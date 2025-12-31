Faits Divers

Lyon : blessés par balle, ils arrivent aux urgences et se retrouvent face à la police

Deux hommes touchés par balle ont choisi de se rendre eux-mêmes à l’hôpital.

Peu après 23 heures ce mardi 30 décembre, trois jeunes hommes se présentent à l’entrée de l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3ᵉ arrondissement. 

Deux d’entre eux sont blessés par balle : l’un au niveau du cou, l’autre au bras et à la jambe. Selon le Progrès, les deux victimes s’effondrent rapidement au sol à leur arrivée. Un équipage de police municipale, présent sur les lieux pour une autre intervention, porte immédiatement secours aux blessés et empêche le troisième individu de quitter l’hôpital.

La police municipale renforce ainsi le dispositif sur place. Les premiers éléments recueillis orientent les investigations vers des tirs survenus rue Sainte-Anne-de-Baraban, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les circonstances précises de cette fusillade.

Ce nouvel épisode intervient quelques jours seulement après un fait similaire. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre, un homme de 24 ans s’était également présenté de lui-même aux urgences du même établissement hospitalier, souffrant de blessures par balle à la cuisse et au mollet.

caillou le 31/12/2025 à 11:04

Bientôt des drones et des missiles

Pas la première fois le 31/12/2025 à 10:44

Dans cette rue , un rapport avec le zonage professionnel et communautaire autour des tacos kebabs fast food de la rue baraban ?

Ça suffit les Kevin, Matéo ou François le 31/12/2025 à 10:44

Cessez de tirer avec des kalashnikovs dans les rues..

et!et!et! le 31/12/2025 à 10:32
décidemment a écrit le 31/12/2025 à 10h27

Mais c'est tous les jours ? et en plus ils se loupent !

çà encombre les urgences...

Bertrand kanta le 31/12/2025 à 10:30

Tout comme bon citoyen , ils se sont réfugié derrière la justice , bravo à eux .

décidemment le 31/12/2025 à 10:27

Mais c'est tous les jours ? et en plus ils se loupent !

Chris6969699 le 31/12/2025 à 10:23

Bonne fin d'année dans une métropole apaisée...

APAISEE... APAISEE... APAISEE...

grosse34 le 31/12/2025 à 10:17

je parie que c'est des norvégiens.

Seb le Malin le 31/12/2025 à 10:11

Pas un jour sans fusillade... C'est beau une ville apaisée... Et Kassovitz qui disait qu'il fallait désarmer les flics car personne n'était armé en France...

Edmond 38 le 31/12/2025 à 10:09

Ne pas les soigner !

