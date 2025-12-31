Peu après 23 heures ce mardi 30 décembre, trois jeunes hommes se présentent à l’entrée de l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3ᵉ arrondissement.

Deux d’entre eux sont blessés par balle : l’un au niveau du cou, l’autre au bras et à la jambe. Selon le Progrès, les deux victimes s’effondrent rapidement au sol à leur arrivée. Un équipage de police municipale, présent sur les lieux pour une autre intervention, porte immédiatement secours aux blessés et empêche le troisième individu de quitter l’hôpital.

La police municipale renforce ainsi le dispositif sur place. Les premiers éléments recueillis orientent les investigations vers des tirs survenus rue Sainte-Anne-de-Baraban, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les circonstances précises de cette fusillade.

Ce nouvel épisode intervient quelques jours seulement après un fait similaire. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre, un homme de 24 ans s’était également présenté de lui-même aux urgences du même établissement hospitalier, souffrant de blessures par balle à la cuisse et au mollet.