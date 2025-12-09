Lyon : le bijoutier de Bron qui avait ouvert le feu sur ses braqueurs a été condamné

Ce jour-là, LyonMag révélait que la bijouterie de la place Baptiste Curial à Bron était braquée par plusieurs individus. Le gérant n'avait pas hésité à ouvrir le feu sur les malfaiteurs avec son .357 Magnum, blessant grièvement l'un d'entre eux de cinq balles, dont deux alors qu'il était déjà au sol.

Le bijoutier, tireur sportif expérimenté, avait déjà abattu un braqueur dans les années 80.

Selon Le Figaro, l'octogénaire a échappé à la cour d'assises et son procès s'est finalement tenu au tribunal correctionnel de Lyon, en l'absence des braqueurs puisque ces derniers sont en cavale depuis leur libération sous contrôle judiciaire en 2013.

Il a écopé d'un an de prison avec sursis. Une peine qui ne lui convient pas et qui fera l'objet d'un appel.