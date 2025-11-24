Vaulx-en-Velin : le manège suspect d'un vendeur de cigarette qui a mené à une grosse saisie

Les policiers du Groupe de sécurité de proximité (GSP) menaient, dimanche 23 novembre vers 18h10, une opération de surveillance sur un point de vente actif place André-Bollier, à Vaulx-en-Velin.

D'après nos informations, les effectifs constataient alors "un nombre important de transactions" autour de deux individus suspectés d’alimenter un trafic de cigarettes de contrebande.

Selon les constatations, le principal vendeur, un homme de 24 ans, faisait régulièrement des allers-retours dans un hall, dans un véhicule ainsi que dans son domicile pour récupérer les cigarettes. Les policiers interpellaient d’abord un acheteur porteur d’un paquet de cigarettes de contrebande, confirmant l’existence du trafic.

Dans la foulée, le vendeur présumé était à son tour interpellé par les forces de l'ordre.

La perquisition, menée immédiatement, se révélait "positive". Les enquêteurs mettaient notamment la main sur 5 830 euros en numéraire, 1 904 cartouches de cigarettes, 20 cartons de 50 cartouches vides (évalués à 80 000 euros), 8g de résine de cannabis ainsi qu'une montre Rolex.

L’enquête se poursuit pour trafic de cigarettes de contrebande, blanchiment d’argent et détention de produits stupéfiants.