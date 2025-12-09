Judiciaire

Lyon : le bijoutier de Bron qui avait ouvert le feu sur ses braqueurs a été condamné

Lyon : le bijoutier de Bron qui avait ouvert le feu sur ses braqueurs a été condamné

Les faits remontent au 15 octobre 2011 mais n'ont été jugés que début décembre, suite à une longue enquête et un parcours judiciaire tortueux.

Ce jour-là, LyonMag révélait que la bijouterie de la place Baptiste Curial à Bron était braquée par plusieurs individus. Le gérant n'avait pas hésité à ouvrir le feu sur les malfaiteurs avec son .357 Magnum, blessant grièvement l'un d'entre eux de cinq balles, dont deux alors qu'il était déjà au sol.

Le bijoutier, tireur sportif expérimenté, avait déjà abattu un braqueur dans les années 80.

Selon Le Figaro, l'octogénaire a échappé à la cour d'assises et son procès s'est finalement tenu au tribunal correctionnel de Lyon, en l'absence des braqueurs puisque ces derniers sont en cavale depuis leur libération sous contrôle judiciaire en 2013.

Il a écopé d'un an de prison avec sursis. Une peine qui ne lui convient pas et qui fera l'objet d'un appel.

29 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Je n'aime pas hurler avec les loups le 09/12/2025 à 11:32

Ces braqueurs ont pris des risques et fait pendre aussi des risques aux victimes potentielles
Mais si ce bijoutier était armé , et tireur sportif comme il le prétend, son tir aurait du être très ciblé et non mortel
Il avait donc le désir de vengeance , voir de tuer, et ce n'est pas très beau, même sur un voyou
Une blessure ciblée aurait été pardonnable
Il n'avait pas la légitimité légale de tuer

Signaler Répondre
avatar
ah oui le 09/12/2025 à 11:08
LFI 69 a écrit le 09/12/2025 à 09h46

Cette clémence judiciaire envers les justiciers risquent d'encourager d'autres justiciers que l'extrême droite adore.

Il faudra que ça t'arrive et on verra ta réaction !

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 09/12/2025 à 11:05

C'est toujours au profit des voyous, les agressés eux sont condamner, bizarre la justice.

Signaler Répondre
avatar
Bon sens... le 09/12/2025 à 10:58

Quelqu'un qui a déjà tué, on le laisse armé "tireur sportif" ???
S'il y a du laxisme judiciaire et policier, c'est bien sur le cas de ce bijoutier...
(les braqueurs sont coupables de plein de choses, mais pas d'avoir tiré ou tué)

Signaler Répondre
avatar
Quelle honte!!!!!! le 09/12/2025 à 10:57

Le bijoutier se fait braquer et est condamné car il a voulu se défendre???? Les braqueurs eux n'avaient aucunes compassions pour en venant braquer ce commerçant qui se levait tous les jours pour travailler.
Pire : les braqueurs absents du procès car en cavale depuis 2013.... On croit rêver!!!!
Il a raison de faire appel et j'espère que cette fois-ci les juges condamneront les bonnes personnes!!!

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 09/12/2025 à 10:47

Quand ils braqueront les juges, ces derniers les disculperont ils ?
J...D...M...

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 09/12/2025 à 10:24
En réalité a écrit le 09/12/2025 à 08h42

Ils rendent la justice au prisme de leur idéologie

En effet.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 09/12/2025 à 10:09
LFI 69 a écrit le 09/12/2025 à 09h46

Cette clémence judiciaire envers les justiciers risquent d'encourager d'autres justiciers que l'extrême droite adore.

Vous voulez défendre les braqueurs qui n'hésite plus à tuer de nos jours ?

Signaler Répondre
avatar
On va revenir au DROIT de se défendre soi-même le 09/12/2025 à 10:03

Puisqu'il faut bien que la mission de protéger les citoyens soit remplie par quelqu'un, et si les gouvernements successifs n'ont plus aucune VOLONTE de le faire, alors on se defendra soi-même.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 09/12/2025 à 09:46

Cette clémence judiciaire envers les justiciers risquent d'encourager d'autres justiciers que l'extrême droite adore.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 09/12/2025 à 09:27

Cette affaire ne les à pas beaucoup impressionnés puisqu'ils sont déjà en cavale .
Ils ne s'en rappellent même pas tellement ils ont du travail !
Quant au bijoutier , si nous avions été aux USA , il aurait été médaillé !

Signaler Répondre
avatar
Billy le kid le 09/12/2025 à 09:25

Il faudrait commencer à juger les juges qui pédalent souvent à côté de vélo à bon entendeur

Signaler Répondre
avatar
un chêne le 09/12/2025 à 09:22
probleme a écrit le 09/12/2025 à 07h57

Le problème c est less juges sont les seuls citoyens à ne pas devoir rendre des comptes il rendent la justice soit disant au nom de peuple français, mais dans la réalité ce n est pas le cas, les juges sont devenus injugeables

Ils rendent la justice au nom du peuple, mais la majorité des Français désapprouvent les peines qui sont prononcées !

