Accident mortel sur la M7 à Lyon : le chauffard écroué, il était bien sous l'empire du protoxyde d'azote

Une détention provisoire accompagnée d'une mise en examen pour homicide routier aggravé par la mise en danger délibérée de la vie d'autrui et pour blessures routières aggravées par la même circonstance.
Le parquet de Lyon révèle que l'enquête a d'ores et déjà permis d'établir deux circonstances aggravantes pour l'individu de 20 ans, qui a percuté par l'arrière un véhicule à hauteur du pont de la Mulatière, tuant une femme, blessant grièvement sa fille et plus légèrement cinq autres personnes.
Le chauffard, qui roulait alors avec deux jeunes femmes, était bel et bien sous l'empire du protoxyde d'azote. Il n'y avait guère de doute, puisque des bonbonnes avaient été retrouvées dans le véhicule.
La vitesse excessive a également été prouvée, on ignore toutefois à combien de kilomètres/heure elle s'élevait.
L'information judiciaire se poursuit.
Il faut du protoxyde d'azote vegan et non genré pour que nos chers ingénieurs en physique quantique puissent en consommer sans danger pour leur précieux cerveaux.Signaler Répondre
N'en déplaise à l'extreme droite on a toujours en France consommé du protoxyde d'azote, ce ne sont que facéties de jeunes un peu turbulents !
après le sh*t qui les endort, besoin de protoxyde pour se réveiller.... va comprendre ce besoin de ne pas affronter le réel. Mais dans leurs moments de lucidité, ils revendiquent malgré tout.Signaler Répondre
Ces pauvres victimes de la drogue qui cherchent à se tuer. Ils sont si malheureux qu'ils cherchent de l'attention en tuant les autres. Et bien, je pense qu'il faut les aider. Les aider à aller au bout de leurs démarche, Les installer confortablement dans des cha*bres à gaz hilarant jusqu'à leurs dernière bouffée. Il faut avoir de la pitié pour eux en les aidant à en finir au plus vite.Signaler Répondre
Je ne comprends pas ces jeunes c.ns qui ne peuvent pas se passer de protoxyde d'azote alors que l'on nous a montré un reportage sur une jeune qui en a abusé, dont la moëlle épinière est atteinte, qui ne peut plus marcher normalement, qui a aussi des troubles neurologiques puis récemment, encore dans la presse une écrite, une jeune qui dit qu'elle devra arrêter car elle sent des problèmes dans ses jambes mais elle continue. Ce gaz fait des ravages mais on continue.Signaler Répondre
On voit le niveau de maturité de certains jeunes alors que le gouvernement a baissé l'âge de la conduite à 17 ans. Ils ne sont pas matures, alors arrêtez. Immature et au volant d'un camion.
Rien, ou si peu que ça va revenir au même. Comme pour l'alcool, la drogue, les médocs, les excès de vitesse, les juges vont encore considérer que c'est un accident et il va prendre une grosse peine du genre 3 ans fermes aménagés. Mais les juges ne sont que le reflet de la société qui considèrent ces conduites sous emprises sont des accidents alors que le mec qui fait ça, sait très bien qu'il se met VOLONTAIREMENT en état de tuer. Et dans le cas présent, il a tué.Signaler Répondre
Cet acte fera esperons le jurisprudence.Signaler Répondre
La sanction attendue devrait être a la hauteur des faits et dans ce cas là difficile de ne pas y voir un acte volontaire délibérément meurtrier.
Franchement entre tuer par agression armée ou a l'aide d'un volant en violant toute règle de securité quelle différence ?
Au trou et tout de suite !Signaler Répondre
Que cela serve d'exemple pour ces abrutis qui n'ont aucune conscience de leurs actes.Signaler Répondre
Quelle tristesse pour les proches de cette malheureuse femme.
Il est urgent que le gouvernement monte au créneau avec une loi sévère et stricte sur le protoxyde d'azote, il faut que cette substance face le même objet que tout autres type de drogue et les sanctions doivent être exemplaire.Signaler Répondre
Et aller que va dire la justice ?Signaler Répondre