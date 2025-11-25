Un go fast commet une erreur fatale sur l'autoroute en direction de Lyon… et laisse filer 33 kg cocaïne

Un conducteur parti d’Espagne et se dirigeant vers la région lyonnaise a été arrêté sur une aire de repos du Gard. Les douaniers ont découvert dans son coffre une valise contenant 33 kilos de cocaïne.
Une enquête est en cours.Les douaniers ont mis la main sur une importante cargaison de cocaïne lors d’un contrôle effectué la semaine dernière sur l’aire de repos de Vergèze, le long de l’autoroute A9, dans le Gard. Le conducteur, un ressortissant albanais arrivant d’Espagne, a choisi de s'arrêter sur l'aire de Vergèze. Une erreur qui va lui coûter cher.
En effet, les douaniers ont profité de l'arrêt du conducteur pour le contrôler et fouiller le véhicule de location.En inspectant son coffre, les agents ont découvert une valise renfermant 33 kg de cocaïne, rapporte Objectif Gard. Avec un prix moyen estimé à 58 euros le gramme en 2025, la cargaison pourrait atteindre près de 1,9 million d’euros à la revente.
Le véhicule contenait également plusieurs bidons d’essence.L’homme, qui n’était pas connu de la justice en France, a indiqué qu’il se rendait en région lyonnaise. Il a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée par les gendarmes du Gard. Les investigations se poursuivent afin d’établir les circonstances du transport et ses éventuelles ramifications.
C'est pas finie car l'Albanie est un véritable nidSignaler Répondre
La pollution se trouve au sein de ton foyer Commence à remplacer ton calbar radioactif. Jonché de trace de pneu de grosse cylindrée.Signaler Répondre
Jugé à Villefranche il aurait pris du sursis...Signaler Répondre
Tant mieux qu'il n'ai pas ramené ses bidons d'essence à Lyon. En plus c'était sûrement encore une grosse cylindrée polluante.Signaler Répondre
C'est pas bon, plus on en arrête veut dire que plus il y en a...Signaler Répondre
Donc échec de la politique sur le sujet.
Et maintenant il va falloir rembourser ou bien alors ...Signaler Répondre
Un Albanais? Rien d'étonnant; lorsque le régime communiste albanais est tombé, l'un des pires qui soit, les services secrets albanais se sont transformés avec armes et bagages, fichiers, moyens de communication; en mafia internationale dont le but a été de piller les biens européens. En plus du trafic de drogue, prostitution, chantage etc. On voit le résultat.Signaler Répondre
Retour en Albanie et vite fait , encore un étranger.....Signaler Répondre
Il aurait quand même pu leur faire le coup du "c'est pour ma consommation personnelle"Signaler Répondre