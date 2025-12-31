Près de Lyon : ils voulaient piéger un cambrioleur, ils finissent condamnés

L’affaire trouve son origine dans un cambriolage survenu quelques jours plus tôt dans un local technique municipal, boulevard Émile-Guyot, à Saint-Georges-de-Reneins (Rhône). À la suite de cet épisode, un employé communal décide d’assurer lui-même des rondes nocturnes, convaincu que les auteurs pourraient revenir sur les lieux. Des effets personnels appartenant aux cambrioleurs étaient en effet restés sur place, précise le Progrès.

Dans la nuit du 26 au 27 décembre, l’homme, accompagné de son petit frère, patrouille en voiture à proximité du bâtiment. Aux alentours d'1h30, deux individus arrivent sur place et semblent tenter d’accéder au local. Les deux frères s’approchent alors, munis de vérins. L’employé communal est également porteur d’un pistolet airsoft.

La confrontation dégénère rapidement. Selon les éléments examinés à l’audience, deux altercations successives ont lieu. L’un des individus, présenté comme un cambrioleur potentiel, est violemment frappé. Pratiquant la boxe thaï, l’employé municipal lui inflige des coups qui entraînent de lourdes blessures. Il s'est en effet vu prescrire 28 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Le tribunal a retenu que la situation dépassait le cadre de la légitime défense, notamment lorsqu’un tir de pistolet airsoft intervient alors que l’homme blessé prend la fuite. Aucune poursuite n’a toutefois été engagée à ce stade contre la victime, susceptible d’avoir participé au cambriolage initial.

À l’issue du délibéré, les deux frères ont été déclarés coupables. Le plus jeune a écopé de huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. L’aîné a été condamné à deux ans de prison, dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans. La partie ferme pourra être exécutée sous bracelet électronique. Il devra également suivre des soins psychologiques.