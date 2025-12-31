Feux d’artifice interdits à Lyon : 50 kg saisis dans un commerce de la Guillotière avant le Nouvel An

Ce mercredi aux alentours de 11 heures, les policiers ont procédé à la saisie d’environ 50 kilos de feux d’artifice de catégories F2 et F3 dans un commerce situé place Gabriel-Péri, dans le quartier de La Guillotière (Lyon 7e).

Cette intervention s’est déroulée lors d’un contrôle administratif ciblant un établissement du secteur. Les articles pyrotechniques, destinés au grand public pour un usage extérieur, étaient proposés à la vente en dépit de l’arrêté préfectoral en vigueur.

Depuis mardi 30 décembre et jusqu’au 3 janvier, la préfecture du Rhône a en effet interdit l’achat, la vente, la détention, le transport et l’usage d’articles pyrotechniques par des particuliers sur la voie publique.

Une mesure prise afin de limiter les risques de troubles à l’ordre public et de débordements lors des festivités de la Saint-Sylvestre.