avoir apporté son soutien aux agents, déclarant qu'" ils ont agi avec sérieux et professionnalisme dans des conditions difficiles."

Face à ces deux situations, force ouvrières demande "la sécurisation urgente de l’ensemble des accès de l’EHPAD Étoile du Jour, l’analyse des intrusions et la mise en œuvre d’un protocole anti intrusion." Pour l’accident du 26 juin, le syndicat exige "une analyse ainsi que la rédaction d’un protocole spécifique pour les sorties accompagnées, avec ratios d’encadrement minimaux." Il appelle également à "la reconnaissance des traumatismes psychologiques subis par les agents impliqués."

Le syndicat "interpelle aujourd’hui le maire de Lyon et la Direction générale du CCAS" et leur demande de "prendre enfin la mesure des risques encourus par les résidents et les professionnels". Et conclut : "La sécurité n’est pas optionnelle. C’est une obligation pour l’employeur et un droit pour les travailleurs."