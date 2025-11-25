Un go fast commet une erreur fatale sur l'autoroute en direction de Lyon… et laisse filer 33 kg cocaïne

Un conducteur parti d’Espagne et se dirigeant vers la région lyonnaise a été arrêté sur une aire de repos du Gard. Les douaniers ont découvert dans son coffre une valise contenant 33 kilos de cocaïne.

Une enquête est en cours.Les douaniers ont mis la main sur une importante cargaison de cocaïne lors d’un contrôle effectué la semaine dernière sur l’aire de repos de Vergèze, le long de l’autoroute A9, dans le Gard. Le conducteur, un ressortissant albanais arrivant d’Espagne, a choisi de s'arrêter sur l'aire de Vergèze. Une erreur qui va lui coûter cher.

En effet, les douaniers ont profité de l'arrêt du conducteur pour le contrôler et fouiller le véhicule de location.En inspectant son coffre, les agents ont découvert une valise renfermant 33 kg de cocaïne, rapporte Objectif Gard. Avec un prix moyen estimé à 58 euros le gramme en 2025, la cargaison pourrait atteindre près de 1,9 million d’euros à la revente.

Le véhicule contenait également plusieurs bidons d’essence.L’homme, qui n’était pas connu de la justice en France, a indiqué qu’il se rendait en région lyonnaise. Il a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée par les gendarmes du Gard. Les investigations se poursuivent afin d’établir les circonstances du transport et ses éventuelles ramifications.