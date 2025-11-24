Vaulx-en-Velin : le manège suspect d'un vendeur de cigarette qui a mené à une grosse saisie

Les policiers du Groupe de sécurité de proximité (GSP) menaient, dimanche 23 novembre vers 18h10, une opération de surveillance sur un point de vente actif place André-Bollier, à Vaulx-en-Velin.
D'après nos informations, les effectifs constataient alors "un nombre important de transactions" autour de deux individus suspectés d’alimenter un trafic de cigarettes de contrebande.
Selon les constatations, le principal vendeur, un homme de 24 ans, faisait régulièrement des allers-retours dans un hall, dans un véhicule ainsi que dans son domicile pour récupérer les cigarettes. Les policiers interpellaient d’abord un acheteur porteur d’un paquet de cigarettes de contrebande, confirmant l’existence du trafic.
Dans la foulée, le vendeur présumé était à son tour interpellé par les forces de l'ordre.
La perquisition, menée immédiatement, se révélait "positive". Les enquêteurs mettaient notamment la main sur 5 830 euros en numéraire, 1 904 cartouches de cigarettes, 20 cartons de 50 cartouches vides (évalués à 80 000 euros), 8g de résine de cannabis ainsi qu'une montre Rolex.
L’enquête se poursuit pour trafic de cigarettes de contrebande, blanchiment d’argent et détention de produits stupéfiants.
Demande-toi déjà pourquoi tu fumes, mon petit esprit faible. Pour faire comme les grands ?Signaler Répondre
Tu oublies qu'ensuite c'est moi qui cotise à la Sécu pour payer les traitements pour soigner ton cancer du poumon.
Je veux bien cotiser pour aider les accidentés de la vie mais PAS pour les camés ou les alcools ou les fous du volant.
Et après l' états et les associations anti-tabac vont nous dires que les Français arrêtent de fumer grâce à une augmentation fulgurante des prix (Statistiques basées sur les lieux de vente officielle (bureaux de tabac)).Signaler Répondre
Non ils consomment différemment à la grande joie des contrebandiers, qui fournissent drogues récréatives, cachets euphorisants et cigarettes..
Il est vrai que les cigarettes de contrebandes sont meilleurs pour la santé (ironie), car nous ne voyons pas ces associations venir manifester sur les lieux de ventes sauvage.
Merci aux forces de l'ordre qui essayent de faire quelque chose mais les coupables sortirons avant que les policiers aient fini leur enquête.