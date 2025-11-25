Faits Divers

Un go fast commet une erreur fatale sur l'autoroute en direction de Lyon… et laisse filer 33 kg cocaïne

Photo d'illustration - DR : Douanes France

Le voyage s’est interrompu sur une aire d’autoroute.

Un conducteur parti d’Espagne et se dirigeant vers la région lyonnaise a été arrêté sur une aire de repos du Gard. Les douaniers ont découvert dans son coffre une valise contenant 33 kilos de cocaïne.

Une enquête est en cours.Les douaniers ont mis la main sur une importante cargaison de cocaïne lors d’un contrôle effectué la semaine dernière sur l’aire de repos de Vergèze, le long de l’autoroute A9, dans le Gard. Le conducteur, un ressortissant albanais arrivant d’Espagne, a choisi de s'arrêter sur l'aire de Vergèze. Une erreur qui va lui coûter cher.

En effet, les douaniers ont profité de l'arrêt du conducteur pour le contrôler et fouiller le véhicule de location.En inspectant son coffre, les agents ont découvert une valise renfermant 33 kg de cocaïne, rapporte Objectif Gard. Avec un prix moyen estimé à 58 euros le gramme en 2025, la cargaison pourrait atteindre près de 1,9 million d’euros à la revente.

Le véhicule contenait également plusieurs bidons d’essence.L’homme, qui n’était pas connu de la justice en France, a indiqué qu’il se rendait en région lyonnaise. Il a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée par les gendarmes du Gard. Les investigations se poursuivent afin d’établir les circonstances du transport et ses éventuelles ramifications.

alors là le 25/11/2025 à 18:42

C'est pas finie car l'Albanie est un véritable nid

avatar
Kérosène le 25/11/2025 à 18:33
EnVertEtContreTous a écrit le 25/11/2025 à 18h18

Tant mieux qu'il n'ai pas ramené ses bidons d'essence à Lyon. En plus c'était sûrement encore une grosse cylindrée polluante.

La pollution se trouve au sein de ton foyer Commence à remplacer ton calbar radioactif. Jonché de trace de pneu de grosse cylindrée.

avatar
C'est pas faux le 25/11/2025 à 18:23
Connor McLeod a écrit le 25/11/2025 à 15h48

Il aurait quand même pu leur faire le coup du "c'est pour ma consommation personnelle"

Jugé à Villefranche il aurait pris du sursis...

avatar
EnVertEtContreTous le 25/11/2025 à 18:18

Tant mieux qu'il n'ai pas ramené ses bidons d'essence à Lyon. En plus c'était sûrement encore une grosse cylindrée polluante.

avatar
Ex Précisions le 25/11/2025 à 18:12

C'est pas bon, plus on en arrête veut dire que plus il y en a...
Donc échec de la politique sur le sujet.

avatar
Promenons nous dans les bois le 25/11/2025 à 17:40

Et maintenant il va falloir rembourser ou bien alors ...

avatar
Tabareau69004 le 25/11/2025 à 17:17

Un Albanais? Rien d'étonnant; lorsque le régime communiste albanais est tombé, l'un des pires qui soit, les services secrets albanais se sont transformés avec armes et bagages, fichiers, moyens de communication; en mafia internationale dont le but a été de piller les biens européens. En plus du trafic de drogue, prostitution, chantage etc. On voit le résultat.

avatar
Vendredi le 25/11/2025 à 15:55

Retour en Albanie et vite fait , encore un étranger.....

avatar
Connor McLeod le 25/11/2025 à 15:48

Il aurait quand même pu leur faire le coup du "c'est pour ma consommation personnelle"

