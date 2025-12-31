Près de Lyon : ils voulaient piéger un cambrioleur, ils finissent condamnés

Judiciaire

Persuadés d’intercepter un cambrioleur, ils avaient organisé une surveillance nocturne.

L’affaire trouve son origine dans un cambriolage survenu quelques jours plus tôt dans un local technique municipal, boulevard Émile-Guyot, à Saint-Georges-de-Reneins (Rhône). À la suite de cet épisode, un employé communal décide d’assurer lui-même des rondes nocturnes, convaincu que les auteurs pourraient revenir sur les lieux. Des effets personnels appartenant aux cambrioleurs étaient en effet restés sur place, précise le Progrès

Dans la nuit du 26 au 27 décembre, l’homme, accompagné de son petit frère, patrouille en voiture à proximité du bâtiment. Aux alentours d'1h30, deux individus arrivent sur place et semblent tenter d’accéder au local. Les deux frères s’approchent alors, munis de vérins. L’employé communal est également porteur d’un pistolet airsoft. 

La confrontation dégénère rapidement. Selon les éléments examinés à l’audience, deux altercations successives ont lieu. L’un des individus, présenté comme un cambrioleur potentiel, est violemment frappé. Pratiquant la boxe thaï, l’employé municipal lui inflige des coups qui entraînent de lourdes blessures. Il s'est en effet vu prescrire 28 jours d’incapacité totale de travail (ITT). 

Le tribunal a retenu que la situation dépassait le cadre de la légitime défense, notamment lorsqu’un tir de pistolet airsoft intervient alors que l’homme blessé prend la fuite. Aucune poursuite n’a toutefois été engagée à ce stade contre la victime, susceptible d’avoir participé au cambriolage initial. 

À l’issue du délibéré, les deux frères ont été déclarés coupables. Le plus jeune a écopé de huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. L’aîné a été condamné à deux ans de prison, dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans. La partie ferme pourra être exécutée sous bracelet électronique. Il devra également suivre des soins psychologiques. 

Les deux condamnés se voient imposer une obligation de travail, l’indemnisation de la victime ainsi que le paiement des sommes dues au Trésor public. Ils ont également interdiction d’entrer en contact avec la victime et de détenir une arme pendant cinq ans.

LFI 69 le 31/12/2025 à 14:47

On devine pour qui ces justiciers, frères nickelés, votent.
Stop au fascisme.

OU BIEN le 31/12/2025 à 14:41
Chris6969699 a écrit le 31/12/2025 à 12h53

La morale de cette histoire : LAISSEZ VOUS CAMBRIOLER ...

OU BIEN ! Investissement dans la vidéo 📹 surveillance et des chiens de gardes. 🐕.
Si les voleurs se font dévoré part les molosses, vous ne risquer rien et en plus vous aurez le films 🎥

Cambriolez, violez, agressez... le 31/12/2025 à 13:51

En toute impunité, la justice veille sur vous et si par malheur des victimes se montrent pas conciliantes, vous serez indemnisés

zemmourvite le 31/12/2025 à 13:32

Et c'est bien normal !
C'est l'Etat qui assure la loi et seule la violence de l'état est légitime.
L'autodéfense est une forme d'anarchie !

Rlb le 31/12/2025 à 13:03

Bientôt on aura plus besoin de la justice laxiste, pour régler ses comptes. Défendre les truands cela rapporte plus, les dealers ont de l'argent liquide

la p' tite bete qui monte -qui monte-qui monte... le 31/12/2025 à 12:54
En 2027, la peur va changer de camp a écrit le 31/12/2025 à 12h50

Une honte absolue ce verdict.

L'opinion publique a beaucoup évoluée ces dernières années, et est de plus en plus tolérante vis a vis des mesures fortes contre les criminels

oui!

Chris6969699 le 31/12/2025 à 12:53

La morale de cette histoire : LAISSEZ VOUS CAMBRIOLER ...

En 2027, la peur va changer de camp le 31/12/2025 à 12:50

Une honte absolue ce verdict.

L'opinion publique a beaucoup évoluée ces dernières années, et est de plus en plus tolérante vis a vis des mesures fortes contre les criminels

incompet le 31/12/2025 à 12:43
Moi a écrit le 31/12/2025 à 12h04

Parce que tu crois que les juges vont changer ? Ils sont indépendants et ne reçoivent aucun ordre du gouvernement, quel qu'il soit !...

Donnez nous leurs noms, on va les virer ces nazes 😉

Gabin69 le 31/12/2025 à 12:32

À quoi ça sert de savoir boxer si c'est pour même pas pouvoir se défendre.. Bravo la justice encore une fois 👏
Je serais curieux de voir la réaction d'un juge ou procureur en cas de cambriolage chez eux

basta le 31/12/2025 à 12:31
Drôle de justice a écrit le 31/12/2025 à 11h50

Comme d'habitude, les victimes sont les coupables et les coupables sont les victimes. Une justice injuste.

la justice définie par Baudot , suivi par Badinter.

C'est la France le 31/12/2025 à 12:07

L'état défaillant n'aime pas que la population se défende elle-même.
Ailleurs ils auraient eu une médaille et le voleur présumé enfermé.

Moi le 31/12/2025 à 12:04
avomir a écrit le 31/12/2025 à 11h23

La France dans toute sa splendeur! Des juges de merde! Vivement les prochaines élections!

Parce que tu crois que les juges vont changer ? Ils sont indépendants et ne reçoivent aucun ordre du gouvernement, quel qu'il soit !...

laya le 31/12/2025 à 11:53

c'est la france tout cuit,ç'à!Le jour où j'avais trouver deux georgiens chez moi,dont un avec le couteau à la main,si je lui avait retourné l'arme contre lui,j'aurais fait de la taule?

Drôle de justice le 31/12/2025 à 11:50

Comme d'habitude, les victimes sont les coupables et les coupables sont les victimes. Une justice injuste.

antoine69 le 31/12/2025 à 11:30

et la justice de la honte continue...

French connection le 31/12/2025 à 11:24

La justice n'existe plus quand on voit les sanctions appliquées à ceux qui combattent la délinquance. Il faudra remettre de l'ordre dans tout ça aux prochaines elections, vite !

avomir le 31/12/2025 à 11:23

La France dans toute sa splendeur! Des juges de merde! Vivement les prochaines élections!

moralité le 31/12/2025 à 11:15

Laissez vous cambrioler , agresser c'est tout à fait normal car on ne veut surtout pas que l'on se défende ! ah ben non !