Signaler Répondre
avatar
Insupportable le 09/12/2025 à 09:21

Cette justice qui protège les délinquants, les braqueurs, squatteurs, racailles et qui mène un harcèlement incessant envers les honnêtes gens.

Signaler Répondre
avatar
usgun le 09/12/2025 à 09:12

La France dans toute sa splendeur! Des juges incompétents! des lois absurdes!
On squatte ta maison, on rentre chez toi par effraction
Et tu n'as le droit de rien faire!
Mais on paie des impôts pourquoi?

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 09/12/2025 à 09:11
Kris Pinsch a écrit le 09/12/2025 à 08h48

C'est une médaille qu'il mérite... Il nous a débarrasser d'un braqueur qui ne recidivera jamais..

Ah oui une médaille !!!
Pauvre justice française !!!!

Signaler Répondre
avatar
GAD le 09/12/2025 à 09:08

Quatorze ans pour rendre un jugement , condamnation de la victime , des braqueurs en cavale ...
Tous les ingrédients de la déliquescence de la société sont réunis dans cette affaire . Pauvre France

Signaler Répondre
avatar
Pierre 38 le 09/12/2025 à 09:01

Ca c'est passé en 2011 et jugé en 2025 ,il n'y a pas un problème juridique .les avocats du bijoutier doivent faire annuler la procédure .

Signaler Répondre
avatar
Kris Pinsch le 09/12/2025 à 08:48

C'est une médaille qu'il mérite... Il nous a débarrasser d'un braqueur qui ne recidivera jamais..

Signaler Répondre
avatar
antoine69 le 09/12/2025 à 08:48

et les juges on les condamne à combien ?

Signaler Répondre
avatar
Jeeep le 09/12/2025 à 08:46

À logique : dans le stress de l’attaque comment juger si c’était une seconde trop tôt ou pas? Il s’est défendu avec son arme . Est-ce qu’on a le droit oui ou non ?

Signaler Répondre
avatar
En réalité le 09/12/2025 à 08:42
probleme a écrit le 09/12/2025 à 07h57

Le problème c est less juges sont les seuls citoyens à ne pas devoir rendre des comptes il rendent la justice soit disant au nom de peuple français, mais dans la réalité ce n est pas le cas, les juges sont devenus injugeables

Ils rendent la justice au prisme de leur idéologie

Signaler Répondre
avatar
Justice gangrénée le 09/12/2025 à 08:00

Je soutiens ce bijoutier, c'est lui qui se fait braquer, c'est lui la victime, je le comprends il y en a assez de se laisser faire, baisser le regard, se laisser voler ou violenter avec la certitude que la justice ne fera rien pour nous.

La justice ne protège plus les honnêtes gens seulement les criminels.

Signaler Répondre
avatar
probleme le 09/12/2025 à 07:57
victoremmanuel a écrit le 09/12/2025 à 07h20

avec ces juges vous devez attendre d''être tué avant de vous défendre. La justice est indépendante mais doit rendre des comptes au peuple

Le problème c est less juges sont les seuls citoyens à ne pas devoir rendre des comptes il rendent la justice soit disant au nom de peuple français, mais dans la réalité ce n est pas le cas, les juges sont devenus injugeables

Signaler Répondre
avatar
il lui a mis deux dragées dans le buffet le 09/12/2025 à 07:45

Il avait la gâchette facile Clint Eastwood

Signaler Répondre
avatar
de quoi?une revolte?non ,sire ,une revolution! le 09/12/2025 à 07:36
victoremmanuel a écrit le 09/12/2025 à 07h20

avec ces juges vous devez attendre d''être tué avant de vous défendre. La justice est indépendante mais doit rendre des comptes au peuple

çà sera de plus en plus frequent

Signaler Répondre
avatar
quand l etat faillit à sa tache regalienne de proteger ses citoyens ,on arrive à l autodefense le 09/12/2025 à 07:33
victoremmanuel a écrit le 09/12/2025 à 07h20

avec ces juges vous devez attendre d''être tué avant de vous défendre. La justice est indépendante mais doit rendre des comptes au peuple

on nous serine pourtant que c est tres mal,mais malgre les peines dissuasives,il semble apparaitre un mouvement de fond ...d agacement ?des victimes non reconnues pour ce qu elles sont...

Signaler Répondre
avatar
J6 le 09/12/2025 à 07:28

Il doit être blanchi. Inscription d'un 2° amendement dans notre constitution

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 09/12/2025 à 07:28

les braqueurs sont en cavale depuis leur libération en 2013. Qui juge la Justice ? Votre pitié pour le loup est grande cruauté pour les agneaux. Nous sommes mis en danger par cette Justice qui maintient les prédateurs en liberté.

Signaler Répondre
avatar
Logique le 09/12/2025 à 07:26

Il a déjà tué dans les années 80. La il tire sur une personne au sol, et c'est pas de la tentative de meurtre ? Donc on peut se faire justice seul

Signaler Répondre
avatar
victoremmanuel le 09/12/2025 à 07:20

avec ces juges vous devez attendre d''être tué avant de vous défendre. La justice est indépendante mais doit rendre des comptes au peuple

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.