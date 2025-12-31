Faits Divers

Feux d’artifice interdits à Lyon : 50 kg saisis dans un commerce de la Guillotière avant le Nouvel An

Feux d’artifice interdits à Lyon : 50 kg saisis dans un commerce de la Guillotière avant le Nouvel An
Photo d'illustration - DR : Douane Francestration-

La vigilance était renforcée à l’approche du réveillon du Nouvel An.

Ce mercredi aux alentours de 11 heures, les policiers ont procédé à la saisie d’environ 50 kilos de feux d’artifice de catégories F2 et F3 dans un commerce situé place Gabriel-Péri, dans le quartier de La Guillotière (Lyon 7e).

Cette intervention s’est déroulée lors d’un contrôle administratif ciblant un établissement du secteur. Les articles pyrotechniques, destinés au grand public pour un usage extérieur, étaient proposés à la vente en dépit de l’arrêté préfectoral en vigueur.

Depuis mardi 30 décembre et jusqu’au 3 janvier, la préfecture du Rhône a en effet interdit l’achat, la vente, la détention, le transport et l’usage d’articles pyrotechniques par des particuliers sur la voie publique.

Une mesure prise afin de limiter les risques de troubles à l’ordre public et de débordements lors des festivités de la Saint-Sylvestre.

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
bullit le 31/12/2025 à 17:51

Comme par hasard place du pont toujours les mêmes boutiques de voyous et ça joue les bons commerçants sérieux

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 31/12/2025 à 17:21

Comme il y avait une interdiction de vendre ce produit, fermeture du magasin tout de suite et une grosse amende.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.