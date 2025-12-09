Lyon : le bijoutier de Bron qui avait ouvert le feu sur ses braqueurs a été condamné

Ce jour-là, LyonMag révélait que la bijouterie de la place Baptiste Curial à Bron était braquée par plusieurs individus. Le gérant n'avait pas hésité à ouvrir le feu sur les malfaiteurs avec son .357 Magnum, blessant grièvement l'un d'entre eux de cinq balles, dont deux alors qu'il était déjà au sol.
Le bijoutier, tireur sportif expérimenté, avait déjà abattu un braqueur dans les années 80.
Selon Le Figaro, l'octogénaire a échappé à la cour d'assises et son procès s'est finalement tenu au tribunal correctionnel de Lyon, en l'absence des braqueurs puisque ces derniers sont en cavale depuis leur libération sous contrôle judiciaire en 2013.
Il a écopé d'un an de prison avec sursis. Une peine qui ne lui convient pas et qui fera l'objet d'un appel.
Ces braqueurs ont pris des risques et fait pendre aussi des risques aux victimes potentiellesSignaler Répondre
Mais si ce bijoutier était armé , et tireur sportif comme il le prétend, son tir aurait du être très ciblé et non mortel
Il avait donc le désir de vengeance , voir de tuer, et ce n'est pas très beau, même sur un voyou
Une blessure ciblée aurait été pardonnable
Il n'avait pas la légitimité légale de tuer
Il faudra que ça t'arrive et on verra ta réaction !Signaler Répondre
C'est toujours au profit des voyous, les agressés eux sont condamner, bizarre la justice.Signaler Répondre
Quelqu'un qui a déjà tué, on le laisse armé "tireur sportif" ???Signaler Répondre
S'il y a du laxisme judiciaire et policier, c'est bien sur le cas de ce bijoutier...
(les braqueurs sont coupables de plein de choses, mais pas d'avoir tiré ou tué)
Le bijoutier se fait braquer et est condamné car il a voulu se défendre???? Les braqueurs eux n'avaient aucunes compassions pour en venant braquer ce commerçant qui se levait tous les jours pour travailler.Signaler Répondre
Pire : les braqueurs absents du procès car en cavale depuis 2013.... On croit rêver!!!!
Il a raison de faire appel et j'espère que cette fois-ci les juges condamneront les bonnes personnes!!!
Quand ils braqueront les juges, ces derniers les disculperont ils ?Signaler Répondre
J...D...M...
En effet.Signaler Répondre
Vous voulez défendre les braqueurs qui n'hésite plus à tuer de nos jours ?Signaler Répondre
Puisqu'il faut bien que la mission de protéger les citoyens soit remplie par quelqu'un, et si les gouvernements successifs n'ont plus aucune VOLONTE de le faire, alors on se defendra soi-même.Signaler Répondre
Cette clémence judiciaire envers les justiciers risquent d'encourager d'autres justiciers que l'extrême droite adore.Signaler Répondre
Cette affaire ne les à pas beaucoup impressionnés puisqu'ils sont déjà en cavale .Signaler Répondre
Ils ne s'en rappellent même pas tellement ils ont du travail !
Quant au bijoutier , si nous avions été aux USA , il aurait été médaillé !
Il faudrait commencer à juger les juges qui pédalent souvent à côté de vélo à bon entendeurSignaler Répondre
Ils rendent la justice au nom du peuple, mais la majorité des Français désapprouvent les peines qui sont prononcées !Signaler Répondre
Cette justice qui protège les délinquants, les braqueurs, squatteurs, racailles et qui mène un harcèlement incessant envers les honnêtes gens.Signaler Répondre
La France dans toute sa splendeur! Des juges incompétents! des lois absurdes!Signaler Répondre
On squatte ta maison, on rentre chez toi par effraction
Et tu n'as le droit de rien faire!
Mais on paie des impôts pourquoi?
Ah oui une médaille !!!Signaler Répondre
Pauvre justice française !!!!
Quatorze ans pour rendre un jugement , condamnation de la victime , des braqueurs en cavale ...Signaler Répondre
Tous les ingrédients de la déliquescence de la société sont réunis dans cette affaire . Pauvre France
Ca c'est passé en 2011 et jugé en 2025 ,il n'y a pas un problème juridique .les avocats du bijoutier doivent faire annuler la procédure .Signaler Répondre
C'est une médaille qu'il mérite... Il nous a débarrasser d'un braqueur qui ne recidivera jamais..Signaler Répondre
et les juges on les condamne à combien ?Signaler Répondre
À logique : dans le stress de l’attaque comment juger si c’était une seconde trop tôt ou pas? Il s’est défendu avec son arme . Est-ce qu’on a le droit oui ou non ?Signaler Répondre
Ils rendent la justice au prisme de leur idéologieSignaler Répondre
Je soutiens ce bijoutier, c'est lui qui se fait braquer, c'est lui la victime, je le comprends il y en a assez de se laisser faire, baisser le regard, se laisser voler ou violenter avec la certitude que la justice ne fera rien pour nous.Signaler Répondre
La justice ne protège plus les honnêtes gens seulement les criminels.
Le problème c est less juges sont les seuls citoyens à ne pas devoir rendre des comptes il rendent la justice soit disant au nom de peuple français, mais dans la réalité ce n est pas le cas, les juges sont devenus injugeablesSignaler Répondre
Il avait la gâchette facile Clint EastwoodSignaler Répondre
çà sera de plus en plus frequentSignaler Répondre
on nous serine pourtant que c est tres mal,mais malgre les peines dissuasives,il semble apparaitre un mouvement de fond ...d agacement ?des victimes non reconnues pour ce qu elles sont...Signaler Répondre
Il doit être blanchi. Inscription d'un 2° amendement dans notre constitutionSignaler Répondre
les braqueurs sont en cavale depuis leur libération en 2013. Qui juge la Justice ? Votre pitié pour le loup est grande cruauté pour les agneaux. Nous sommes mis en danger par cette Justice qui maintient les prédateurs en liberté.Signaler Répondre
Il a déjà tué dans les années 80. La il tire sur une personne au sol, et c'est pas de la tentative de meurtre ? Donc on peut se faire justice seulSignaler Répondre
avec ces juges vous devez attendre d''être tué avant de vous défendre. La justice est indépendante mais doit rendre des comptes au peupleSignaler Répondre