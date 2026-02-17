Faits Divers

Mort de Quentin Deranque à Lyon : quatre suspects interpellés dont l’assistant parlementaire de Raphaël Arnault

DR

L’enquête franchit une nouvelle étape.

D’après une source proche du dossier, quatre personnes suspectées d’avoir participé au passage à tabac mortel de Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi peu après 18h, rapporte BMTV.

Il s'agirait de quatre hommes d'une vingtaine d'années. Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault fait partie des personnes interpellées. Un autre proche du député LFI et de la jeune garde a été placé en garde à vue. Il s'agit d'Adrian Besseyre.

Pour rappel, cinq hommes et une femme avaient été identifiés par les enquêteurs dans le cadre des investigations portant sur les violences commises le 12 février à Lyon. Tous seraient bel et bien d'ancien membre de la Jeune garde, organisation d’ultra-gauche dissoute en juin 2025. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à la scène la plus violente, celle durant laquelle la victime se trouvait au sol.

Une vidéo filmée par un riverain, diffusée par TF1 et authentifiée par la police, avait permis de visualiser plusieurs individus portant des coups alors que l’étudiant était déjà à terre.

L’enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs". Les enquêteurs travaillent notamment à déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes, apparus masqués sur les images.

Depuis ce week-end, de nombreux noms, visages et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour de l’identité des suspects.

Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités individuelles dans cette affaire particulièrement sensible.

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Claude38 le 17/02/2026 à 19:07
Mythologies a écrit le 17/02/2026 à 19h04

Non. Le changement du régime INÉLUCTABLE en 2027 mènera à une abrogation de la loi Badinter.
Ces assassins subiront la peine logique en tenant compte de la gravité de ce crime.

C’est quoi la peine logique selon vous ?

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 17/02/2026 à 19:07
Aucun soucis a écrit le 17/02/2026 à 18h58

J'écoute LFI.
Je vois les gens qui les détestent.
Ok LFI aura mon vote.

Ça fera au moins une voix

Signaler Répondre
avatar
Le temps se serre sur l’extrême droite le 17/02/2026 à 19:06

Le Canard enchaîné publie une vidéo inédite de la rixe qui précède le tabassage de Quentin Deranque à Lyon

Les militants d’extrême droite, armés, étaient venus pour en découdre avec les antifas
Lyonmag vous devriez publier la vidéo à fin que se qui on manipule Quentin devront être jugé

Signaler Répondre
avatar
Julias j le 17/02/2026 à 19:05

Espérons que ces ordures gauchistes ne seront pas protégées par le système.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/02/2026 à 19:05

Ou ben Méchancon est très mal, il ne va pas savoir comment s'expliquer, tant mieux !
Il n'avait qu'à pas faire rentrer un anarchiste à l'assemblée, c'est incompatible avec notre République...
Les électeurs du Vaucluse où il a été élu ce Archenault (son vrai nom) doivent se mordre les doigts d'avoir voter gauchiasse ;-)

Signaler Répondre
avatar
Mythologies le 17/02/2026 à 19:04
Claude38 a écrit le 17/02/2026 à 18h46

j’espère qu’ils vont prendre à minima 20 ans de prison

Non. Le changement du régime INÉLUCTABLE en 2027 mènera à une abrogation de la loi Badinter.
Ces assassins subiront la peine logique en tenant compte de la gravité de ce crime.

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 17/02/2026 à 19:03
Échec et mate a écrit le 17/02/2026 à 18h56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

Vous vous êtes extrêmement contre l'orthographe. Peut-être que votre cerveau est trop embué pour faire la part des choses.
Au lieu de raconter des idioties je vous conseille vivement de réfléchir.

Signaler Répondre
avatar
LFI en panique le 17/02/2026 à 19:01

L’étau se ressert. L’assistant parlementaire du député fiché S de LFI en fait partie.
Alors LFI, on continue de réclamer des excuses ?

Signaler Répondre
avatar
oh oh le 17/02/2026 à 18:59
Échec et mate a écrit le 17/02/2026 à 18h56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

Oh oh vous avez bien lu ? ? ? ? ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Aucun soucis le 17/02/2026 à 18:58

J'écoute LFI.
Je vois les gens qui les détestent.
Ok LFI aura mon vote.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 17/02/2026 à 18:57

Enfin !
Il faut que justice soit rendue

Signaler Répondre
avatar
Échec et mate le 17/02/2026 à 18:56

C’est triste la mort de se jeune homme une pensée à des parents
Plusieurs vidéos circulent sur le contexte de cette rixe
L’extrême droite été armée de bâton et son venus pour se battre
Les médias proches de l’extrême droite son embarrassé par les images
Dans les prochains jours des arrestations seront faites chez l’extrême droite et dissoudre les associations classées un danger pour la France
Bcp de personnes on voulait joué cette carte pour salir la gauche mais ils sont tombés dans leurs propres pièges

Signaler Répondre
avatar
Claude38 le 17/02/2026 à 18:46

j’espère qu’ils vont prendre à minima 20 ans de prison

Signaler Répondre

